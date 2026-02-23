Qua mùng 7 Tết: 3 thứ trên bàn thờ nên thay ngay kẻo bề trên giận dữ, dễ xui cả năm

Mùng 7 tháng Giêng được xem là mốc kết thúc những ngày Tết chính thức. Sau thời điểm này, nhiều gia đình bắt đầu quay lại nhịp sống thường ngày, dọn dẹp lại nhà cửa và thu gọn những gì thuộc về không khí lễ hội. Tuy nhiên, có một khu vực thường bị “quên” sau Tết, đó là bàn thờ.

Theo phong thủy nhà ở, bàn thờ là nơi tụ khí quan trọng bậc nhất. Những vật phẩm đặt tại đây nếu để quá lâu, héo úa hoặc xuống cấp có thể khiến không gian thờ cúng mất đi sự trang nghiêm, đồng thời giữ lại năng lượng cũ thay vì đón sinh khí mới cho cả năm.

Nếu qua mùng 7 Tết mà bàn thờ nhà bạn vẫn còn 3 thứ dưới đây, nên cân nhắc thay mới.

1. Hoa héo, lá úa hoặc nước bình đã đục

Hoa tươi tượng trưng cho sinh khí và sự khởi đầu mới. Trong những ngày Tết, hoa được cắm để dâng lên sự tươi mới, may mắn. Tuy nhiên sau vài ngày, hoa bắt đầu úa vàng, rụng cánh hoặc nước trong bình chuyển đục. Trong phong thủy, hoa héo đại diện cho năng lượng suy giảm. Nếu tiếp tục để trên bàn thờ, không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn tạo cảm giác trì trệ. Đặc biệt, nước bình hoa đục hoặc có mùi là điều nên xử lý ngay vì vừa thiếu trang nghiêm vừa ảnh hưởng đến không gian xung quanh.

Sau mùng 7, nên thay hoa mới hoặc dọn gọn bình nếu chưa có ý định cắm tiếp, giữ khu vực thờ luôn sáng và sạch.

2. Trái cây đã chín rộ, nứt vỏ hoặc xuất hiện đốm thâm

Mâm ngũ quả ngày Tết thường được chọn kỹ để trưng nhiều ngày. Tuy nhiên sau Tết, trái cây bắt đầu chín nhanh, có quả nứt vỏ, mềm hoặc thậm chí xuất hiện vết thâm nhỏ. Phong thủy coi mâm quả là biểu tượng của sự đủ đầy. Khi quả xuống cấp, ý nghĩa này không còn trọn vẹn. Ngoài ra, trái cây chín quá mức còn dễ thu hút côn trùng, làm ảnh hưởng đến sự sạch sẽ của bàn thờ.

Sau mùng 7, nên hạ lễ, chia lộc cho các thành viên trong gia đình và thay bằng mâm quả mới gọn gàng hơn nếu muốn tiếp tục thắp hương.

3. Chân hương quá đầy, tro bụi bám dày

Trong dịp Tết, số lượng hương thắp tăng lên đáng kể. Vì vậy, sau một tuần đầu năm, nhiều bát hương đã đầy chân nhang, tro bụi bám quanh khu vực thờ. Chân hương quá dày không chỉ gây mất cân đối mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nếu vô tình bén lửa. Về phong thủy, bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng thể hiện sự tôn kính và giúp dòng khí lưu thông tốt hơn.

Sau mùng 7 là thời điểm phù hợp để tỉa bớt chân hương, lau dọn nhẹ nhàng bằng khăn sạch, tránh xê dịch bát hương nếu không cần thiết. Việc này giúp không gian thờ cúng thông thoáng và trang nghiêm hơn cho cả năm.



