Mỹ nhân cả đời không biết xấu là gì: Mặt đẹp dáng đẹp, đến style cũng ngất ngây lòng người

Địch Lệ Nhiệt Ba (sinh năm 1992) là mỹ nhân gốc Tân Cương, đồng thời cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Cô gây ấn tượng với đường nét sắc sảo, đôi mắt to tròn long lanh và thần thái nổi bật khó trộn lẫn. Nhắc đến Nhiệt Ba, công chúng thường nhớ ngay đến hình ảnh một người đẹp sở hữu visual nổi bật từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng khiến khán giả thất vọng về nhan sắc.

Được đánh giá là "đệ nhất mỹ nhân" Tân Cương, mỗi lần xuất hiện, Nhiệt Ba đều thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông lẫn người hâm mộ. Từ gương mặt đẹp như xé truyện bước ra cho đến những bộ cánh lộng lẫy trên thảm đỏ, cô luôn biết cách trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến công chúng "sốc visual" với nhan sắc xinh đẹp từ bé đến lớn

Ở tuổi 33, cô vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, càng nhìn càng thấy say đắm

"Tường thành nhan sắc" Địch Lệ Nhiệt Ba: Visual không có lỗ hổng, style không có điểm chê

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn khiến công chúng trầm trồ mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ với nhan sắc sắc sảo và những bộ đầm lộng lẫy như tiên tử. Thế nhưng rời ánh đèn sân khấu, phong cách đời thường của cô lại ghi điểm theo cách rất khác: đơn giản, thoải mái nhưng vẫn đẹp nổi bật. Nhờ cách chọn phom dáng gọn gàng, màu sắc tinh tế và phối đồ khéo léo, outfit nào của mỹ nhân Tân Cương cũng nịnh mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngắm loạt set đồ dạo phố của Địch Lệ Nhiệt Ba, dễ thấy cô chuộng các item cơ bản như blazer, quần jeans, áo thun hay sơ mi. Chỉ cần dạo một vòng cũng đủ để chị em "bỏ túi" kha khá bí kíp phối đồ đơn giản mà xinh sang, thanh lịch.

Địch Lệ Nhiệt Ba chọn diện đơn giản với quần jeans cùng áo khoác lửng, layer bên trong áo thun mỏng là hoàn thiện set đồ thoải mái, đẹp xinh để tự tin xuống phố. Một vài phụ kiện như túi xách, mũ, kính râm... sẽ giúp diện mạo thêm phần nổi bật

Gợi ý mua sắm: Áo khoác, quần jeans

Diện áo khoác kẻ, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chọn kết thân cùng quần jeans, mang đến vẻ ngoài năng động và phóng khoáng. Khi layer áo thun mỏng bên trong, cô sơ vin để tổng thể trông gọn gàng, hài hòa

Tủ đồ street style của Địch Lệ Nhiệt Ba toàn món cơ bản, cô chọn diện áo kẻ ngang cùng quần ống rộng, tạo hiệu ứng trên ôm - dưới rộng giúp tỷ lệ hài hòa, cao ráo. Với outfit này, Nhiệt Ba mix thêm mũ beanie để giao diện thêm cool, cá tính

Sở hữu vóc dáng cao ráo, quần ống loe là trang phục không thể thiếu nhằm giúp Nhiệt Ba khoe chân dài - dáng đẹp. Cô chọn mix match cùng áo blouse cách điệu, khéo khoe xương quai xanh tuyệt phẩm mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch cho tổng thể

Gợi ý mua sắm: Quần ống loe

Mốt áo/váy hoa dáng dài + quần jeans rất được chị em yêu thích, và Nhiệt Ba cũng không ngoại lệ. Cô chọn diện dáng áo dài với chất liệu mỏng, bên trong layer áo thun trắng, mang đến giao diện chuẩn ngoan xinh yêu

Gợi ý mua sắm: Áo hoa

Diện áo gile, quần jeans tiếp tục là lựa chọn được Nhiệt Ba ưu ái hơn cả. Phải công nhận rằng dù toàn diện những item đơn giản nhưng chính cách phối đồ cao tay đã giúp Nhiệt Ba ghi điểm với loạt outfit trẻ trung, năng động

Gợi ý mua sắm: Áo gile

Khi ăn vận theo style thoải mái, Nhiệt Ba chọn áo hai dây cách điệu phối cùng quần jeans, mang đến tổng thể gọn gàng, trẻ trung mà vẫn tôn dáng. Outfit này hợp diện đi chơi, đi biển



