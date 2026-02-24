6 đại kỵ ngày vía Thần Tài

Mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài – từ lâu đã trở thành một trong những cột mốc quan trọng đầu năm đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những người làm ăn, kinh doanh. Không ít người dậy sớm chuẩn bị lễ cúng, mua vàng lấy may, cầu mong một năm buôn bán thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Tuy nhiên, giữa những nghi thức quen thuộc ấy, có một điều thường bị bỏ quên: phong thủy của chính không gian sống trong ngày này.

Thực tế cho thấy, tài lộc không chỉ nằm ở mâm lễ đầy hay ít, mà còn ở trạng thái tổng thể của ngôi nhà – nơi được xem là “gốc rễ” của vận khí. Nếu trong ngày vía Thần Tài, nhà cửa còn tồn tại những yếu tố gây nặng nề, bừa bộn hoặc thiếu chỉn chu, cảm giác bất an rất dễ xuất hiện, kéo theo tâm lý làm gì cũng lo hao hụt. Dưới đây là 6 điều được xem là đại kỵ trong ngày mùng 10 mà nhiều nhà vẫn vô tình mắc phải.

Bàn thờ Thần Tài không được lau dọn kỹ trước khi cúng

Sau Tết, bàn thờ thường trải qua nhiều ngày thắp hương liên tục nên rất dễ bám bụi, tàn nhang rơi vãi, chén nước đục hoặc chân nến lem nhem sáp chảy. Nếu đến ngày vía Thần Tài mà khu vực thờ cúng vẫn trong tình trạng ấy, tổng thể không gian sẽ trở nên nặng nề, thiếu sự trang nghiêm. Trong phong thủy, bàn thờ là nơi tụ khí, thể hiện sự thành tâm của gia chủ. Một bàn thờ lộn xộn không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ mà còn bị xem là dấu hiệu của sự thiếu chăm chút đối với tài khí. Vì vậy, trước khi tiến hành lễ cúng, việc lau dọn sạch sẽ, thay nước mới, sắp xếp lại đồ thờ ngay ngắn là bước quan trọng không nên bỏ qua.

Để hoa quả, đồ lễ héo úa hoặc sắp đặt qua loa

Không ít gia đình chuẩn bị lễ từ sớm nhưng lại quên kiểm tra tình trạng của hoa quả. Trái cây dập, úng, bánh kẹo chảy nước hay hoa đã héo vẫn được đặt trên bàn thờ chỉ vì “còn dùng được”. Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy, đồ lễ tượng trưng cho sự đủ đầy và tươi mới. Khi những vật phẩm này không còn nguyên vẹn, chúng dễ tạo cảm giác thiếu trọn vẹn về mặt biểu tượng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh trang trọng của mâm lễ mà còn tác động đến tâm lý người cúng. Chọn lễ vật vừa phải, tươi mới và sắp xếp gọn gàng thường được xem là quan trọng hơn việc bày biện quá nhiều nhưng thiếu chỉn chu.

Không gian xung quanh bàn thờ bừa bộn, ẩm thấp

Bàn thờ Thần Tài thường được đặt dưới đất, gần cửa ra vào để tiện việc hương khói. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn, giày dép, thùng rác hoặc đồ đạc chất đống. Nếu xung quanh bàn thờ lộn xộn, lối đi chật chội, không khí ẩm thấp, năng lượng chung của khu vực này sẽ trở nên tù túng. Theo phong thủy, cửa chính là nơi đón khí, còn bàn thờ Thần Tài là nơi giữ khí. Khi lối ra vào không thông thoáng, tài khí được cho là khó lưu lại lâu. Vì vậy, trong ngày mùng 10, việc dọn sạch lối đi, giữ khu vực quanh bàn thờ khô ráo, sáng sủa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đóng kín cửa, để không khí trong nhà tù đọng

Ngày vía Thần Tài mang ý nghĩa “đón lộc”, nhưng nếu không gian sống quá bí bách, đóng kín cửa cả ngày, luồng không khí khó lưu thông. Ánh sáng tự nhiên ít, không khí tù đọng khiến ngôi nhà trở nên nặng nề. Trong phong thủy, sự lưu thông của khí tượng trưng cho dòng chảy tài lộc. Một ngôi nhà có ánh sáng, gió và sự thông thoáng thường tạo cảm giác tích cực hơn cho người sống bên trong. Do đó, vào thời điểm cúng lễ, mở cửa chính hoặc cửa sổ trong một khoảng thời gian hợp lý để không khí được trao đổi sẽ giúp tổng thể không gian trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vay mượn hoặc xuất tiền lớn trong ngày mùng 10

Nhiều người quan niệm rằng ngày vía Thần Tài nên hạn chế cho vay hoặc vay mượn tiền bạc vì hành động này tượng trưng cho việc “mang lộc ra ngoài”. Dù yếu tố này phần lớn thuộc về niềm tin dân gian, nhưng xét trên khía cạnh tâm lý, việc giữ sự ổn định tài chính trong một ngày được xem là khởi đầu cho chu kỳ làm ăn mới cũng giúp gia chủ cảm thấy vững vàng hơn. Nếu trong ngày này phát sinh các khoản chi lớn không tính toán kỹ, cảm giác bất an có thể kéo dài, ảnh hưởng đến tinh thần làm việc đầu năm.

Để xảy ra cãi vã, to tiếng trong gia đình

Cuối cùng, điều quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ chính là bầu không khí trong nhà. Phong thủy luôn đề cao hòa khí bởi sự thuận hòa được xem là nền tảng của tài vận bền vững. Nếu trong ngày mùng 10 xảy ra tranh cãi, to tiếng hoặc căng thẳng, năng lượng chung của ngôi nhà sẽ bị ảnh hưởng. Khi tinh thần không ổn định, mọi quyết định tài chính cũng dễ thiếu sáng suốt. Giữ sự điềm tĩnh, nhường nhịn và tạo không khí vui vẻ trong ngày này thực chất là cách xây nền cho một năm suôn sẻ hơn.