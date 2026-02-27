Vật đặt ngay cạnh bát hương nhưng ít được để ý: Nhiều nhà dùng sai cách mà không biết

Trên bàn thờ gia tiên, mọi ánh nhìn thường hướng về bát hương, bình hoa hay mâm ngũ quả. Thế nhưng, ngay sát bên bát hương lại có một vật nhỏ, có nắp đậy kín, xuất hiện trong nhiều gia đình mà ít ai thực sự hiểu rõ công dụng. Không ít nhà đặt cho “đủ bộ”, để nhiều ngày không thay nước, thậm chí để trống hoàn toàn. Đó là bát sâm – chi tiết tưởng chừng nhỏ nhưng phản ánh rõ cách ứng xử với không gian thờ cúng trong mỗi gia đình.

Bát sâm là gì, vì sao đặt cạnh bát hương?

Bát sâm thường làm bằng sứ, gồm ba phần: bát, nắp và đĩa lót. Hình thức có phần giống chén trà có nắp trong văn hóa phương Đông, nhưng khi đặt trên bàn thờ, nó mang ý nghĩa khác. Theo cách lý giải phổ biến trong văn hóa thờ cúng dân gian, bát sâm vốn dùng để đựng nước sâm, trà hoặc nước sạch dâng cúng, thể hiện sự thành kính và tinh khiết.

Trong nghi thức thờ Phật và gia tiên, nước hoặc trà là một trong những lễ vật cơ bản. Tài liệu hướng dẫn nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, nước cúng mang ý nghĩa thanh tịnh, tượng trưng cho tâm trong sáng của người dâng lễ. Tương tự, theo tài liệu của China Buddhist Association về “五供” (ngũ cúng), nước cúng là một phần trong các lễ vật truyền thống, cần được giữ sạch sẽ và trang nghiêm.

Vì vậy, bát sâm không phải vật trang trí đơn thuần mà gắn với một công năng cụ thể: đựng chất lỏng dâng cúng.

Những lỗi nhiều nhà đang mắc phải

Tuy quen thuộc, bát sâm lại là vật dễ bị “bỏ quên” nhất trên bàn thờ.

Phổ biến nhất là để nước trong bát quá lâu mà không thay. Do có nắp đậy, nhiều người nghĩ nước vẫn sạch. Thực tế, nước vẫn có thể bay hơi, tích bụi hoặc đổi mùi theo thời gian; phần đĩa lót bên dưới nếu đọng nước dễ gây ẩm mốc. Một số bài viết tư vấn trên Dân trí và VnExpress về chăm sóc bàn thờ gia tiên cũng khuyến nghị nên thay nước hằng ngày, hoặc ít nhất vào mùng 1 và ngày rằm, để giữ không gian thờ tự sạch sẽ.

Một lỗi khác là đặt bát sâm cho “đủ bộ” nhưng không hiểu rõ chức năng. Có gia đình để trống hoàn toàn trong thời gian dài, có nơi dùng nhầm để đựng gạo, muối hoặc xem như món đồ trang trí. Trong khi đó, theo quan niệm truyền thống, mỗi vật trên bàn thờ đều gắn với một ý nghĩa và công năng riêng. Đồ thờ không đặt chỉ để tạo hình thức, mà phải phù hợp với mục đích sử dụng.

Các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nhiều lần nhấn mạnh, thờ cúng trong truyền thống Việt Nam đặt nặng ba yếu tố: thành tâm – sạch sẽ – đúng nghi thức. Không phải số lượng đồ thờ quyết định sự trang nghiêm, mà là cách gia chủ chăm sóc và gìn giữ.

Với bát sâm, cách thực hành hợp lý khá đơn giản: nếu đã đặt trên bàn thờ, nên đựng nước sạch hoặc trà khi cúng; nước cần được thay thường xuyên, đồng thời lau khô cả nắp và đĩa lót. Nếu gia đình không có thói quen sử dụng, có thể cân nhắc cất bớt thay vì để một vật thờ “rỗng” lâu ngày.

Bàn thờ vốn không cần cầu kỳ. Một không gian gọn gàng, ít vật phẩm nhưng được chăm chút mỗi ngày thường mang lại cảm giác trang nghiêm hơn nhiều so với một bàn thờ bày biện đầy đủ nhưng thiếu sự quan tâm. Và đôi khi, sự chỉn chu ấy bắt đầu từ việc thay một chén nước sạch đặt ngay cạnh bát hương.

*Thông tin mang tính tham khảo, nghiêm nghiệm