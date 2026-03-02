Mỹ nhân Việt vừa được cầu hôn: Nhan sắc "lão hóa ngược", 32 tuổi mà như đôi mươi, style khiến gái trẻ phải sao chép

Xuân Nghi được biết đến là sao nhí đình đám của Vpop, ghi dấu ấn với giọng hát trong trẻo và hình ảnh đáng yêu suốt một thời. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô trở lại ấn tượng khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, cho thấy hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh và vẫn giữ được sức hút riêng. Bên cạnh sự nghiệp, Xuân Nghi mới đây còn khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai là kỹ sư cầu hôn, nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Nhắc đến Xuân Nghi, khán giả nhớ ngay đến thiên thần nhí từng gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên. Khỏi phải nói, mỹ nhân sinh năm 1994 có màn dậy thì đầy ấn tượng khi càng trưởng thành càng xinh xắn rạng rỡ. Ở tuổi 32, Xuân Nghi vẫn giữ được nét tươi tắn, trẻ trung cùng đôi mắt to tròn đặc trưng. Không chỉ vậy, gu thời trang của cô cũng ngày càng ổn định và có dấu ấn riêng, theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, năng động nhưng vẫn đủ tinh tế để càng nhìn càng thấy cuốn hút.

Xuân Nghi diện set đồ cực xinh với áo babydoll cùng quần short. Cô khéo mix thêm chiếc thắt lưng bản to để làm điểm nhấn cho tổng thể. Boots cao cổ là item lý tưởng được Xuân Nghi lựa chọn để hoàn thiện outfit

Gợi ý mua sắm: Set babydoll + quần short

Vi vu dạo phố, Xuân Nghi lên đồ cực có gu dù ăn vận đơn giản. Cô chọn diện blazer xám cùng chân váy vàng, giày cao gót đỏ và túi xách màu vàng. Sự kết hợp màu sắc 1 cách tinh tế giúp outfit có điểm nhấn hơn hẳn, trông bắt mắt mà vẫn sành điệu, thời thượng

Gợi ý mua sắm: Blazer , giày cao gót

Xuân Nghi diện mẫu váy body nổi bật với họa tiết sóng nước. Phom dáng ôm sát giúp khoe khéo thân hình mảnh mai, thon gọn. Với outfit này, Xuân Nghi chọn mix thêm phụ kiện như khuyên tai, dây chuyền, kính râm... để tạo điểm nhấn nổi bật, yêu kiều

Gợi ý mua sắm: Váy body

Style đời thường của Xuân Nghi thường chuộng những trang phục đơn giản, chẳng hạn như set váy xinh lịm tim với áo sơ mi kẻ mix cùng chân váy kẻ. Chính những item này đã giúp Xuân Nghi có được diện mạo vừa xinh vừa trẻ

Gợi ý mua sắm: Sơ mi kẻ + chân váy kẻ

Set váy áo chấm bi mà Xuân Nghi diện vừa đơn giản vừa tiểu thư, kiêu kỳ. Kiểu họa tiết kinh điển này luôn được chị em yêu thích vì dễ mặc, dễ phối mà vẫn xinh xắn, nổi bật

Vi vu đi biển, Xuân Nghi diện outfit đẹp tràn màn hình với áo croptop cùng chân váy ngắn, nổi bật với họa tiết hoa văn ngọt ngào, xinh yêu

Xuân Nghi đẹp sang hết nấc khi diện set đồ màu xanh pastel ngọt ngào. Cô diện áo hai dây bản to phối cùng chân váy dài dáng xòe, mix thêm đôi mary jane để tổng thể hài hòa, đồng thời tạo hiệu ứng chân dài hiệu quả

Dù thường xuyên ưu ái phong cách nữ tính, nhưng Xuân Nghi cũng cực hợp vơi style cool ngầu, năng động. Diện áo dáng yếm, cô chọn phối cùng váy ngắn họa tiết da báo, mang đến giao diện tươi mới, vừa sành điệu vừa trẻ trung





Diện cardigan phối cùng chân váy ngắn, Xuân Nghi tiếp tục hoàn thiện outfit bằng đôi mary jane. Công thức phối đồ đơn giản nhưng hiệu quả, mang đến diện mạo tiểu thư, thanh lịch dù không cần mix match quá cầu kỳ

Diện váy sơ mi dáng dài, Xuân Nghi khoác ngoài blazer và mix cùng boots cao cổ. Tông nâu ton-sur-ton của boots và túi xách giúp tổng thể hài hòa, sang mắt, đồng thời tạo điểm nhấn ấm áp mà vẫn rất thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Blazer , boots



