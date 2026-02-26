2 vật phẩm dâng bàn thờ Rằm tháng Giêng đang "gây sốt": Vừa sang trọng, thanh tịnh lại hút tài lộc vượng khí

Người Việt mình từ xưa đến nay vốn rất trọng ngày Rằm tháng Giêng, coi đây là thời điểm vàng để dâng lễ tạ ơn đất trời, thần linh và ông bà tổ tiên, gửi gắm ước nguyện về một năm mới mưa thuận gió hòa, làm ăn hanh thông. Giữa nhịp sống hiện đại, cái tâm thành kính vẫn vẹn nguyên nhưng cách chúng ta chăm chút cho ban thờ gia tiên ngày càng trở nên tinh tế và chăm chút hơn.

Năm nay, thay vì chỉ dâng những món đồ quen thuộc, nhiều gia đình đang ưu tiên lựa chọn những vật phẩm mang đậm tính nghệ thuật, vừa giữ được nét trang nghiêm truyền thống lại vừa tỏa ra trường năng lượng ấm áp. Nếu bạn vẫn đang rục rịch chuẩn bị sắm sửa, hãy thử điểm xuyết cho không gian tâm linh nhà mình bằng 2 vật phẩm tuyệt đẹp dưới đây, đảm bảo góc thờ tự không chỉ bừng sáng mà còn rước thêm muôn phần tài lộc.

1. Nến thơm tinh dầu và nến bơ sen bách diệp: Ánh sáng ấm áp gọi mời bình an

Nếu như trước đây, trên bàn thờ thường chuộng những cây nến đỏ thô mộc hay đèn dầu truyền thống, thì vài năm trở lại đây, xu hướng dâng nến nghệ thuật lại chiếm trọn cảm tình của những người phụ nữ lo toan nếp nhà. Đặc biệt trong dịp Rằm tháng Giêng, những hũ nến thơm làm từ sáp tự nhiên pha tinh dầu hay nến bơ nguyên chất được tạo hình hoa sen, đặc biệt là dòng sen bách diệp đang trở thành món đồ không thể thiếu.

Ảnh: Oản lễ Đông Dương

Hoa sen từ lâu đã là biểu tượng của sự thuần khiết, thoát tục và thanh cao. Việc đặt một đài nến sen bách diệp rực rỡ với từng cánh hoa được vuốt nắn tỉ mỉ lên ban thờ giống như dâng lên một đóa hoa ánh sáng vô cùng tao nhã.

Ảnh: Vivian's Vu Candle

Hơn thế nữa, ánh sáng từ nến bơ hay nến tinh dầu không leo lét mà cháy rất đượm, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp không gian. Mùi hương thoang thoảng của tinh dầu sả chanh, bưởi, quế hay mùi bơ thực vật ngọt dịu không chỉ giúp khử đi mùi ẩm mốc, xua tan hàn khí mà còn mang lại một cảm giác vô cùng tĩnh tại, bình yên cho gia chủ mỗi khi chắp tay đứng trước ban thờ.

Ảnh: Nen Therapy - Nến thơm tinh dầu

Xét về mặt phong thủy, một không gian thờ tự ngập tràn ánh sáng ấm áp và hương thơm thanh tịnh chính là môi trường lý tưởng nhất để "tụ khí sinh tài". Năng lượng dương mạnh mẽ từ ngọn lửa nến sẽ xua đi những xui rủi, thu hút cát khí, giúp con đường công danh sự nghiệp cũng như gia đạo của các thành viên trong nhà thêm phần hanh thông, viên mãn trong năm mới.

2. Oản lễ nghệ thuật: Nét rực rỡ đong đầy ước vọng phồn vinh

Nhắc đến mâm lễ cúng dâng Phật, dâng gia tiên, quả thực không thể thiếu đi phẩm oản. Chắc hẳn trong ký ức của nhiều người, oản chỉ đơn thuần là những khối bột nếp nén chặt hình chóp, bọc giấy bóng kính đỏ vàng giản dị. Thế nhưng, oản lễ ngày nay đã được nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự, tinh xảo đến mức ai nhìn cũng phải xuýt xoa. Bàn tay khéo léo của những người thợ đã biến tấu oản thành những đài hoa rực rỡ như hoa mẫu đơn phú quý, hoa sen thanh tao, kết hợp cùng các chi tiết trang trí mạ vàng, điểm xuyết ngọc trai nhân tạo hay lá ngọc cành vàng vô cùng bắt mắt.

Ảnh: Oản lễ Đông Dương

Dâng một tháp oản nghệ thuật lên bàn thờ Rằm tháng Giêng không chỉ làm bừng sáng góc tâm linh mà còn ẩn chứa những ý nghĩa phong thủy vô cùng sâu sắc. Hoa mẫu đơn vốn là hiện thân của sự vương giả, giàu có; còn hoa sen tượng trưng cho sự an yên, trường thọ. Màu sắc của oản lễ thường là những gam màu rực rỡ như đỏ đô, vàng hoàng kim, hồng phấn - những tông màu đại diện cho Hỷ khí và Tài lộc.

Ảnh: Tiệm oản hoa của Mê Ly

Khác với hoa quả tươi chỉ để được vài ngày là héo, oản lễ nghệ thuật có thể trưng bày trên ban thờ cả tháng trời mà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp sang trọng, bóng bẩy. Sự hiện diện của tháp oản oai nghiêm, lộng lẫy trên ban thờ tạo ra cảm giác đủ đầy, sung túc, ngầm thể hiện sự chăm chút, vun vén khéo léo của người dâng lễ. Tâm có thành thì linh khí mới tụ, một ban thờ tươm tất, đẹp đẽ và rực rỡ sắc màu đầu năm chắc chắn sẽ là khởi đầu hoàn hảo để cả dòng họ đón một năm mới an khang, vạn sự như ý.