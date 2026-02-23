Đầu năm mua 6 món đồ hời, tôi cảm giác "trúng mánh", mừng hơn nhặt được vàng

Không phải cứ chi nhiều tiền mới nâng cấp được cuộc sống. Đôi khi, những thay đổi rõ rệt nhất lại đến từ các món đồ rất nhỏ, giá chỉ bằng một bữa ăn nhẹ. Chúng không hào nhoáng, không quảng cáo rầm rộ, nhưng lại âm thầm xử lý những phiền toái lặt vặt trong nhà - từ bếp núc, dọn dẹp đến sinh hoạt hằng ngày.

Đầu năm nay, tôi thử mua 10 món đồ giá rẻ theo kiểu “thấy hời thì đặt”. Kết quả bất ngờ hơn tưởng tượng: món nào cũng dùng được, có thứ còn vượt kỳ vọng. Cảm giác giống như vô tình “trúng mánh” khi mua sắm - chi không nhiều nhưng lợi ích nhận về lại đáng kể.

1. Băng keo silicon co giãn chống rò nước

Tại khu vực bếp và nhà vệ sinh, các điểm nối ống thoát nước thường là nơi dễ phát sinh mùi hôi hoặc rò rỉ nếu không được bịt kín kỹ. Chỉ cần một khe hở nhỏ cũng có thể khiến nước thấm ra ngoài, lâu ngày gây ẩm mốc và thu hút côn trùng.

Để xử lý tình trạng này, băng keo silicon co giãn là một giải pháp khá hiệu quả. Nhờ độ đàn hồi tốt, sản phẩm có thể quấn chặt quanh khớp nối, tạo lớp bọc kín giúp hạn chế thoát mùi và ngăn nước rỉ ra ngoài. Chất liệu silicon cũng có khả năng chịu ẩm và chịu nhiệt tương đối ổn định, phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước. Với chi phí không cao và cách sử dụng đơn giản, đây là lựa chọn tiện lợi để xử lý một vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình.