5 lọ kem dưỡng ban đêm bình dân mà dùng cực thích, còn có thêm công dụng chống lão hóa

Ban đêm là khoảng thời gian làn da được "nghỉ ngơi" và tái tạo mạnh mẽ nhất. Chỉ cần chọn đúng một loại kem dưỡng phù hợp, bạn đã có thể cải thiện đáng kể độ ẩm, độ đàn hồi và cả những dấu hiệu lão hóa sớm mà không cần chi quá nhiều tiền. Dưới đây là 5 lọ kem dưỡng ban đêm bình dân nhưng chất lượng đáng thử.

CeraVe Skin Renewing Night Cream

CeraVe Skin Renewing Night Cream là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang theo đuổi chu trình treatment mạnh với tretinoin hay benzoyl peroxide. Khi da dễ khô, bong tróc và nhạy cảm hơn bình thường, một loại kem dưỡng đơn giản, tập trung phục hồi sẽ phát huy tác dụng rõ rệt. Sản phẩm chứa phức hợp axit hyaluronic cùng ba loại ceramide thiết yếu – những thành phần quen thuộc giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, giữ nước và duy trì độ mềm mại, căng mọng. Bên cạnh đó, công thức còn bổ sung peptide, hoạt chất nổi tiếng với khả năng hỗ trợ kích thích sản sinh collagen và cải thiện nếp nhăn theo cách êm ái, ít gây kích ứng. Kết cấu kem không quá đặc, thấm khá nhanh sau khi thoa và để lại bề mặt da mịn hơn thấy rõ vào sáng hôm sau. Với mức giá dễ chịu so với dung tích lớn, đây là sản phẩm đáng cân nhắc cho làn da cần phục hồi và nuôi dưỡng bền vững.

Nơi mua: CeraVe

RoC Retinol Correxion Night Cream

Nếu bạn muốn tìm một sản phẩm chống lão hóa có retinol nhưng vẫn nằm trong tầm giá "drugstore", RoC Retinol Correxion Night Cream là cái tên nổi bật. Đúng như tên gọi, kem chứa retinol – thành phần đã được nghiên cứu rộng rãi về khả năng cải thiện nếp nhăn, vết chân chim, đốm nâu và tình trạng da kém săn chắc. Điểm cộng của sản phẩm nằm ở kết cấu nhẹ, không gây cảm giác nặng mặt như nhiều loại retinol khác. Khi sử dụng đều đặn, làn da dần trở nên mịn màng hơn, các rãnh nhăn nhỏ có xu hướng mờ đi sau vài tuần. Đặc biệt, kem được thiết kế dạng tuýp bóp thay vì hũ mở nắp, giúp hạn chế tiếp xúc với không khí và giữ vệ sinh tốt hơn. Với những ai mới bắt đầu làm quen với retinol và muốn một lựa chọn vừa túi tiền, đây là gợi ý dễ tiếp cận.

Nơi mua: RoC

Olay Regenerist Night Recovery Cream

Mang lại cảm giác dày mịn, sang trọng nhưng vẫn thấm nhanh bất ngờ, Olay Regenerist Night Recovery Cream chinh phục người dùng nhờ khả năng dưỡng ẩm và làm mượt da rõ rệt chỉ sau thời gian ngắn. Công thức có glycerin giúp dưỡng ẩm hiệu quả và niacinamide hỗ trợ cải thiện bề mặt da, giúp da trông đều màu và mềm mại hơn. Khi thoa sau bước retinol, kem không gây vón hay nặng da, ngược lại còn giúp da dịu lại và đủ ẩm suốt đêm. Sáng hôm sau, cảm giác da ẩm mượt và bớt xỉn màu là điều dễ nhận thấy. Đây là kiểu sản phẩm "dễ tính", phù hợp với nhiều loại da và có thể dùng lâu dài như một bước khóa ẩm đáng tin cậy.

Nơi mua: Shopee

L'Oréal Paris Revitalift Night Cream

Nhắc đến phân khúc bình dân nhưng chú trọng chống lão hóa, không thể bỏ qua L'Oréal Paris Revitalift Night Cream. Dòng kem đêm này tập trung cải thiện độ đàn hồi và hỗ trợ làm mờ nếp nhăn nhờ sự kết hợp giữa pro-retinol A và các axit amin tổng hợp có cấu trúc gần giống elastin tự nhiên của da. Khi sử dụng đều đặn vào mỗi tối sau bước làm sạch, lấy một lượng vừa đủ và thoa nhẹ nhàng theo hướng nâng cơ, bạn sẽ cảm nhận được làn da dần săn chắc và mịn hơn theo thời gian. Chất kem tương đối đậm đặc nhưng không gây bí nếu tán kỹ, phù hợp với những ai muốn một bước dưỡng cuối ngày giàu dưỡng chất để "nạp năng lượng" cho da suốt đêm.

Nơi mua: Top Mall

Klairs Midnight Blue Calming Cream

Với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau treatment, Klairs Midnight Blue Calming Cream là cái tên được nhiều người yêu thích. Ấn tượng đầu tiên là sắc xanh dịu mắt của kem, tạo cảm giác mát lành ngay từ cái nhìn đầu tiên. Công thức chứa guaiazulene chiết xuất từ hoa cúc La Mã giúp làm dịu da, kết hợp cùng rau má hỗ trợ phục hồi tổn thương và giảm cảm giác sưng đỏ sau mụn. Bên cạnh đó là sự góp mặt của glycerin, sodium hyaluronate tăng cường độ ẩm, niacinamide củng cố hàng rào bảo vệ da và ceramide giúp da khỏe hơn theo thời gian. Chất kem khá đặc nhưng khi tán ra lại ôm sát bề mặt, tạo lớp màng ẩm nhẹ nhàng mà không gây bí bách. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ngày da "khó ở", cần được vỗ về và cân bằng trở lại.

