Người IQ cao có 9 chiêu dọn dẹp "không đổ mồ hôi", thật muốn quỳ xuống bái "sư phụ"!

Từng có thời tôi nhìn mấy mẹo vặt trên mạng với ánh mắt nghi ngờ. Giờ thì khác rồi. Càng sống càng nhận ra: người IQ cao không phải lúc nào cũng làm việc lớn, mà họ tối ưu những thứ nhỏ nhặt nhất trong đời sống hàng ngày. Những vấn đề như lọ gia vị dính dầu, sàn gạch đầy dấu chân, kéo bếp khó mở… nghe thì vụn vặt, nhưng xử lý gọn gàng được chúng lại giúp cuộc sống nhẹ đi rất nhiều. Dưới đây là 9 mẹo tôi đúc kết gần đây. Không cầu kỳ, không tốn tiền, chỉ cần hiểu nguyên lý là làm được.

1. Lọ gia vị dính dầu: dùng cồn thay vì nước rửa

Dầu bám quanh nắp lọ gia vị rất khó chịu. Rửa bằng nước thì sợ tràn vào bên trong, còn lau khô thì không sạch hẳn. Cách xử lý của người “não nhanh hơn tay chân” là dùng cồn 75%. Xịt trực tiếp lên vết dầu rồi lau bằng khăn giấy hoặc khăn khô. Cồn hòa tan dầu rất nhanh, bay hơi lại sạch sẽ, không cần tháo lọ, không cần rửa nước. Cách làm này có thể gói gọn trong 4 chữ: Gọn - nhanh - chuẩn xác.

2. Gạch mờ in đầy dấu chân: giải quyết bằng xà phòng giặt

Gạch bề mặt mờ rất dễ bám bẩn và in dấu chân. Nhiều người mua đủ loại hóa chất mà không hiệu quả. Cách thông minh hơn là dùng xà phòng giặt. Bạn chỉ cần bào nhỏ xà phòng, hòa tan với nước nóng khoảng 50 độ, cho vào bình xịt rồi xịt lên sàn. Dùng miếng cọ tạo bọt, sau đó lau sạch bằng cây lau nhà. Khi khô, bạn sẽ thấy sàn ít bám dấu chân hơn hẳn. Cách làm này được áp dụng dựa trên nguyên lý đơn giản: xà phòng phân giải lớp dầu mỏng vô hình mà mắt thường không thấy.

3. Kéo khó mở: không phải hỏng, chỉ là kẹt dầu

Kéo dùng vài lần tự nhiên cứng lại, không gỉ sét nhưng mở rất nặng. Nếu gặp tình trạng này, bạn chỉ cần ngâm kéo vào nước nóng pha nước rửa chén khoảng 5 phút, sau đó mở ra đóng vào nhiều lần để dung dịch len vào khớp. Nếu muốn nhanh hơn, xịt cồn trực tiếp vào khớp kéo là có thể dùng ngay. Đôi khi vấn đề không phải đồ hỏng, mà là mình chưa xử lý đúng chỗ.

4. Bếp có mùi dai dẳng: dùng hơi nước kéo mùi đi

Nếu bếp có mùi khó chịu, đặc biệt sau khi tỏi hoặc thực phẩm bị hỏng, đừng chỉ lau chùi mà hãy cắt vài lát chanh, thêm chút lá bạc hà khô, đun sôi 10 phút. Hơi nước mang tinh dầu lan tỏa, vừa trung hòa mùi cũ, vừa để lại hương nhẹ. Không cần xịt phòng hóa học.

5. Lau bàn ăn: làm sạch theo 3 bước

Bàn ăn là nơi ăn uống, học tập, làm việc nên cần sạch thật sự chứ không phải lau qua loa. Đầu tiên, bạn cần lau sạch vụn thức ăn khô. Sau đó xịt dung dịch gồm baking soda, nước rửa chén và nước lên mặt bàn, chà tạo bọt để xử lý dầu. Cuối cùng dùng cây gạt kính kéo sạch bọt và nước, lau lại bằng khăn ẩm. Kết quả là mặt bàn không dầu, không vệt nước, khô ráo ngay tức thì.

6. Cặn nước trong nhà tắm: dùng giấm thay vì chất tẩy mạnh

Cặn trắng quanh lavabo hay kính nhà tắm thường do khoáng trong nước để lại. Pha giấm trắng với nước rửa chén và nước thường, đổ lên vùng có cặn rồi để yên khoảng một giờ. Sau đó chà nhẹ bằng bàn chải. Axit nhẹ trong giấm giúp làm mềm cặn khoáng rất hiệu quả.

7. Vòi sen bắn lệch tia: ngâm giấm là xong

Vòi sen chảy lệch hoặc tia nước tỏa không đều đa phần do lỗ bị cặn bám. Người IQ cao mách ngay chiêu: Pha giấm và nước theo tỉ lệ 1:1, ngâm đầu vòi vài giờ rồi chà lại bằng bàn chải. Nếu không tháo được, dùng túi bọc hoặc mũ tắm cố định dung dịch quanh đầu vòi. Vừa tiết kiệm, vừa xử lý tận gốc.

8. Quần áo dính dầu lâu ngày: đừng làm ướt vội

Vết dầu cũ trên quần áo thường khó giặt vì ta làm ướt quá sớm. Cách hiệu quả là bôi dày nước rửa chén trực tiếp lên vết bẩn khi vải còn khô. Đợi khoảng 20 phút rồi vò khô trước khi giặt như bình thường. Dầu được phân giải trước khi nước làm loãng nó.

9. Chanh đã vắt nước: đừng vứt đi

Phần chanh còn lại sau khi đã qua sử dụng có thể cắt nhỏ và đông đá. Khi cần làm sạch ấm nước hay nồi inox có cặn, cho vài miếng chanh vào đun sôi cùng nước. Axit tự nhiên sẽ giúp làm bong cặn nhẹ nhàng. Vừa tiết kiệm vừa tận dụng triệt để.