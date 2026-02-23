Những điều nên và không nên làm trong ngày nồm

Những ngày cuối đông đầu xuân ở miền Bắc, nhiều gia đình gặp tình trạng sàn nhà ướt, tường rịn nước, quần áo phơi mãi không khô. Đây là hiện tượng nồm ẩm khi độ ẩm không khí tăng rất cao, có thể lên tới 90 - 100%, khiến hơi nước ngưng tụ trên bề mặt lạnh hơn. Vậy trong thời tiết này, nên xử lý ra sao để hạn chế ẩm mốc và đảm bảo an toàn sinh hoạt?

Vì sao nhà lại ướt dù không mưa?

Khi nhiệt độ nền nhà và tường thấp hơn nhiệt độ không khí ẩm bên ngoài, hơi nước sẽ ngưng tụ thành giọt trên bề mặt. Hiện tượng này khiến sàn trơn trượt, đồ gỗ dễ phồng rộp, nấm mốc phát triển và các thiết bị điện tử có nguy cơ bị ẩm lâu ngày.

Có nên mở cửa cho thoáng khí?

Không nên mở cửa khi độ ẩm ngoài trời cao hơn trong nhà. Việc đưa thêm không khí ẩm vào sẽ làm sàn và tường ướt nhiều hơn. Chỉ nên mở cửa khi trời có nắng, gió mát hoặc khi cảm nhận rõ không khí bên ngoài khô ráo hơn bên trong.

Có nên lau nhà bằng nước?

Không. Lau bằng nước nhiều lần sẽ khiến bề mặt càng lâu khô. Nên dùng khăn khô hoặc cây lau đã vắt thật ráo. Nếu sàn quá trơn, có thể trải thêm thảm chống trượt ở lối đi chính để giảm nguy cơ té ngã.

Máy hút ẩm có thực sự cần thiết?

Trong những ngày nồm kéo dài, máy hút ẩm là giải pháp chủ động và hiệu quả nhất để kiểm soát độ ẩm trong không gian kín. Thiết bị này hoạt động bằng cách hút không khí ẩm vào, ngưng tụ hơi nước thành nước lỏng rồi trả lại luồng khí khô hơn ra phòng, từ đó hạ dần độ ẩm tổng thể.

Mức độ phù hợp để sinh hoạt trong nhà thường dao động khoảng 50 - 60%. Nếu độ ẩm vượt quá ngưỡng này trong nhiều ngày, nguy cơ nấm mốc, mùi hôi và hư hại nội thất sẽ tăng lên. Với căn hộ diện tích nhỏ khoảng 20 - 30m², có thể chọn máy hút ẩm công suất thấp đến trung bình. Với không gian lớn hơn hoặc nhà nhiều tầng, nên cân nhắc thiết bị có công suất hút ẩm cao hơn và bình chứa nước dung tích lớn để tránh phải đổ nước liên tục.

Các loại máy hút ẩm, ví dụ như mẫu Lumias D6S này phù hợp cho mùa nồm, có nhiều mức dung tích để dùng thoải mái trong phòng lên đến 60 - 80m2 tùy loại dung tích.

Ngoài máy hút ẩm chuyên dụng, có thể bật điều hòa ở chế độ Dry để giảm hơi nước trong không khí. Tuy nhiên, điều hòa thường không tối ưu bằng máy hút ẩm chuyên biệt nếu mục tiêu chính là kiểm soát độ ẩm liên tục trong nhiều ngày.

Việc sử dụng máy hút ẩm đúng cách cũng quan trọng. Nên đóng kín cửa khi máy đang hoạt động để tránh hút ẩm liên tục từ bên ngoài vào. Đồng thời, đặt máy ở vị trí thoáng, cách tường một khoảng nhất định để không khí lưu thông tốt hơn. Nếu gia đình có trẻ nhỏ, cần chú ý độ ồn và vị trí đặt máy để đảm bảo an toàn.

Quần áo nên xử lý thế nào?

Nên giặt vào thời điểm trong ngày có khả năng khô tốt nhất và chọn chế độ vắt mạnh. Nếu có máy sấy, nên sử dụng để tránh quần áo ẩm lâu gây mùi và nấm mốc. Không nên phơi ngoài trời khi không có nắng hoặc độ ẩm vẫn cao vì quần áo khó khô hoàn toàn. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng các máy hút ẩm để làm khô quần áo. Chỉ cần treo quần áo trong không gian nhỏ, kín như phòng ngủ, phòng tắm, bật máy thổi gió lên quần áo rồi đợi là xong. Hầu hết các máy hút ẩm đều có sẵn chế độ làm khô quần áo.

Các loại máy hút ẩm cũng hỗ trợ làm khô quần áo hiệu quả trong mùa nồm. Ảnh: internet.

Đồ điện tử và thực phẩm có bị ảnh hưởng?

Có. Không nên đặt thiết bị điện tử sát tường ẩm hoặc trực tiếp trên sàn. Nên giữ khoảng cách với tường và đặt ở nơi thông thoáng. Thực phẩm như bánh kẹo, ngũ cốc, gia vị dễ hút ẩm nên cần bảo quản trong hộp kín hoặc có gói hút ẩm.

Nồm ẩm có ảnh hưởng sức khỏe không?

Độ ẩm cao tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, dễ gây viêm mũi, viêm xoang, hen suyễn hoặc vấn đề da liễu. Người cao tuổi và trẻ nhỏ nên được giữ ấm, không nằm ngủ trong phòng quá bí và ẩm. Để theo dõi tình trạng ẩm trong nhà, bạn có thể tham khảo tìm mua các loại máy đo ẩm, đồng hồ điện tử tích hợp cảm biến độ ẩm... Giá của các món này thường không cao, rất dễ mua trên các trang TMĐT.

Các loại máy đo độ ẩm, đồng hồ tích hợp đo độ ẩm như thế này rất dễ mua, thông số khá chính xác.

Tóm lại, nguyên tắc quan trọng nhất trong ngày nồm là hạn chế đưa thêm hơi ẩm vào nhà và chủ động kiểm soát độ ẩm bên trong. Khi duy trì được môi trường khô ráo, sinh hoạt sẽ an toàn và dễ chịu hơn đáng kể.