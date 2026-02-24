Qua mùng 8 Tết: Tiễn ngay 3 thứ này khỏi nhà kẻo xui cả năm, tiền làm bao nhiêu cũng hết sạch

Mùng 8 tháng Giêng được nhiều người xem là mốc “khép lại” không khí Tết, cũng là lúc sinh hoạt và công việc dần trở lại quỹ đạo bình thường. Đây là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Nhiều gia đình sau Tết vẫn giữ lại những thứ tưởng vô hại nhưng lại vô tình khiến nhà cửa nặng nề, bí bách, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần và tài chính. Nếu trong nhà còn 3 thứ dưới đây, nên xử lý sớm để tránh cảm giác “tiền vào rồi lại ra”.

1. Hoa Tết héo úa, cây cảnh chết khô

Vì sao nên bỏ?

Hoa đào, mai, cúc… mang ý nghĩa khởi đầu tươi mới. Nhưng khi đã rụng lá, héo úa hoặc khô cành mà vẫn để trong nhà, không gian sẽ trở nên ảm đạm. Theo quan niệm phong thủy, cây chết tượng trưng cho sinh khí suy giảm. Ở góc độ thực tế, hoa tàn dễ sinh nấm mốc, mùi khó chịu và làm mất thẩm mỹ.

Phương án xử lý

- Cắt tỉa phần còn tươi nếu có thể chăm lại.

- Nếu cây đã chết hẳn, nên dọn bỏ gọn gàng.

- Lau sạch vị trí đặt chậu, có thể thay bằng một chậu cây xanh mới dễ sống như trầu bà, lưỡi hổ để tạo sinh khí.

2. Đồ trang trí Tết không còn phù hợp

Bao lì xì rỗng, câu đối cũ bong mép, dây kim tuyến rối, lịch năm cũ… là những thứ nhiều nhà vẫn để nguyên sau Tết. Những vật phẩm này gắn với thời điểm đã qua. Để quá lâu dễ tạo cảm giác trì trệ, thiếu sự đổi mới. Lịch cũ hoặc vật trang trí hỏng còn khiến không gian trở nên lộn xộn, thiếu ngăn nắp. Phong thủy coi sự gọn gàng là yếu tố quan trọng để dòng khí lưu thông tốt.

Phương án xử lý

- Thu dọn toàn bộ đồ trang trí Tết đã hết giá trị sử dụng.

- Phân loại: cái còn dùng được thì cất gọn, cái hỏng nên bỏ.

- Thay bằng những vật dụng thiết thực hơn như tranh nhẹ nhàng, cây xanh hoặc giữ không gian tối giản.

3. Thực phẩm cũ, đồ tích trữ quá hạn sau Tết

Sau Tết, nhiều gia đình còn dư bánh mứt, thực phẩm khô, đồ đông lạnh… để lâu không kiểm tra. Thực phẩm quá hạn hoặc bảo quản không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Trong quan niệm phong thủy, bếp và tủ thực phẩm tượng trưng cho tài lộc và sự no đủ. Đồ hỏng, ẩm mốc được xem là dấu hiệu hao hụt. Thực tế, việc giữ đồ không còn sử dụng cũng khiến tủ bếp chật chội, khó kiểm soát chi tiêu.

Phương án xử lý

- Kiểm tra hạn sử dụng toàn bộ thực phẩm.

- Loại bỏ những món có dấu hiệu hỏng, mốc.

- Sắp xếp lại tủ bếp gọn gàng, ưu tiên dùng trước các món gần hết hạn.



