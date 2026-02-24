5 nước hoa "made in Vietnam" nhẹ nhàng, thích hợp để dùng dịp đầu năm

Đầu năm là thời điểm ai cũng muốn bắt đầu mọi thứ theo cách nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cảm hứng. Bên cạnh quần áo hay lớp trang điểm trong veo, một mùi hương dịu dàng, thanh thoát sẽ giúp bạn ghi dấu ấn tinh tế trong những buổi gặp gỡ đầu xuân. Nếu yêu thích các thương hiệu nội địa, dưới đây là 5 dòng nước hoa "made in Vietnam" mang phong cách nhẹ nhàng, dễ dùng và phù hợp cho không khí đầu năm.

1. Nước hoa Thơmore Kiều

Thơmore Kiều được gợi tả như mùi hương dành cho "nàng thơ" - mềm mại, nữ tính và đầy chất xuân. Nốt hương đặc trưng là hoa mẫu đơn và hoa hồ, tạo cảm giác thanh khiết, bay bổng. Với nồng độ EDP (36-40%), sản phẩm có độ lưu hương khoảng 8-12 giờ và tỏa hương trong bán kính khoảng 2 mét - đủ để người đối diện cảm nhận nhưng không gây quá nồng. Kiều phù hợp cho những buổi chúc Tết, cà phê đầu năm hay gặp gỡ bạn bè. Mùi hương hoa nhẹ nhàng mang lại cảm giác tươi mới, như một khởi đầu đầy hy vọng và dịu dàng.

Nơi mua: Thơmore

2. Hair & Body Mist SKINLAX

Nếu bạn thích sự nhẹ tênh, dễ dùng hằng ngày, dòng Hair & Body Mist của SKINLAX là lựa chọn linh hoạt. Sản phẩm có nhiều phiên bản mùi hương khác nhau để thay đổi theo tâm trạng: Magnolia Flower (hoa mộc lan) thanh lịch; White Tea & Fig (trà trắng & trái sung) dịu mát; Green Tea & Jasmine (trà xanh & hoa nhài) thanh sạch; Rosa Lychee (vải & hoa hồng) ngọt ngào nữ tính; và Toasted Almond (hạnh nhân nướng) ấm áp. Vì là dạng mist cho tóc và cơ thể nên độ lưu hương vừa phải, phù hợp dùng ban ngày hoặc xịt lại nhiều lần. Trong tiết trời xuân ấm áp, những mùi hương trà và hoa nhẹ sẽ tạo cảm giác tươi tắn, gần gũi.

Nơi mua: SKINLAX

3. Miss Saigon Elegance Sapphire

Miss Saigon Elegance Sapphire mang phong cách tinh khiết và thanh tao. Hương mở đầu tươi mát với lý, mơ và quýt, tạo cảm giác trẻ trung và dễ chịu. Tầng hương sau hòa quyện cùng gỗ tuyết tùng và xạ hương trắng, mang đến chiều sâu nhẹ nhàng, thanh lịch. Đây là mùi hương phù hợp cho ban ngày hoặc thời tiết ấm. Nếu bạn cần một mùi hương "an toàn", không quá nổi bật nhưng vẫn đủ tinh tế để ghi điểm trong môi trường công sở hoặc họp mặt gia đình, Sapphire là lựa chọn đáng cân nhắc.

Nơi mua: Miss Saigon

4. Little Love Scent Delina

Delina được ví như biểu tượng của sự nữ tính thanh tao nhưng vẫn đầy cuốn hút. Hương đầu mở ra với vải, đại hoàng, cam bergamot và chút nhục đậu khấu ấm áp - vừa trẻ trung vừa tinh tế. Tầng hương giữa nổi bật với hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, hoa mẫu đơn và xạ hương, tạo cảm giác mềm mại, quyến rũ. Cuối cùng là vanilla, cashmere, cỏ hương bài và gỗ tuyết tùng, mang lại dư âm ấm áp, sang trọng và bền bỉ. Delina thích hợp cho những buổi tiệc đầu năm hoặc dịp đặc biệt khi bạn muốn nổi bật nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Mùi hương có chiều sâu, nữ tính nhưng không quá nặng nề, rất phù hợp với tiết trời xuân.

Nơi mua: Little Love Scent

5. Nước Hoa Khô Cỏ Mềm

Nước hoa khô Cỏ Mềm mang đến trải nghiệm khác biệt với dạng sáp nhỏ gọn, tiện mang theo. Các phiên bản như Dạ Xuân Trà (ngọt sâu, bí ẩn), À Paris (thanh xuân, lãng mạn), Phố Xa (hương Hà Nội phố) và Họa Mi (tươi mát từ cao nguyên) đều mang màu sắc riêng. Ưu điểm của nước hoa khô là mùi hương gần da, không tỏa quá xa, phù hợp cho môi trường kín hoặc những ai yêu sự tinh tế. Dịp đầu năm, chỉ cần thoa nhẹ lên cổ tay hay sau tai, hương thơm thoang thoảng đủ để tạo dấu ấn riêng mà vẫn giữ sự nhã nhặn.

Nơi mua: Cỏ Mềm

Mùi hương là một phần của phong cách cá nhân. Đầu năm mới, lựa chọn một mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn tạo ấn tượng tốt trong những cuộc gặp gỡ đầu xuân. Những dòng nước hoa "made in Vietnam" ngày càng đa dạng, từ dạng EDP lưu hương tốt đến mist và nước hoa khô tiện lợi. Chỉ cần chọn đúng mùi phù hợp với cá tính và hoàn cảnh, bạn đã có thêm một "phụ kiện vô hình" hoàn hảo cho khởi đầu mới.