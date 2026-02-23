Hết Tết, đại hội thanh lý áo dài trỗi dậy

Tết năm nay tiếp tục là mùa bùng nổ của áo dài, thậm chí còn có phần rộn ràng hơn khi thị trường xuất hiện hàng loạt thiết kế mới lạ, tinh tế, đủ phong cách từ truyền thống đến cách tân. Mức giá cũng trải rộng, từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu, đáp ứng mọi nhu cầu cho các chị em "lên đồ" du xuân.

Và sau Tết, như một thông lệ quen thuộc, các nàng thơ lại rộn ràng bước vào mùa thanh lý áo dài. Đường đua sắm sửa trước Tết sôi động bao nhiêu thì không khí pass đồ sau Tết cũng náo nhiệt bấy nhiêu. Khi chuỗi ngày lễ hội khép lại, những bộ áo dài từng được diện chụp ảnh xuân, dạo phố đầu năm hay đi chúc Tết giờ trở thành món đồ được săn tìm nhiều nhất, với mức giá dễ chịu hơn rất nhiều so với lúc mua mới.

Trào lưu "hết tết - pass áo dài" lập tức xuất hiện ngay khi không khí du xuân vừa lắng xuống. Trên các hội nhóm, chị em đồng loạt thanh lý áo dài, bài đăng nào cũng thu hút đông người hỏi mua và tương tác.

Nhiều người còn chủ động "chờ đợi" áo dài sau Tết để săn được mẫu đẹp với giá mềm

Không thể phủ nhận giá thành là một trong những nguyên nhân khiến đại hội thanh lý áo dài trở nên tưng bừng hơn, bởi lẽ giá thanh lý thường rẻ hơn đáng kể cho với mua mới

Áo dài giá 3,5 triệu đồng, mới mặc 2 lần nhưng được pass với giá 1 triệu

Các mẫu áo dài của các local brand đều được pass giá tốt

Có người thanh lý cả bộ áo dài, có người chỉ pass riêng phần áo, lựa chọn nào cũng có đủ trên các hội nhóm

Nhiều người còn pass áo dài còn nguyên tag do mua online có thể bị sai kích thước.

Lợi ích mua áo dài thanh lý

Ưu điểm rõ nhất khi mua áo dài thanh lý là mức giá dễ chịu hơn rất nhiều so với mua mới. Giảm vài trăm nghìn đến vài triệu đồng là chuyện thường thấy, giúp người mua tiết kiệm đáng kể mà vẫn có được thiết kế đẹp.

Không chỉ rẻ, áo dài thanh lý còn được ưa chuộng vì phần lớn vẫn còn rất mới. Nhiều người chỉ mặc trong vài ngày Tết, một hai lần du xuân, thậm chí chụp ảnh xong là pass lại. Nhờ vậy, người mua sau có thể sở hữu bộ áo dài gần như nguyên vẹn với chi phí hợp lý.

Cuối cùng, việc thanh lý trang phục vốn được nhiều chị em yêu thích bởi tinh thần cũ người mới ta. Diện vài lần, có hình đẹp là sẵn sàng thanh lý để làm mới tủ đồ. Món mình không còn nhu cầu sử dụng sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho người khác, vừa tiết kiệm chi phí, vừa hạn chế lãng phí mà vẫn giữ được giá trị của trang phục. Nhất là với áo dài, vốn là món đồ mang tính thời điểm và ít có cơ hội mặc thường xuyên trong năm, thanh lý sau Tết gần như đã trở thành một vòng quay quen thuộc.

Lưu ý khi mua áo dài thanh lý

Khi chọn mua áo dài thanh lý, chị em nên kiểm tra kỹ tình trạng vải, đường may, khóa kéo và phần tay áo để tránh những lỗi khó khắc phục. Cần hỏi rõ số đo thực tế như vòng ngực, eo, mông, chiều dài tà và chất liệu, bởi áo dài rất kén dáng, chỉ lệch vài centimet cũng ảnh hưởng đến tổng thể. Ưu tiên người bán có ảnh thật, clip mặc thử hoặc nếu ở gần thì nên xem trực tiếp để đánh giá form dáng. Với đơn mua online, đừng quên thỏa thuận rõ về phí ship và chính sách đổi trả trong trường hợp trang phục bị lỗi.