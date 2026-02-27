"Bà trùm jumpsuit" mặc đẹp chấn động, dù đồ sến rện vẫn cân ngon lành: Cả showbiz có đúng 1 người

Baifern Pimchanok từ lâu đã được biết đến là ngọc nữ sáng giá của màn ảnh Thái Lan. Không chỉ ghi dấu ấn nhờ diễn xuất linh hoạt, cô còn khiến công chúng mê mẩn bởi nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang ấn tượng, nhìn lại sau nhiều năm vẫn không hề lỗi mốt. Mỗi lần xuất hiện, Baifern đều cho thấy sự chỉn chu và khả năng biến hóa đa dạng trong phong cách.

Nhắc đến những màn cân đồ ấn tượng của Baifern, loạt thiết kế jumpsuit mà cô từng diện luôn nằm trong danh sách đáng nhớ nhất, đặc biệt là khi thủ vai Kankaew trong bộ phim Ngọn Lửa Đam Mê.

Jumpsuit là kiểu trang phục liền thân, kết hợp phần áo và quần trong cùng một thiết kế, vì vậy đòi hỏi người mặc phải có tỷ lệ cơ thể cân đối để không bị "nuốt dáng". Tuy nhiên, nếu chọn đúng phom và được xử lý khéo léo, jumpsuit lại là item cực kỳ tôn dáng. Từ thiết kế tối giản đến những mẫu có chi tiết cầu kỳ, thậm chí dễ trở nên rườm rà nếu rơi vào tay người khác, Baifern vẫn diện đẹp thuyết phục. Nhờ vóc dáng cân đối và thần thái tự tin, cô khiến mọi kiểu jumpsuit trở nên cuốn hút và thời thượng hơn hẳn.

Baifern diện jumpsuit trắng ren đẹp đến mức từng khiến item này trở nên hot rần rần trên MXH. Dù thiết kế phủ ren từ trên xuống dưới, tổng thể vẫn không hề phô trương mà còn ghi điểm nhờ vẻ tinh tế và mềm mại

Baifern diện jumpsuit kẻ ngang cổ yếm với phần tà bay bổng mà vẫn thanh thoát, dù họa tiết kẻ phủ toàn bộ thiết kế. Set đồ tưởng dễ dìm dáng, tạo sự rối mắt nhưng mỹ nhân 1996 diện lên lại trông vô cùng gọn gàng, tôn dáng và rất cuốn hút



Nhẹ nhàng và đơn giản hơn, Baifern chọn diện jumpsuit trơn với tông trắng ngà tinh tế. Những bộ jumpsuit mà cô diện trong phim Ngọn Lửa Đam Mê hầu hết đều ưu ái thiết kế không tay

Phải công nhận rằng, chỉ cần đưa jumpsuit cho Baifern thì thiết kế nào cô cũng diện đẹp thuyết phục. Điển hình như mẫu jumpsuit xuyên thấu với họa tiết hoa văn, bên trong cô khéo mix cùng set đồ ngắn để giữ sự kín đáo vừa đủ, tạo hiệu ứng gợi cảm mà vẫn tinh tế và sang trọng

Baifern diện jumpsuit đen phối phần thân trên màu trắng cách điệu, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại. Phom dáng chiết eo gọn gàng cùng ống quần suông dài giúp tôn tỷ lệ cơ thể, khiến vóc dáng của cô vốn đã đẹp lại càng thêm cao ráo và thanh thoát

Ở đời thường, Baifern cũng rất chuộng jumpsuit. Bên cạnh những thiết kế không tay quen thuộc, cô linh hoạt biến hóa nhiều kiểu như trễ vai, cúp ngực hay hai dây, mang đến hình ảnh đa dạng hơn, khi thì thanh lịch nhẹ nhàng, lúc lại gợi cảm và nổi bật.

Jumpsuit là thiết kế Baifern diện tương đối nhiều, đủ để thấy đây là một trong những item được cô ưu ái trong tủ đồ



