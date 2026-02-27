Cô gái dậy thì thành công nhất Hollywood: Trời sinh tóc đỏ mắt xanh, visual quá đỉnh cả thế giới không ai làm lại

Sadie Sink (sinh năm 2002) là cái tên không mấy xa lạ của màn ảnh Hollywood. Cô được biết đến rộng rãi từ khi còn là một cô nàng tuổi teen với vai diễn Max Mayfield trong Stranger Things. Sau nhiều mùa phim, Sadie Sink ngày càng trưởng thành rõ rệt. Không chỉ diễn xuất lên tay, cô còn gây chú ý với màn “lột xác” ấn tượng, từ hình ảnh cô bé đáng yêu trở thành mỹ nhân tuổi đôi mươi cuốn hút, mang vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa quyến rũ.

Mới đây, tại thảm đỏ EE BAFTA Film Awards 2026 diễn ra ở London, Sadie Sink nhanh chóng chiếm trọn spotlight khi xuất hiện trong bộ váy xanh nổi bật. Nhan sắc của cô nhận được cơn mưa lời khen. Công chúng không khỏi xuýt xoa trước vẻ đẹp độc nhất vô nhị của Sadie Sink khi sở hữu mái tóc đỏ và đôi mắt xanh hiếm có. Theo thống kê di truyền, chỉ khoảng 0,17% dân số thế giới sở hữu đồng thời 2 đặc điểm này.

Sở hữu nhan sắc ấn tượng và khác biệt, gu thời trang của Sadie Sink cũng khó tìm được điểm chê. Dù chỉ cao 1m59, cô vẫn ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể hài hòa và cách phối đồ tinh tế, giúp mọi outfit đều cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ trên phim đến thảm đỏ hay khi đi dự sự kiện, Sadie Sink luôn xuất hiện chỉn chu và nổi bật theo cách rất riêng. Đặc biệt, những set đồ đời thường hay street style của cô lại càng được khen ngợi vì sự tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh và sành điệu ngút ngàn.

Sadie Sink khéo phối áo nhung tay bồng cùng quần ống rộng, mix thêm giày cao gót để tổng thể gọn gàng, tôn dáng. Set đồ này vừa xinh sang vừa dễ ứng dụng, diện đi chơi hay đi làm đều đẹp

Mỹ nhân 2002 xinh như tiểu thư khi diện set áo gile mix blazer đồng điệu, phối cùng chân váy dài thướt tha và hoàn thiện với giày cao gót. Tổng thể thanh lịch, cổ điển mà vẫn toát lên nét sang trọng, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên

Váy hoa là một trong những item được Sadie Sink đặc biệt ưu ái vào mùa hè. Khi diện kiểu trang phục nhẹ nhàng này, cô thường chọn các thiết kế dáng dài, họa tiết bay bổng và phối cùng giày đế thấđể giữ trọn vẻ nữ tính, đồng thời tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển

Street style của Sadie Sink đơn giản nhưng vẫn cá tính với áo hoodie và quần ống rộng. Với set đồ này, sneaker chính là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện outfit

Muốn mặc đơn giản và sang như Sadie Sink, chị em có thể đầu tư những món đồ denim cơ bản như quần jeans ống suông và áo khoác jeans. Khi cần phối đồ nhanh gọn, chỉ cần diện nguyên một set denim đồng điệu và layer bên trong một chiếc áo mỏng là đủ đẹp và chỉn chu

Set nhung với hoodie dáng ngắn phối cùng quần cạp cao chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ngày muốn mặc thoải mái mà vẫn thời thượng. Thiết kế crop nhẹ giúp tôn vòng eo, còn quần cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, tổng thể vừa cá tính vừa tôn dáng một cách tinh tế

Sadie Sink ghi điểm với công thức quen thuộc mà hiệu quả: áo ren cổ sơ mi phối cùng quần jeans ống rộng. Set đồ vừa cá tính vừa phóng khoáng, diện lên sành điệu hết chỗ chê

Tủ đồ của Sadie Sink ưu ái những item basic như áo thun trắng, quần jeans… chỉ cần thêm vài phụ kiện tinh tế như dây đeo túi hay trang sức mảnh là tổng thể đã đủ nổi bật, không cần mix cầu kỳ mà vẫn sang

