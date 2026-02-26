6 cách "giải cứu" quần áo mùa nồm: Không ẩm ướt, sạch mùi hôi, người thông minh đều áp dụng

Cứ đến mùa nồm, nhiều gia đình lại rơi vào cảnh “khủng hoảng quần áo”: giặt hôm trước, hôm sau sờ vào vẫn ẩm lạnh; mùi hôi ngai ngái bám dai dẳng; thậm chí xuất hiện những đốm mốc li ti. Không chỉ gây khó chịu, quần áo ẩm lâu ngày còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, dễ khiến da ngứa ngáy, kích ứng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người có cơ địa nhạy cảm.

Thay vì phó mặc cho thời tiết, bạn hoàn toàn có thể chủ động “giải cứu” tủ đồ của mình bằng những mẹo đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây.

1. Giặt vào thời điểm vàng, tránh phơi qua đêm

Một sai lầm phổ biến trong mùa nồm là giặt và phơi quần áo vào buổi tối. Ban đêm, độ ẩm không khí thường tăng cao, quần áo đã ướt lại càng khó khô, dễ ám mùi hơn.

Thời điểm phù hợp nhất để giặt và phơi là vào buổi sáng, đặc biệt từ 6–10h khi không khí còn lưu thông tốt. Nếu có chút nắng nhẹ hoặc gió, quá trình bay hơi sẽ diễn ra nhanh hơn. Trong trường hợp không thể phơi ngoài trời, hãy ưu tiên không gian thông thoáng thay vì treo trong phòng kín cả ngày. Việc chọn đúng thời điểm có thể rút ngắn đáng kể thời gian khô, đồng thời hạn chế mùi hôi do ẩm kéo dài.

2. Vắt kỹ và tận dụng chế độ vắt cực khô

Quần áo càng ít nước thì càng nhanh khô. Vì vậy, sau khi giặt, nên chọn chế độ vắt mạnh nhất phù hợp với chất liệu vải. Với những món đồ dày như jeans, áo hoodie, chăn mỏng… có thể vắt thêm một lần nữa để giảm tối đa lượng nước còn sót lại.

Nếu giặt tay, hãy vắt kỹ từng món, tránh treo lên khi nước còn nhỏ giọt. Nhiều người bỏ qua bước này khiến thời gian phơi kéo dài gấp đôi, tạo điều kiện cho mùi hôi hình thành.

3. Giặt bằng nước ấm để hạn chế ẩm bám trong sợi vải

Trong điều kiện cho phép, giặt bằng nước ấm (khoảng 40 độ C) giúp sợi vải giãn nở nhẹ, dễ loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn hơn so với nước lạnh. Đồng thời, nước ấm cũng bốc hơi nhanh hơn, giúp quần áo khô nhanh hơn sau khi phơi.

Tuy nhiên, cần lưu ý kiểm tra nhãn mác quần áo để tránh làm hỏng chất liệu. Với đồ cotton, đồ trẻ em hoặc khăn tắm - những món dễ ám mùi nhất - phương pháp này đặc biệt hữu ích trong mùa nồm.

4. Phơi đúng cách: giãn khoảng cách, rũ mạnh trước khi treo

Không ít gia đình phơi quần áo san sát nhau vì diện tích hạn chế. Điều này vô tình khiến không khí khó lưu thông, hơi ẩm bị giữ lại giữa các lớp vải.

Để quần áo khô nhanh hơn:

- Rũ mạnh từng món trước khi treo để làm tơi sợi vải.

- Giữ khoảng cách nhất định giữa các món đồ.

- Phơi ngược (đáy áo/quần hướng lên trên) để phần dày nhất không bị dồn ẩm.

- Tránh phơi chồng hai lớp hoặc gập đôi khi chưa khô hẳn.

Chỉ cần thay đổi cách treo đồ, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt sau vài lần áp dụng.

5. Tận dụng máy hút ẩm, quạt hoặc điều hòa

Trong những ngày nồm đỉnh điểm, không khí gần như “bão hòa” hơi nước, phơi ngoài trời cũng không cải thiện nhiều. Lúc này, các thiết bị hỗ trợ sẽ phát huy tác dụng.

Máy hút ẩm giúp giảm độ ẩm trong phòng, tạo môi trường khô ráo để quần áo bay hơi nước nhanh hơn.

Quạt gió đặt gần giá phơi giúp luồng không khí lưu chuyển liên tục.

Điều hòa chế độ khô (Dry) cũng có thể hỗ trợ hút ẩm nếu dùng trong thời gian ngắn.

Đặt giá phơi trong phòng có máy hút ẩm hoạt động 2–3 giờ có thể rút ngắn đáng kể thời gian khô, hạn chế mùi khó chịu.

6. Đầu tư máy sấy - giải pháp dứt điểm mùi hôi mùa nồm

Một sai lầm phổ biến là thấy quần áo “tương đối khô” rồi vội vàng gấp cất vào tủ. Thực tế, chỉ cần còn ẩm nhẹ bên trong sợi vải, môi trường kín sẽ khiến hơi nước không thoát ra được, từ đó tạo mùi hôi và thậm chí phát sinh nấm mốc.

Thay vì giặt đi giặt lại nhiều lần, giải pháp hiệu quả và triệt để hơn trong mùa nồm là sử dụng máy sấy quần áo. Thiết bị này giúp làm khô hoàn toàn từng thớ vải bằng nhiệt và luồng khí lưu thông liên tục, hạn chế tối đa tình trạng ẩm sót lại – nguyên nhân chính gây mùi.

Hiện nay, nhiều dòng máy sấy còn tích hợp:

- Chế độ sấy diệt khuẩn, giảm tác nhân gây dị ứng

- Cảm biến độ ẩm tự động ngắt khi quần áo đạt độ khô cần thiết

- Công nghệ sấy bơm nhiệt tiết kiệm điện, bảo vệ sợi vải

Với gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc sống tại khu vực thường xuyên nồm ẩm, máy sấy gần như trở thành thiết bị “cứu cánh” trong những tháng đầu năm. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, bạn có thể chủ động làm khô quần áo trong 1–2 giờ, sau đó cất tủ ngay mà không lo mùi hôi quay lại.

Nếu chưa sẵn sàng đầu tư máy sấy riêng, có thể cân nhắc máy giặt sấy 2 trong 1 để tiết kiệm diện tích. Dù lựa chọn phương án nào, việc đảm bảo quần áo khô hoàn toàn trước khi cất giữ vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất để tránh mùi và nấm mốc trong mùa nồm.

Gợi ý shopping: