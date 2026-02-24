Cảnh tượng hãi hùng của những bộ nail sau Tết

Mỗi dịp Tết đến, ngoài chuyện sắm sửa quần áo mới hay đổi kiểu tóc, làm một bộ nail thật xinh gần như đã thành "thủ tục" làm đẹp quen thuộc của nhiều chị em. Thế nhưng tuần lễ Tết lại là chuỗi ngày bận rộn nhất trong năm: dọn dẹp nhà cửa, gói bánh, nấu nướng, bày biện mâm cỗ, tiếp khách… Tay lúc nào cũng chạm nước, chạm chất tẩy rửa. Thế là bộ móng lung linh trước Tết nhanh chóng trầy xước, bong sơn, mất form. Sau Tết nhìn lại, nhiều người chỉ biết thở dài vì bộ nail từng nâng niu mấy ngày trước giờ xuống sắc thấy rõ.

Mới đây, mạng xã hội còn viral về bộ nail sau Tết bám đầy bụi bẩn ở phần keo thừa nơi kẽ móng, nhìn thôi đã thấy "rùng mình". Không ít chị em cũng nhanh chóng chia sẻ loạt hình ảnh bộ nail xuống sắc sau Tết, ai xem xong chỉ biết thốt lên: trước Tết đẹp hết mình, sau Tết nhìn hết hồn.

Cận cảnh bộ nail Tết sau khi về quê rửa chén, nấu nướng, giặt giũ... đã bị dính nhiều bụi bẩn ở kẽ móng khiến netizen không khỏi hoảng hồn

Một nàng thơ khác cũng ngậm ngùi chia sẻ bộ nail màu trắng xinh xắn nhưng "lăn lộn" sau những ngày Tết đã bị bám bụi bẩn, thậm chí còn bị tróc cả sơn

Một tài khoản khoe bộ nail Tết đầy sự nghị lực khi móng thật mọc dài ra, đẩy lớp nail cũ lên trên khiến tổng thể trông ngắn cũn

Nếu trước Tết là đại hội làm nail thì sau Tết lại rộ lên đại hội tháo móng. Nhiều chị em chia sẻ hình ảnh đôi tay ngay sau khi gỡ lớp gel, lớp móng úp. Bề mặt móng lúc này xuất hiện những mảng trắng sần do lớp sơn và keo vừa được loại bỏ. Nhìn vào là biết ngay hành trình dưỡng móng sắp bắt đầu để móng khỏe và bóng trở lại

Có người còn gặp cả kiếp nạn gãy móng, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì "may mà ăn Tết xong mới gãy"

Nail sau Tết: Khuyên chị em không tự gỡ móng, nên chăm chút dưỡng móng kỹ lưỡng

Dù là sơn móng thật, đắp gel hay úp móng, phom ngắn hay dài, chị em cũng không nên tự cạy hoặc bóc móng tại nhà. Việc gỡ sai cách dễ làm bong lớp keratin tự nhiên, khiến móng mỏng, sần trắng và dễ gãy. Tốt nhất hãy đến tiệm để thợ dùng dung dịch chuyên dụng và dụng cụ đúng kỹ thuật, giúp tháo móng an toàn và giữ nền móng khỏe.

Trong dịp Tết, da tay và móng thường chịu nhiều tác động từ nước, chất tẩy rửa, việc dọn dẹp nấu nướng liên tục nên càng cần được chăm sóc kỹ. Khi vừa gỡ móng, hãy cho móng nghỉ ít nhất một đến hai tuần, hạn chế sơn lại ngay. Nên dưỡng móng bằng dầu dưỡng hoặc kem chuyên dụng, kết hợp dưỡng ẩm da tay, đeo găng khi rửa bát hay lau dọn sẽ giúp móng phục hồi nhanh, lấy lại độ bóng khỏe tự nhiên. Chỉ cần kiên nhẫn chăm sóc vài tuần sau Tết, chị em sẽ thấy móng chắc hơn, bề mặt mịn và sẵn sàng cho lần làm nail tiếp theo.