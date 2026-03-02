5 thỏi son "nũng nịu" vô cùng, nàng diện 8/3 thì xinh đỉnh nóc

1. Prada màu P58: sang chảnh nhưng vẫn rất tình

Nhắc tới son high-end đang hot, khó bỏ qua dòng son của Prada. Màu P58 được nhiều beauty blogger khen là tông hồng pha ánh mận nhẹ, vừa đủ nổi bật nhưng không hề “gắt”. Son lên môi mềm mịn, che rãnh môi khá tốt và đặc biệt là thiết kế vỏ cực kỳ thời thượng - cầm ra khỏi túi là thấy đẳng cấp ngay. Review chung cho thấy P58 hợp với layout makeup trong veo hoặc kiểu makeup tiệc tối sang trọng. Đánh full môi thì quyến rũ, còn tán lòng môi lại rất nũng nịu, đúng kiểu “xinh mà không cố”.

2. MAC MACximal Silky Matte Lipstick màu 691 Ruby Woo: màu đỏ huyền thoại

Nếu nói về màu son đỏ kinh điển thì 691 Ruby Woo của MAC Cosmetics gần như là “tượng đài”. Phiên bản MACximal Silky Matte mới được cải tiến về độ mịn, bớt khô hơn so với bản cũ nhưng vẫn giữ được sắc đỏ lạnh đặc trưng – tôn da cực mạnh, đánh lên là bật tông ngay. Ruby Woo hợp với những nàng thích vẻ đẹp cổ điển, tự tin và nổi bật trong đám đông. 8/3 mà diện váy đen hoặc trắng, tô Ruby Woo full môi thì đảm bảo khí chất tăng gấp đôi. Đây là kiểu son không cần suy nghĩ nhiều, cứ đánh là đẹp.

3. 3CE Misty Lip Bare màu 04 Pink Scheme: hồng pha lê trong veo

Dòng son “pha lê” của 3CE đúng kiểu dành cho những cô nàng thích vibe Hàn Quốc. Màu 04 Pink Scheme là hồng ngọt dịu, không quá bệt mà có độ trong trẻo, nhìn môi mềm như phủ một lớp sương mỏng. Chất son nhẹ môi, bóng nhẹ tự nhiên nên rất hợp đánh đi chơi, hẹn hò hoặc đi làm hằng ngày. Nhiều review khen dòng này tạo hiệu ứng môi đầy đặn hơn mà không bị dính khó chịu. Nếu bạn thích phong cách “em xinh ngoan hiền” thì Pink Scheme là lựa chọn an toàn mà vẫn cuốn.

4. d’Alba Plumping Lip Glow Volumizer màu 02 Posh Rose: bóng căng mọng quyến rũ

Son bóng làm đầy môi của d'Alba đang được hội TikTok khen không ngớt. Màu 02 Posh Rose là tông hồng rose pha chút ánh nude, đánh lên nhìn môi căng mọng rõ rệt nhờ hiệu ứng plumping. Điểm cộng lớn là lớp bóng trong veo, bắt sáng tốt, tạo cảm giác môi dày hơn nhưng không quá nặng môi. Nếu 8/3 bạn muốn makeup nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật, chỉ cần một lớp Posh Rose là đủ khiến gương mặt tươi tắn hơn hẳn.

5. Time Phoria Lunara màu 005 Hồng Đất: nhẹ môi, bóng mướt tự nhiên

Dòng son mới Time Phoria Lunara được giới trẻ review là “nhẹ như không”. Màu 005 hồng đất là gam dễ dùng, hợp nhiều tông da, vừa có nét dịu dàng vừa có chút trưởng thành. Son giữ ẩm tốt, tạo hiệu ứng căng bóng tự nhiên chứ không bóng dày, rất hợp với những nàng môi khô. Điểm được khen nhiều là khả năng lên màu chuẩn ngay từ lần lướt đầu và độ mướt mịn trên môi. Nếu bạn muốn tìm một cây son dùng hằng ngày nhưng vẫn đủ nổi bật cho dịp 8/3 thì đây là lựa chọn đáng cân nhắc.

