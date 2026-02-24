Nữ chính phim Thỏ Ơi!!: Mặc đẹp không trượt phát nào, xuất hiện ở đâu thì nơi đó chính là Milano

Đảm nhận vai Hải Linh trong Thỏ Ơi!!, ca sĩ LyLy được xem là một trong những điểm sáng nổi bật, góp phần tạo nên sức hút và thành công rực rỡ cho bộ phim. Dù xuất thân tay ngang, màn chạm ngõ điện ảnh của cô vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất tự nhiên, biểu cảm ổn định cùng visual trong trẻo, phong cách ăn vận tinh tế, sành điệu.

Mới đây, LyLy tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn khoe vòng eo thon gọn trong outfit tối giản mà tôn dáng. Không thể phủ nhận, dù là Hải Linh trên màn ảnh hay LyLy ngoài đời, nhan sắc lẫn gu thời trang của cô đều giữ phong độ ấn tượng, càng nhìn càng thấy cuốn hút

LyLy đảm nhận vai nữ chính Hải Linh trong phim Thỏ Ơi!!

Đoạn clip hút hơn 2 triệu view khi LyLy khoe vòng eo vô thực, style đơn giản mà cuốn hút miễn chê

LyLy sở hữu gu thời trang sành điệu và đa dạng. Từ phong cách trẻ trung ở đời thường đến style sành điệu, cá tính trong phim hay trên sân khấu, cô đều biến hóa linh hoạt mà vẫn giữ được nét cuốn hút riêng. Ngắm vài outfit của LyLy, chị em dễ dàng bỏ túi thêm loạt ý tưởng mix match tôn dáng, đẹp mà vẫn ứng dụng được mỗi ngày.

Trong đoạn clip viral mới đây, LyLy ăn vận đơn giản với áo sơ mi dáng ngắn mix cùng quần ống loe, khéo tôn vóc dáng mảnh mai và đặc biệt là vòng eo con kiến đẹp mãn nhãn

Trong tạo hình tóc ngắn, LyLy xinh tràn màn hình khi diện set đồ cá tính với quần jeans, áo khoác da và áo hai dây. Tổng thể gợi cảm vừa đủ, tôn dáng mà không phô trương, đúng kiểu mặc đẹp có gu. Chẳng trách cô thường được netizen khen là thử style nào cũng hợp, lên đồ là ghi điểm

Diện váy hai dây dáng dài cổ yếm, chẳng cần phụ kiện cầu kỳ, LyLy vẫn sáng bừng khung hình. Tông xanh pastel dịu mắt vừa tôn làn da vừa làm nổi bật nét nữ tính, thanh thoát

Gợi ý mua sắm: Váy lụa

Một dịp khác, LyLy vẫn chọn váy lụa dáng dài nhưng chuyển sang tông cam rực rỡ, khoác hờ áo lông để cân bằng tổng thể. Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại và lớp áo khoác dày dặn tạo nên hiệu ứng tương phản tinh tế, giúp outfit vừa sang trọng vừa nổi bật

Gợi ý mua sắm: Váy lụa

LyLy chọn set đồ thun gân phom ôm dáng tối giản nhưng cực kỳ hút mắt. Chất liệu co giãn giúp tôn trọn vóc dáng mảnh mai, mặc basic mà vẫn đẹp và có gu.

Gợi ý mua sắm: Set thun gân

LyLy trông cực "hack tuổi" khi diện áo sơ mi mix cùng chân váy ngắn. Chiếc cà vạt bản nhỏ và mũ beret kẻ caro tạo điểm nhấn vừa cá tính vừa ngọt ngào, giúp diện mạo đúng chuẩn ngoan xinh yêu

Style ngọt ngào của LyLy chưa bao giờ khiến netizen thất vọng. Cô chọn áo thun kẻ lệch vai mix cùng yếm jeans, tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được nét nữ tính

LyLy ghi điểm với chiếc váy xòe tông xám nhẹ nhàng, phom dáng ôm trên xòe dưới giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác cao ráo. Cô mix cùng mũ beret và túi xách mini, hoàn thiện tổng thể nữ tính, thanh lịch mà vẫn trẻ trung, chuẩn outfit dạo phố dễ áp dụng

Gợi ý mua sắm: Váy xám

Diện váy trắng tinh khôi, LyLy ghi điểm tuyệt đối khi chọn phối cùng boots cao cổ tạo điểm nhấn cá tính. Sự kết hợp giữa nét mềm mại và chút bụi bặm giúp tổng thể vừa ngọt ngào vừa nổi bật

Gợi ý mua sắm: Váy trắng



