Đi chợ nên mua chuối cong hay chuối thẳng: Sự thật số đông không hề biết

Chuối là loại trái cây quen thuộc trong giỏ hàng của nhiều gia đình. Dễ ăn, giàu dinh dưỡng, giá lại phải chăng, chuối gần như có mặt quanh năm ở cả chợ truyền thống lẫn siêu thị. Thế nhưng khi đứng trước sạp hàng, không ít người phân vân: nên chọn nải chuối cong tự nhiên hay những quả thẳng tắp, vàng đều, nhìn rất bắt mắt?

Ít ai để ý rằng hình dáng của quả chuối phần nào phản ánh quá trình sinh trưởng và cách thu hoạch.

Chuối cong là dáng phát triển tự nhiên

Về đặc điểm sinh học, khi mới hình thành, quả chuối hướng xuống dưới theo trọng lực. Tuy nhiên, trong quá trình lớn lên, buồng chuối có xu hướng quay về phía có ánh sáng để quang hợp tốt hơn. Chính sự “hướng sáng” này khiến từng quả dần cong lên, tạo thành dáng cong đặc trưng mà chúng ta vẫn thấy.

Vì vậy, chuối có độ cong tự nhiên thường là chuối được phát triển trong điều kiện đủ ánh sáng, không bị che phủ quá nhiều. Dáng cong mềm mại là biểu hiện của quá trình sinh trưởng bình thường, không bị can thiệp cơ học.

Ngược lại, những quả chuối thẳng đuột có thể do nhiều nguyên nhân: buồng chuối ít được tiếp xúc ánh sáng, trồng quá dày, hoặc bị bao bọc kín trong quá trình lớn lên. Ngoài ra, nhiều nhà vườn thu hoạch khi chuối còn khá non để thuận tiện vận chuyển, lúc đó quả chưa kịp cong rõ. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng không phải mọi quả chuối thẳng đều kém chất lượng. Hình dáng chỉ là một yếu tố tham khảo, không phải tiêu chí quyết định tuyệt đối.

Chất lượng chuối nằm ở độ chín và cách xử lý sau thu hoạch

Điều ảnh hưởng lớn nhất đến hương vị chuối không nằm hoàn toàn ở độ cong hay thẳng, mà ở thời điểm thu hoạch và cách làm chín. Chuối để chín tự nhiên trên cây hoặc được thu hoạch già đúng độ rồi ủ chín đúng kỹ thuật thường có vị ngọt đậm, mùi thơm rõ, thịt dẻo và mịn. Khi chín, tinh bột trong chuối chuyển hóa thành đường tự nhiên, tạo vị ngọt hài hòa.

Trong khi đó, nếu chuối bị hái quá non rồi làm chín nhanh bằng khí ethylene công nghiệp, quả vẫn vàng đều bên ngoài nhưng bên trong có thể nhạt vị, hơi bột hoặc thiếu mùi thơm đặc trưng. Đây mới là yếu tố người mua nên quan tâm.

Vì sao chuối thẳng thường "đẹp mã"?

Trong sản xuất quy mô lớn, yếu tố vận chuyển và bảo quản được đặt lên hàng đầu. Chuối chín cây rất dễ dập nát, nên phần lớn được thu hoạch khi còn xanh già. Ở giai đoạn này, quả thường chưa cong rõ. Sau đó, chuối được ủ chín tập trung để đảm bảo đồng đều màu sắc khi đưa ra thị trường.

Vì vậy, những nải chuối thẳng, vàng đều, kích thước đồng nhất thường là sản phẩm của quy trình sản xuất công nghiệp. Hình thức bắt mắt, dễ xếp khay, dễ đóng gói nhưng hương vị chưa chắc đã vượt trội.

Cách chọn chuối ngon và an toàn

Thay vì chỉ nhìn vào độ cong, khi mua chuối bạn nên chú ý những điểm sau:

Thứ nhất, quan sát màu vỏ. Chuối chín tự nhiên thường có màu vàng tươi vừa phải, đôi khi xuất hiện đốm nâu nhỏ li ti. Đây là dấu hiệu đường trong quả đã phát triển đầy đủ. Nếu vỏ vàng óng quá đều, bóng bất thường, cần xem thêm các yếu tố khác.

Thứ hai, nhìn phần cuống. Cuống còn tươi, không thâm đen, không ướt nhũn là dấu hiệu chuối được bảo quản tốt. Nếu cuống héo rũ hoặc có mùi lạ, nên cân nhắc.

Thứ ba, kiểm tra độ đàn hồi. Khi ấn nhẹ, chuối chín vừa sẽ mềm nhưng không nhũn. Quả quá cứng có thể chưa chín kỹ, còn quá mềm dễ bị nẫu bên trong.

Cuối cùng, quan sát bề mặt quả. Chuối chín tự nhiên thường có thân tròn đều, các cạnh không quá sắc nét. Chuối còn xanh già thường có cạnh rõ và cảm giác cứng tay.

Nên chọn chuối dáng cong hay thẳng?

Nếu buộc phải so sánh, chuối cong nhẹ, phát triển tự nhiên, chín vàng vừa phải thường có khả năng ngon hơn. Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào hình dáng để kết luận. Một nải chuối thẳng nhưng già quả, chín đúng độ vẫn có thể ngọt và thơm.

Đi chợ thông minh là nhìn tổng thể: độ già, màu vỏ, cuống, độ đàn hồi và cả nguồn gốc xuất xứ. Khi hiểu đúng bản chất, bạn sẽ không còn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài "đẹp mã" mà chọn được những quả chuối thực sự ngon và an toàn cho gia đình.