“Mở bát” Shopee Live đầu năm: từ Fan Meeting Đảo Hoa Hậu chấn động đến màn tái xuất của “Sao Tới Đây”

Bùng nổ "sít-rịt" cùng dàn mỹ nhân Đảo Hoa Hậu tại Fan Meeting kết hợp cùng Shopee

Sau một mùa Tết khiến mạng xã hội "cười ra nước mắt" với loạt clip viral triệu view, hội chị em Đảo Hoa Hậu cuối cùng cũng chính thức tiết lộ một "sít-rịt" khiến fan đứng ngồi không yên. Lần đầu tiên, Đảo Hoa Hậu tổ chức Fan Meeting với sự đồng hành của "chủ xị" Shopee trong một phiên bản đặc biệt.

Nếu bạn từng tiếc nuối vì chưa có dịp tận mắt chứng kiến độ lầy có một không hai của dàn mỹ nhân, thì đây chính là cơ hội trực tiếp trải nghiệm Fan Meeting với chủ đề "Hoa Hậu Miền Nam".

Ngay sau khi Shopee công bố Fan Meeting đầu tiên của Đảo Hoa Hậu, khán giả đã nhanh chóng phấn khích và sẵn sàng "lên lịch" chờ ngày "hội ngộ".

Trong buổi Fan Meeting lần này, sân khấu Shopee Live sẽ chào đón dàn cast cực phẩm: BB Trần, Ngọc Phước, Bé 7, Dương Quốc Mỹ, Huỳnh Nhựt, MC Ngọc Tâm và MC Tuấn Kiệt. Tại đây, các fan sẽ được chứng kiến hành trình chinh phục vương miện thông qua phần thi ứng xử phiên bản "nâng cấp" và loạt tiết mục tài năng đậm chất miền nam.

Loạt khoảnh khắc "ồn hết cỡ", cùng màn trình diễn "quậy hết nấc" hứa hẹn khuấy đảo không khí Fan Meeting Đảo Hoa Hậu đầu tiên kết hợp cùng Shopee.

Liệu nhan sắc nào sẽ chính thức đăng quang "Hoa Hậu Miền Nam" trong phiên bản đặc biệt này? Hãy cùng đón chờ những màn hô tên "độc lạ" mang đậm dấu ấn cá nhân, những pha đối đáp khó đỡ khiến ban giám khảo cũng phải "ngả mũ". Không dừng lại ở đó, những tình huống xử lý "đi vào lòng đất" cùng loạt tiết mục tài năng đặc sắc hứa hẹn khiến khán giả theo dõi không thể rời mắt.

Đặc biệt, không cần phải vất vả tranh vé, bạn có thể xem trực tiếp vào 19H30 ngày 2.3 ngay trên Shopee Live. Đây chính là món quà "mở bát" đầu năm rực rỡ mà Shopee dành tặng các khán giả.

Bên cạnh những màn tung hứng, chương trình còn đi kèm phần rút thăm trúng thưởng 5 voucher trị giá 20.000.000 đồng độc quyền trên Shopee Live. Nhấn đặt lịch ngay để tham gia hợp lệ và chờ đón kết quả trúng thưởng sẽ được công bố tại livestream đồng thời trên fanpage chính thức của Shopee sau khi chương trình kết thúc.

Khuấy động bữa tiệc livestream khai xuân với Sao Tới Đây phiên bản mới

Ngoài màn kết hợp ra mắt những show mới đầy ấn tượng, Shopee mang Sao Tới Đây tái xuất với phiên bản 3.3 Đầu Năm Mua Sắm Thả Ga, được dẫn dắt bởi host chị Cano và gương mặt "mỹ nam" Quang Trung. Rời bỏ chiếc ghế "Trưởng phòng" quen thuộc, lần này Quang Trung sẽ lần đầu trải nghiệm cảm giác làm khách mời, đối đầu với loạt thử thách "khó đỡ" và những màn trình diễn tài năng mãn nhãn. Đặc biệt, những bí mật lần đầu sẽ được bật mí qua hai căn phòng: Sao Trổ Tài và Sao Săn Sale.

Shopee Live mở bát hoành tráng cùng phiên livestream "tiệc tùng đầu năm" với chủ xị Chị Cano và khách mời Quang Trung.

Tất nhiên, tâm điểm không thể bỏ qua là những deal hời "bỏng tay" khiến các sao cũng phải đứng ngồi không yên. Đặc biệt, người xem có thể tận hưởng thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn như nhận ngay voucher 100.000 khi mở thẻ thành công thẻ VPBank S Rewards Mastercard ngay trong livestream, cùng cơ hội săn voucher ShopeeVIP giảm 25% áp dụng cho toàn bộ sản phẩm xuất hiện trong phiên live.

Lưu ngay lịch 11H ngày 3.3 trên Shopee Live để không bỏ lỡ bất kỳ deal hời nào nhé!

Không chỉ dừng lại ở đó, sự kiện 3.3 còn thêm náo nhiệt với chuỗi livestream giải trí kết hợp mua sắm, quy tụ loạt KOLs như Lucie Nguyễn, Tuấn Dương, Diệp Lê, Hannah Olala, Ngô Kiến Huy… Đừng quên đặt lịch ngay từ bây giờ để sẵn sàng nhập cuộc bữa tiệc khai xuân rộn ràng cùng loạt ưu đãi cực đã đang chờ bạn trên Shopee Live nhé!

Sự kiện Siêu Sale Đầu Năm 3.3 của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 5.3, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ Voucher Xtra giảm đến 3 triệu đồng, deal chính hãng giảm đến 50% và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/3-3

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee