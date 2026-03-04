Cảnh nàng dâu thắp hương mùng 1 trong nhà phố cổ Hà Nội hút gần 6 triệu lượt xem

Mới đây trên mạng xã hội, một đoạn video ghi lại cảnh thắp hương nhân ngày mùng 1 của một gia đình đã thu hút sự quan tâm lớn, lên tới gần 6 triệu lượt xem. Cụ thể, chính chủ viết chú thích đi kèm video đăng tải: "Thắp hương mùng 1 trong nhà vài chục tỷ phố cổ Hà Nội". Trong video, khu vực thờ khá nhỏ, thiếu ánh sáng. Gia chủ phải bước lên các bậc thang để tiếp cận bàn thờ.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi có khu vực thờ diện tích hạn chế đến vậy. Một số ý kiến khác lo lắng: Ban thờ nhỏ vậy liệu có ổn không?

Lối lên bàn thờ của gia đình (Ảnh cắt từ video của Yến làm dâu phố cổ)

Cảnh sắp lễ thắp hương ngày mùng 1 (Ảnh cắt từ video của Yến làm dâu phố cổ)

Không gian lớn nhỏ không quyết định giá trị thờ cúng

Trong đời sống người Việt, bàn thờ là nơi kết nối con cháu với tổ tiên, là “góc thiêng” trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, thờ cúng trước hết là biểu hiện của đạo hiếu, không phải sự phô trương hình thức.

Nhiều chuyên gia khẳng định, giá trị của thờ cúng nằm ở ý thức tưởng nhớ và lòng kính lễ của con cháu, chứ không phải ở kích thước bàn thờ hay số lượng đồ thờ bày biện. Quan điểm này cũng tương đồng với tinh thần “Phật tại tâm” trong Phật giáo.

Trên cổng thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều bài viết hoằng pháp nhấn mạnh: việc lập bàn thờ, không gian thờ tự chỉ là phương tiện nhắc nhở con người hướng thiện; điều quan trọng nhất vẫn là tâm cung kính và đời sống đạo đức của mỗi người. Điều đó có nghĩa, một căn hộ nhỏ vẫn có thể có góc thờ trang nghiêm nếu gia chủ biết sắp xếp hợp lý và giữ được sự thành tâm.

Ảnh minh họa

Gợi ý bố trí bàn thờ cho nhà diện tích hạn chế

Với các căn hộ chung cư hoặc nhà ống nhỏ, giải pháp phổ biến hiện nay là sử dụng bàn thờ treo tường. Thiết kế này giúp tiết kiệm diện tích sàn, đồng thời vẫn đảm bảo độ cao trang nghiêm cần thiết. Vị trí nên đặt ở bức tường vững chắc, tránh khu vực ồn ào như ngay trên tivi, loa hoặc sát nhà vệ sinh.

Nếu có thể dành một góc riêng, gia chủ có thể chọn tủ thờ kích thước nhỏ gọn (khoảng 60–80cm). Thiết kế nên đơn giản, tránh chạm khắc quá cầu kỳ gây rối mắt trong không gian hẹp. Với nhà nhỏ, sự tối giản lại tạo cảm giác thanh tịnh hơn.

2 kiểu bàn thờ phổ biến, phù hợp với nhà nhỏ (Ảnh minh họa)

Một nguyên tắc quan trọng trong phong thủy là giữ không gian thờ tự sạch sẽ, thông thoáng. Theo các chuyên gia phong thủy được trích dẫn trên báo chí chính thống như VnExpress, bàn thờ không nên đặt dưới cầu thang thấp, nơi ẩm tối, hay ngay cửa ra vào có luồng khí ra vào mạnh. Ánh sáng nên dịu nhẹ, tránh nắng chiếu trực tiếp.

Với căn hộ studio quá nhỏ, có thể dùng vách gỗ mỏng hoặc rèm nhẹ để tạo sự phân tách tương đối, giúp không gian thờ cúng có tính độc lập hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Không gian sống ngày càng thu hẹp ở đô thị là thực tế khó tránh. Nhưng theo các chuyên gia, điều cần lo không phải là “thiếu mét vuông”, mà là thiếu sự chăm chút và lòng thành. Một bàn thờ nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ và được chăm nom thường xuyên vẫn trọn vẹn ý nghĩa tâm linh. Suy cho cùng, thờ cúng không phải cuộc so sánh về diện tích hay hình thức. Đó là câu chuyện của đạo hiếu, của sự nhớ ơn và của tấm lòng – điều không thể đo bằng kích thước căn phòng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm