Mỹ nhân Việt vừa được cầu hôn: Nhan sắc "lão hóa ngược", 32 tuổi mà như đôi mươi, style khiến gái trẻ phải sao chép

Xuân Nghi được biết đến là sao nhí đình đám của Vpop, ghi dấu ấn với giọng hát trong trẻo và hình ảnh đáng yêu suốt một thời. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô trở lại ấn tượng khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, cho thấy hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh và vẫn giữ được sức hút riêng. Bên cạnh sự nghiệp, Xuân Nghi mới đây còn khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai là kỹ sư cầu hôn, nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.
Nhắc đến Xuân Nghi, khán giả nhớ ngay đến thiên thần nhí từng gây ấn tượng với giọng hát trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên. Khỏi phải nói, mỹ nhân sinh năm 1994 có màn dậy thì đầy ấn tượng khi càng trưởng thành càng xinh xắn rạng rỡ. Ở tuổi 32, Xuân Nghi vẫn giữ được nét tươi tắn, trẻ trung cùng đôi mắt to tròn đặc trưng. Không chỉ vậy, gu thời trang của cô cũng ngày càng ổn định và có dấu ấn riêng, theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, năng động nhưng vẫn đủ tinh tế để càng nhìn càng thấy cuốn hút.