"Trùm cuối" Địa Ngục Độc Thân: Mỹ nữ mặt xinh như búp bê, body bốc lửa, sành điệu thôi nhé

Địa Ngục Độc Thân mùa 5 tiếp tục gây sốt với dàn thí sinh toàn trai xinh gái đẹp cùng loạt tình tiết hấp dẫn xoay quanh hòn đảo hẹn hò. Trong số các thí sinh nữ, Park Hee Sun sinh năm 2003 là người nhỏ tuổi nhất. Dù sở hữu nhan sắc xinh đẹp và là Á hậu Hàn Quốc 2024, nhưng trong những tập đầu của show, cô vẫn bị đánh giá mờ nhạt khi thời lượng lên sóng ít ỏi, thậm chí từng không được chàng trai nào để mắt.

Càng về sau, Hee Sun càng nhanh chóng "tìm lại hào quang", được khán giả chú ý và đặc biệt là gây bất ngờ khi hé lộ học vấn đáng nể. Hee Sun thông thạo 3 thứ tiếng Hàn - Trung - Anh, theo học ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon, ngôi trường danh tiếng của Mỹ với nhiều cựu sinh viên đoạt giải Nobel. Không chỉ vậy, cô còn có bảng điểm toàn A với GPA 4.0 và từng đỗ cả SNU lẫn Yonsei - 2 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc. Từ hình ảnh mỹ nhân mờ nhạt, Hee Sun được đánh giá là "trùm cuối" của show khi càng về sau càng tỏa sáng. Tài khoản Instagram cá nhân của cô cũng bứt tốc ấn tượng: từ hơn 100.000 follower vọt lên hơn 1,4 triệu chỉ sau thời gian ngắn.

Park Hee Sun từng bị đánh giá là mờ nhạt nhất dàn cast nữ của Địa Ngục Độc Thân mùa 5

Càng về sau, Hee Sun càng tỏa sáng, gây ấn tượng nhất là học vấn khủng cùng những màn khoe accent Tiếng Anh đầy cuốn hút

Tài khoản Instagram cá nhân của cô nhảy vọt từ hơn 100.000 follower lên hơn 1,4 triệu

Ngoài visual xinh đẹp và học vấn khủng, Park Hee Sun còn sở hữu style sang xịn khó chê

Không chỉ gây chú ý bởi hình tượng tài sắc vẹn toàn, Park Hee Sun còn khiến netizen mê mẩn khi sở hữu gu thời trang tinh tế, đẹp xịn quên lối về. Dù xuất hiện trong Địa Ngục Độc Thân hay ngoài đời thường, Hee Sun vẫn ghi điểm với những outfit sành điệu, trendy, phối đồ đơn giản mà tôn dáng. Ngắm vài set đồ của cô nàng, chị em dễ dàng học được loạt công thức mặc đẹp để dễ dàng áp dụng mỗi ngày.

Không đứng ngoài trend quần tất xám đang được chị em ưa chuộng, Hee Sun chọn diện đơn giản với chân váy xếp ly, áo cổ lọ và áo xám khoác ngoài. Cách mix này vừa nhanh gọn vừa ấm áp, lại tôn dáng hiệu quả

Hee Sun cực biết cách khoe khéo tỷ lệ cơ thể, cô chọn diện jeans cạp cao phối cùng áo cổ vuông để tôn eo, tôn chân mà vẫn giữ được sự sành điệu, tinh tế cho vẻ ngoài

Dạo phố ngày lạnh, Hee Sun mix áo khoác đỏ cùng chân váy xám - 2 gam màu tưởng đối lập nhưng vô cùng hòa hợp, giúp tổng thể vừa có điểm nhấn vừa rực rỡ, nổi bật

Diện váy hoa nhí 2 dây, Hee Sun khéo layer bên trong với áo thun trắng, mix cùng quần jeans ống rộng là có ngay set đồ sành điệu, trendy hết sức

Ăn vận đơn giản mà vẫn sang, Hee Sun chọn diện đầm ngắn chấm bi. Thiết kế 2 dây bản to cùng cổ vuông giúp Hee Sun khoe xương quai xanh và khung vai đẹp cuốn hút

Diện áo len vặn thừng mix cùng chân váy nâu, Hee Sun khéo phối thêm tất cao cổ để tổng thể có điểm nhấn, nhìn vừa xinh vừa trẻ

Xuống phố với style đơn giản và cá tính, Hee Sun chọn diện áo lệch vai cùng quần nỉ màu xám. Set đồ này không chỉ thoải mái mà còn đạt điểm 10 mặc đẹp

Style năng động của Hee Sun gồm combo áo hai dây và quần short trắng. Không cần phụ kiện cầu kỳ, chính những item basic lại giúp tổng thể đẹp càng thêm đẹp, diện đi chơi là quá ư hợp lý

