1 thanh niên phơi quần áo khiến cả cõi mạng choáng: 100 triệu người chỉ 1 người nghĩ ra!

Trong không gian sống, ai cũng mong sắp xếp nhà cửa sao cho tiện lợi và dễ sinh hoạt nhất. Nhiều khi chỉ cần tận dụng đúng thế nhà, thế cửa hay một góc trống ít dùng, gia chủ đã có thể nghĩ ra những cách bố trí vừa gọn gàng vừa thông minh, giúp cuộc sống hằng ngày nhẹ nhàng hơn. Không ít ý tưởng tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khiến ai xem cũng phải gật gù vì quá hợp lý.

Mới đây, một gia chủ đã gây sốt mạng xã hội khi chia sẻ đoạn clip về góc phơi đồ "tự động" đầy sáng tạo ngay trong nhà. Thiết kế độc đáo, tận dụng không gian khéo léo này nhanh chóng hút hơn 7 triệu lượt xem trên TikTok, khiến cả cõi mạng phải trầm trồ vì độ tiện lợi và độc nhất vô nhị. Có netizen hài hước bình luận: "Đơn giản có thế mà hơn 100 triệu người có mình anh ấy nghĩ ra".

Giàn phơi đồ "tự động" gây ấn tượng khi được gia chủ tận dụng khoảng trống trong nhà và khu sân vườn để làm một thanh kéo linh hoạt. Khi trời nắng gió, chỉ cần đẩy giàn phơi ra ngoài sân; lúc mưa hoặc cần mái che, kéo vào trong là xong. Chiều cao thanh phơi cũng được tính toán vừa tầm tay, giúp các thành viên sử dụng thuận tiện mà không cần với cao hay cúi thấp.

Điểm thú vị là cánh cửa cũng được cắt chỉnh khéo léo để thanh kéo vẫn lọt qua mà không ảnh hưởng đến việc đóng kín cửa. Được biết, toàn bộ thiết kế đều do gia chủ tự tay thực hiện, chi phí chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng mang lại giải pháp phơi đồ gọn gàng, tiết kiệm diện tích và cực kỳ tiện lợi.

Gia chủ cho biết thêm, quần áo hằng ngày đều giặt bằng máy giặt nên khi treo lên giàn phơi hầu như không bị chảy nước xuống sàn. Trong trường hợp sử dụng lâu ngày, bánh xe của thanh kéo có dấu hiệu rỉ sét thì chỉ cần thay bánh mới, chi phí khoảng 30.000 đồng là lại vận hành trơn tru.





Chiêm ngưỡng thiết kế giàn phơi "tự động" có 1-0-2, cư dân mạng không tiếc lời khen cho sự sáng tạo của gia chủ khi biết tận dụng lợi thế không gian để tạo nên một giải pháp phơi đồ vừa gọn gàng vừa linh hoạt. Một số bình luận của CĐM: - Đơn giản có thế mà hơn 100 triệu người có mình anh ấy nghĩ ra - Đã được khai sáng… chủ top quá sáng tạo - Làm thêm cái cảm biến có mưa tự kéo vô nửa là đẹp - Tui làm cơ khí 10 năm rồi mà không nghĩ ra được như họ .. bái phục - Trời mưa kéo một cái nhanh gọn lẹ không mất thời gian không bị ướt đồ. Quá là ok, 10 điểm luôn

TikTok @dys9oxuz6v4a

