Vì sao hành tây không thể chung chỗ với khoai tây: Sống 30 năm cuộc đời tôi mới biết đáp án

Rất nhiều gia đình có thói quen mua hành tây, khoai tây rồi để chung một góc bếp cho tiện. Nhìn qua thì thấy hợp lý vì đều là củ khô, vỏ dày, không cần cho tủ lạnh. Nhưng thực tế, đây là một trong những sai lầm bảo quản phổ biến nhất. Và hậu quả không chỉ là nhanh hỏng, mà còn âm thầm làm giảm chất lượng dinh dưỡng, thậm chí tăng nguy cơ sinh độc tố nếu không để ý.

Vì sao hành tây và khoai tây không nên để cạnh nhau?

1. Hành tây tiết ẩm và khí ethylene

Hành tây tuy khô vỏ nhưng bên trong chứa lượng nước khá cao. Trong quá trình bảo quản, hành tây có thể giải phóng một lượng ẩm nhẹ ra môi trường xung quanh. Đặc biệt, hành cũng có thể sinh ra một lượng nhỏ khí ethylene – loại khí tự nhiên thúc đẩy quá trình chín và lão hóa ở thực vật.

Khoai tây lại rất nhạy cảm với độ ẩm và ethylene. Khi tiếp xúc lâu ngày, khoai tây dễ bị:

- Nảy mầm nhanh hơn

- Mềm nhũn

- Thối từ bên trong

- Xuất hiện đốm xanh

2. Khoai tây nảy mầm không chỉ là mất ngon

Khi khoai tây bắt đầu mọc mầm hoặc chuyển xanh, đó không đơn thuần là dấu hiệu cũ đi. Lúc này hàm lượng solanine – một hợp chất glycoalkaloid tự nhiên – có thể tăng lên. Solanine ở mức cao có thể gây khó chịu tiêu hóa nếu ăn phải nhiều. Vì vậy khoai tây nảy mầm mạnh, xanh nhiều phần thịt không nên tiếp tục sử dụng.

Việc để khoai tây cạnh hành tây làm tăng tốc quá trình này, đặc biệt trong môi trường bếp nóng ẩm của Việt Nam.

3. Cả hai đều “hút” mùi của nhau

Ngoài vấn đề sinh học, hành tây có mùi hăng đặc trưng. Khi để lâu trong không gian kín, khoai tây có thể ám mùi hành nhẹ, ảnh hưởng đến hương vị khi chế biến. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy khi khoai đã cũ.

Bảo quản đúng cách là thế nào?

Khoai tây

- Để nơi khô ráo, thoáng khí

- Tránh ánh sáng trực tiếp

- Nhiệt độ lý tưởng khoảng 7 đến 10 độ C

- Không cho vào túi nilon kín

Lưu ý không bảo quản khoai tây trong tủ lạnh quá lạnh vì nhiệt độ thấp làm tinh bột chuyển hóa thành đường nhanh hơn, khi chiên dễ cháy sậm màu.

Hành tây

- Bảo quản nơi khô, thoáng

- Có thể để trong rổ lưới hoặc túi giấy đục lỗ

- Tránh nơi ẩm thấp

- Sau khi đã cắt dở, hành tây nên được bọc kín và cho vào tủ lạnh.

Những thực phẩm khác cũng không nên để chung

Ngoài hành và khoai tây, nhiều loại rau củ cũng kỵ nhau vì khí ethylene, ví dụ:

- Táo không nên để cạnh rau xanh

- Chuối không nên để cạnh dưa leo

- Cà chua chín không nên đặt sát rau xà lách

Ethylene là yếu tố âm thầm khiến rau củ nhanh héo, mềm và giảm chất lượng.



