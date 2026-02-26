Tháng Giêng giữ 4 thứ này trong nhà: Xui xẻo đủ đường, tài lộc công danh bị chặn đứng

Tháng Giêng là thời điểm mở đầu cho một chu kỳ mới. Sau Tết, nhiều gia đình thường dọn dẹp lại nhà cửa với mong muốn không gian gọn gàng, tinh tươm để đón vận khí tốt. Theo quan niệm phong thủy, đầu năm nếu để nhà cửa bừa bộn, tích trữ quá nhiều vật dụng không cần thiết sẽ khiến năng lượng trì trệ, ảnh hưởng đến tài lộc và tinh thần của cả gia đình. Có những món đồ tưởng vô hại nhưng càng giữ lại càng dễ hao tài, tạo cảm giác nặng nề. Dưới đây là 4 món đồ nên mạnh tay loại bỏ trong tháng Giêng.

1. Đồ vật hỏng hóc, không còn sử dụng

Những món đồ hỏng như quạt không chạy, nồi cơm điện trục trặc, đồng hồ đứng kim, bóng đèn cháy hay các thiết bị điện tử đã cũ kỹ nhưng vẫn chất trong góc nhà đều được xem là biểu tượng của sự đình trệ. Về mặt thực tế, đồ hỏng chiếm diện tích, gây bừa bộn. Về mặt tinh thần, chúng tạo cảm giác dang dở, trì hoãn.

Tháng Giêng là lúc khởi động lại mọi kế hoạch. Nếu trong nhà còn quá nhiều vật dụng hư hỏng chưa sửa, chưa bỏ, điều đó vô tình tạo nên tâm thế trì trệ. Tốt nhất, hãy sửa ngay những món còn dùng được hoặc mạnh dạn thanh lý, bỏ đi để không gian thông thoáng hơn.

2. Quần áo cũ, đồ dùng không còn phù hợp

Sau Tết, tủ đồ thường đầy lên vì ai cũng tranh thủ sắm sửa vài món mới. Nhưng đi kèm đó là không ít quần áo đã lâu không mặc, giày dép sờn gót, lỗi mốt hoặc không còn vừa. Giữ lại quá nhiều chỉ khiến tủ chật kín, mỗi lần chọn đồ lại mất thời gian, phối mãi không ưng, tinh thần cũng dễ bị kéo xuống.

Tháng Giêng là thời điểm thích hợp để rà soát lại toàn bộ tủ đồ. Ngay cả khi chỉ có 1 đến 2 món đã cũ, không còn phù hợp, cũng nên mạnh dạn loại bỏ thay vì giữ lại cho có. Tủ đồ gọn gàng không chỉ giúp bạn ăn mặc chỉn chu hơn mà còn tạo cảm giác nhẹ nhõm, như thể đang chủ động làm mới chính mình ngay từ đầu năm.

3. Hoa khô, cây chết hoặc vật trang trí xuống cấp

Sau Tết, nhiều gia đình vẫn giữ lại hoa chưng, cây cảnh hoặc các món decor Tết. Tuy nhiên, nếu hoa đã khô héo, cây cảnh rụng lá, thậm chí chết khô mà vẫn để trong nhà thì vừa mất thẩm mỹ vừa ảnh hưởng đến sinh khí chung.

Cây xanh tượng trưng cho sự sống và phát triển. Khi cây đã chết hoặc hoa đã héo mà không được dọn dẹp kịp thời, không gian dễ mang cảm giác tàn úa, thiếu sức sống. Tương tự, các vật trang trí bị bong tróc, phai màu cũng nên được cất gọn hoặc thay mới. Việc dọn dẹp này không chỉ giúp nhà cửa sáng sủa hơn mà còn tạo cảm giác khởi đầu trọn vẹn cho năm mới.

4. Giấy tờ cũ, vật dụng tích trữ không cần thiết

Trong những ngày Tết, lịch đi siêu thị, mua sắm, cà phê, ăn uống dày hơn bình thường nên túi xách nào cũng đầy hóa đơn, vé xe, giấy ghi chú lặt vặt. Những tờ giấy nhỏ tưởng vô hại nhưng để lâu sẽ thành một xấp lộn xộn, chiếm chỗ và khiến việc tìm giấy tờ quan trọng trở nên rối rắm.

Tháng Giêng nên dành một buổi để phân loại lại toàn bộ giấy tờ trong nhà. Hóa đơn đã xong việc, sổ sách đã hoàn thành, tài liệu không còn giá trị thì mạnh dạn bỏ bớt hoặc tiêu hủy đúng cách. Chỉ giữ lại những giấy tờ thật sự cần thiết và sắp xếp theo từng mục rõ ràng. Bàn làm việc gọn gàng, giấy tờ minh bạch không chỉ giúp dễ tập trung mà còn hỗ trợ quản lý chi tiêu tốt hơn, đúng tinh thần dọn nhà đầu năm mà bạn vẫn hay viết trong loạt bài đoạn xả ly và mẹo nhà cửa.

