5 loại rau nên mua ngay lúc này: Giá rẻ, ít calo, chợ Việt nào cũng bán

Sau những ngày ăn uống nhiều thịt kho, giò chả, bánh chưng hay nem rán, không ít người bắt đầu cảm thấy nặng bụng và thèm những bữa cơm nhẹ nhàng hơn. Lúc này, rau xanh gần như trở thành nguyên liệu không thể thiếu trong gian bếp.

Chọn đúng loại rau không chỉ giúp bữa ăn thanh vị, dễ ăn mà còn cân bằng dinh dưỡng sau chuỗi ngày "quá tải" đạm và chất béo. Dưới đây là 5 loại rau nên ưu tiên mua thời điểm này: ít calo, dễ chế biến, giá mềm và gần như chợ nào cũng có.

1. Súp lơ xanh

Súp lơ xanh là lựa chọn lý tưởng khi muốn ăn nhẹ mà vẫn đủ chất. Loại rau này ít calo nhưng giàu vitamin C, chất xơ và khoáng chất. Sau những bữa thịt cá liên tiếp, một đĩa súp lơ hấp hoặc xào tỏi sẽ giúp bữa cơm cân bằng hơn. Súp lơ cũng dễ kết hợp với tôm, nấm hoặc ức gà, nấu nhanh chỉ khoảng 10 phút là có món ngon. Giá súp lơ ở chợ và siêu thị dao động 39.000 - 70.000 đồng/kg tùy vào loại thông thường hay hữu cơ. Loại rau này có thể bảo quản được vài ngày trong ngăn mát tủ lạnh.

2. Cải xanh

Cải xanh gần như lúc nào cũng có ở chợ, giá lại mềm nên rất dễ mua. Loại rau này nấu được đủ món, từ canh cải nấu thịt bằm, cải xào thịt đến cải luộc giải ngấy. Vị cay nhẹ đặc trưng giúp bữa cơm bớt ngán, hỗ trợ tiêu hóa sau những ngày ăn nhiều dầu mỡ. Dễ ăn, dễ nấu, chi phí thấp nên cải xanh luôn là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình khi muốn bữa cơm nhẹ nhàng mà vẫn đủ chất.

3. Rau muống

Rau muống được xem là loại rau quốc dân vì dễ mua, dễ nấu và hợp với nhiều món quen thuộc trong bữa cơm Việt. Rau chứa hàm lượng chất xơ cao nên ăn xong thấy nhẹ bụng, rất hợp sau những ngày Tết nhiều thịt thà, bánh kẹo. Giá rau muống hiện phổ biến khoảng 15.000 - 30.000 đồng/kg. Khi đi chợ, nhiều nội trợ còn nhờ người bán nhặt sẵn rau, về nhà chỉ cần rửa sạch là có thể chế biến ngay, tiết kiệm được khá nhiều thời gian.

4. Bắp cải

Bắp cải là loại rau bảo quản được lâu, để trong ngăn mát cả tuần vẫn tươi giòn. Rau ít calo nhưng giàu chất xơ, vitamin K và vitamin C, ăn no mà không nặng bụng, hợp cho những ngày cần giải ngấy. Bắp cải chế biến được đủ kiểu, từ luộc chấm mắm, xào trứng, nấu canh đến làm salad trộn thanh mát. Giá bắp cải khá dễ chịu, dao động khoảng 15.000 - 55.000 đồng/kg, tùy loại (bắp cải trắng/tím/xanh) và thời điểm. Khi mua, chỉ cần chọn bắp nặng tay, lá cuộn chặt, không dập nát là có ngay nguyên liệu ngon cho những bữa cơm nhẹ nhàng sau Tết.

5. Rau dền

Rau dền giàu sắt, chất xơ và vitamin A, là loại rau dễ ăn, dễ nấu và phù hợp với nhiều kiểu chế biến trong bữa cơm gia đình. Rau có vị ngọt nhẹ tự nhiên, khi nấu canh với tôm khô hoặc thịt bằm sẽ cho nước dùng trong và thanh. Ngoài ra, rau dền luộc chấm mắm hoặc xào tỏi cũng giữ được độ mềm, không quá dai nếu chọn đúng loại non.

Khi chọn mua, nên ưu tiên bó rau có lá tươi, màu sắc đồng đều, không úa vàng hay dập nát. Phần thân nên nhỏ, giòn, không quá to vì cọng lớn thường già và dễ xơ. Rau dền ngon thường có phần ngọn mềm, bẻ nhẹ thấy giòn tay. Chỉ cần sơ chế kỹ, nhặt bỏ rễ và lá già là có thể chế biến ngay, rất tiện cho những bữa cơm cần nấu nhanh mà vẫn đảm bảo đủ rau xanh.