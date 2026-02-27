Đừng dại trồng 8 loại cây này trong nhà và sân vườn: Đẹp trước mắt, “đau ví” về sau

Một số loại cây có hệ rễ quá khỏe, khả năng sinh sản quá nhanh hoặc leo bám quá mạnh. Nếu không kiểm soát tốt, chúng có thể làm nứt tường, đội nền, nghẹt cống, thậm chí buộc bạn phải cải tạo lại cả mảng sân.

Dưới đây là 8 loại cây nhìn thì "hiền" nhưng thực tế lại khá… dữ dằn.

1. Hoa tử đằng - Thác tím lãng mạn nhưng đủ sức làm nứt tường

Khi nở rộ, tử đằng giống như một dòng thác tím mềm mại, cực kỳ hút mắt. Nhưng dây leo của nó phát triển rất mạnh, có thể chui vào các khe gạch, bám chặt vào tường.

Nếu không có giàn vững chắc và cắt tỉa định kỳ, sau vài năm bạn có thể thấy tường rào nứt, cong hoặc bị kéo lệch. Trồng loại này đòi hỏi phải có kết cấu chịu lực tốt ngay từ đầu.

2. Cây leo kèn (hoa đăng tiêu) - Hoa rực rỡ nhưng rễ lan khắp nơi

Khi còn trồng trong chậu, cây khá "ngoan". Nhưng một khi trồng trực tiếp xuống đất, rễ của nó lan rộng rất nhanh, có thể trồi lên từ khe xi măng, len dưới nền gạch.

Điều đáng ngại là khả năng lấn át cây khác. Chỉ sau vài năm, khu vườn có thể bị chiếm lĩnh hoàn toàn nếu không kiểm soát.

3. Cỏ đuôi ngựa (mộc tặc) - Thanh mảnh nhưng cực kỳ "cứng đầu"

Nhìn giống một bụi tre mini rất gọn gàng. Nhưng rễ của mộc tặc có thể cắm sâu tới vài mét.

Dù bạn ngăn bằng gạch hay bồn bê tông, nó vẫn có thể tìm đường mọc lại. Một khi đã lan ra đất vườn, việc xử lý gần như phải đào sâu toàn bộ khu vực.

4. Bạc hà - Thơm mát nhưng lan nhanh như cỏ dại

Bạc hà rất hữu ích trong bếp và pha trà. Tuy nhiên, trồng trực tiếp xuống đất là quyết định dễ khiến bạn hối hận.

Hôm nay nhổ, vài hôm sau mọc lại. Sau một mùa mưa, nó có thể phủ kín cả mảng đất. Cách an toàn nhất là trồng trong chậu kín đáy.

5. Tre - Xanh mát nhưng rễ ngầm cực mạnh

Tre mang lại cảm giác riêng tư, yên tĩnh. Nhưng hệ rễ ngầm của tre lan rất nhanh. Nếu không có hàng rào chặn rễ chuyên dụng, sau vài năm bạn có thể thấy tre mọc ở những vị trí không mong muốn, thậm chí sát móng nhà.

Trồng tre sát công trình là lựa chọn cần cân nhắc kỹ.

6. Cây me chua (oxalis) - Hoa nhỏ xinh nhưng sinh sản cực nhanh

Hoa màu hồng nhạt nhìn rất dễ thương. Nhưng oxalis phát tán hạt và củ dưới đất rất mạnh.

Chỉ sau vài năm, cả vườn có thể biến thành một "thảm hoa" khó kiểm soát, và việc dọn sạch hoàn toàn là điều không hề dễ.

7. Kim ngân hoa - Hương thơm ngọt nhưng leo kín mọi khoảng trống

Kim ngân hoa có mùi thơm dễ chịu và giá trị dược liệu. Tuy nhiên, nó leo rất mạnh, cành có thể len vào khe tường, giàn phơi, mái hiên.

Nếu không cắt tỉa thường xuyên, nó có thể che kín ánh sáng và làm nghẹt các cây khác trong vườn.

Trồng cây sao cho không "đau ví"?

Điểm chung của những loại cây trên là: Rễ khỏe – sinh trưởng nhanh – khó kiểm soát.

Không phải là không nên trồng, nhưng bạn cần:

- Trồng trong chậu hoặc bồn kín đáy

- Lắp tấm chắn rễ nếu trồng dưới đất

- Không trồng sát tường, móng nhà, hệ thống thoát nước

- Cắt tỉa định kỳ

Một khu vườn đẹp không chỉ là lúc hoa nở rực rỡ, mà còn là khi nó không khiến bạn phải đập nền, vá tường sau vài năm.

Trước khi chọn cây vì "đẹp quá", hãy tìm hiểu kỹ đặc tính sinh trưởng. Trồng cây để thư giãn, chứ đừng để vài năm sau phải vừa nhổ vừa tiếc tiền sửa nhà.