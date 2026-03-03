Thiều Bảo Trâm diện bikini là "thần"

Vừa khép lại đường đua áo dài đón Tết 2026 với loạt hình dịu dàng, nữ tính, Thiều Bảo Trâm đã nhanh chóng nhập cuộc mùa hè bằng màn lên đồ bikini nóng bỏng. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, cô nàng đăng tải bộ ảnh khoe dáng giữa không gian nắng gió biển, thu hút gần 100.000 lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn. Từ thần thái, nhan sắc cho đến vóc dáng đều khiến dân mạng khó rời mắt. Vốn sở hữu lợi thế hình thể với chiều cao 1m67, cân nặng khoảng 51kg cùng tỉ lệ cơ thể cân đối, Thiều Bảo Trâm dễ dàng “cân” những thiết kế bikini tôn dáng. Vòng eo gọn, đôi chân thon dài và bờ vai thanh mảnh giúp tổng thể vừa gợi cảm vừa vẫn giữ được nét thanh thoát.

Chính vì màn “đổ bộ” quá thuyết phục của cô nàng, phần bình luận nhanh chóng chuyển từ khen body sang rôm rả hỏi thăm mẫu bikini cô đang mặc. Không ít chị em thừa nhận đã lập tức đi tìm thông tin thiết kế tương tự để kịp chuẩn bị cho mùa du lịch hè.

Thiết kế bikini mà Thiều Bảo Trâm lựa chọn lần này thực ra không quá cầu kỳ mà thiên về sự tinh giản. Đó là một mẫu hai mảnh khá basic, phom dáng gọn gàng, ôm vừa vặn cơ thể để tôn trọn đường cong. Điểm hút mắt nằm ở tông xanh dịu nhẹ, mang lại cảm giác mát mắt và rất “ra chất” mùa hè. Gam màu này vừa giúp làn da trông sáng hơn, vừa tạo tổng thể trẻ trung, nữ tính mà không quá phô trương.

Phần áo được cắt may vừa phải, đủ tôn vòng một nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Quần bikini cạp vừa, khoe khéo vòng eo gọn và đôi chân dài, giúp vóc dáng trông cân đối hơn. Tổng thể thiết kế ghi điểm ở sự tối giản nhưng tinh tế, đúng kiểu mặc lên là đẹp mà không cần quá nhiều chi tiết rườm rà. Nếu chị em thích mẫu giống Thiều Bảo Trâm thì có thể tham khảo ngay 1 vài gợi ý tương tự sau đây: