3 cây trồng trong nhà đuổi muỗi hiệu quả

Dưới đây là ba loại cây có khả năng xua đuổi muỗi tương đối tốt, có thể trồng trong nhà nếu đảm bảo ánh sáng và chăm sóc đúng cách.

Cây hương thảo

Hương thảo là loại cây gia vị quen thuộc nhưng cũng nổi tiếng với đặc tính xua đuổi côn trùng. Lá cây chứa các hợp chất bay hơi như cineole, camphor và alpha-pinene – những thành phần có mùi thơm mạnh, làm rối loạn khả năng định hướng của muỗi.

Trong điều kiện phòng kín, hương thảo vẫn sinh trưởng tốt nếu được đặt gần cửa sổ có nắng nhẹ. Khi vò nhẹ lá hoặc cắt vài nhánh nhỏ đặt trong phòng, tinh dầu sẽ khuếch tán rõ hơn. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ ở mức hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp chống muỗi chuyên dụng khi mật độ muỗi cao.

Cây hương thảo.

Cây bạc hà

Bạc hà là lựa chọn dễ trồng và phù hợp với không gian căn hộ. Hoạt chất menthol trong lá tạo mùi the mát đặc trưng, khiến muỗi có xu hướng tránh xa.

Ưu điểm của bạc hà là có thể trồng chậu nhỏ trên bàn bếp, kệ cửa sổ, thậm chí trong phòng làm việc. Cây ưa ánh sáng tán xạ, đất ẩm vừa phải và phát triển khá nhanh. Ngoài tác dụng đuổi muỗi, bạc hà còn được dùng pha trà, nấu ăn, tăng tính tiện dụng.

Tuy vậy, nếu chỉ đặt cây trong phòng mà không có sự va chạm làm dập lá, lượng tinh dầu khuếch tán tự nhiên sẽ không đủ mạnh để xua muỗi diện rộng. Vì thế, nhiều người thường vò nhẹ vài lá vào buổi tối – thời điểm muỗi hoạt động mạnh.

Cây phong lữ thảo

Phong lữ thảo được biết đến nhờ chứa citronellol và geraniol – hai thành phần thường xuất hiện trong các sản phẩm chống muỗi. Mùi hương của phong lữ thảo dễ chịu với con người nhưng lại không thân thiện với côn trùng.

Cây có thể trồng trong chậu đặt gần cửa ra vào, ban công hoặc khu vực cửa sổ – nơi muỗi dễ bay vào nhà. Ngoài công dụng xua muỗi, phong lữ thảo còn có hoa đẹp, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Tuy nhiên, tương tự các loại cây khác, khả năng đuổi muỗi phụ thuộc vào lượng tinh dầu phát tán trong không khí. Trong phòng kín bật điều hòa, không khí lưu thông hạn chế, hiệu quả có thể giảm đáng kể.

Các nghiên cứu về tinh dầu thực vật cho thấy nhiều hợp chất tự nhiên có khả năng xua côn trùng, nhưng phần lớn hiệu quả được ghi nhận ở dạng chiết xuất cô đặc hoặc tinh dầu đậm đặc. Khi tồn tại dưới dạng cây trồng, nồng độ hoạt chất phát tán thường thấp hơn nhiều.

Vì vậy, chuyên gia khuyến cáo nên xem cây đuổi muỗi là biện pháp bổ trợ. Để phòng muỗi hiệu quả, gia đình vẫn cần loại bỏ nước đọng, vệ sinh môi trường, lắp lưới chống muỗi và ngủ màn, đặc biệt trong mùa mưa, mùa nồm.