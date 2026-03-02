Bộ sưu tập mang vẻ đẹp giao thoa giữa tinh thần tối giản và phong cách Pháp

Quang Vũ, Theo Thanh niên Việt 19:30 02/03/2026
UNIQLO sẽ mang đến Bộ sưu tập (BST) UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 từ Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3.

Mang tinh thần thanh lịch đặc trưng của Paris, bộ sưu tập nổi bật với những thiết kế tinh tế, chất liệu cao cấp cùng bảng màu giàu sắc độ, lấy cảm hứng từ năng lượng, họa tiết và gam màu rực rỡ của bờ biển Riviera, nước Pháp.

Bảng màu tươi sáng cho phong cách French Riviera thanh lịch

BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 mang đến 11 thiết kế với hai gam màu chủ đạo: xanh iris và đỏ berry.

Các mẫu quần và chân váy pha linen trong bộ sưu tập vừa mang lại cảm giác thoáng mát đặc trưng của linen, vừa giữ được sự mềm mại của cotton. Bên cạnh đó, các thiết kế đầm và jumpsuit cùng chất liệu sẽ giúp hoàn thiện phong cách mà không cần phải phối đồ cầu kỳ. Dòng áo thun cũng có bảng màu đa dạng, giúp người mặc cảm nhận được độ rũ nhẹ tự nhiên và bề mặt chất liệu thoải mái chỉ có ở vải linen.

Ba kiểu áo dệt kim mùa hè nổi bật với thiết kế cổ mở, bề mặt dệt độc đáo và chi tiết kẻ sọc ngang thanh lịch. Bộ sưu tập cũng mang đến những thiết kế giúp người mặc cảm nhận sự mềm mại của chất liệu như các mẫu blouse thêu hoa nhẹ nhàng - trang phục hoàn hảo để hoàn thiện phong cách Pháp mùa Xuân/Hè năm nay.

Thông tin chi tiết về BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026:

Ngày mở bán chính thức: Thứ Sáu, ngày 13 tháng 03 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS Xuân/Hè 2026 tại:

https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-and-comptoir-des-cotonniers

