Mỹ nhân được nhiều người "hỏi thăm" nhất Địa Ngục Độc Thân

Dù Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 5 đã chính thức khép lại, nhưng dư âm về dàn thí sinh vẫn liên tục được nhắc lại trên mạng xã hội, đặc biệt là Choi Mina Sue. Xuất hiện với danh xưng Hoa hậu Trái đất 2022, Mina Sue gần như chiếm trọn spotlight từ những tập đầu tiên cho đến tận chặng cuối chương trình. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc sắc sảo, vóc dáng nóng bỏng chuẩn “beauty queen”, cô còn ghi điểm nhờ phong thái tự tin, cách giao tiếp khéo léo và thần thái cuốn hút mỗi khi lên hình.

Giữa dàn mỹ nhân của show, Mina Sue được khán giả gọi vui là “thí sinh được hỏi thăm nhiều nhất”, từ chuyện đời tư, học vấn cho tới phong cách ăn mặc. Đáng chú ý, khoảnh khắc cô diện chiếc váy vàng satin trong lần đầu xuất hiện đã nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của mùa 5.

Thiết kế hai dây mảnh, cổ chữ V vừa đủ táo bạo, chất liệu óng nhẹ bắt nắng giúp tổng thể thêm phần nữ tính và mong manh đúng tinh thần “nàng thơ mùa hè”. Không khó hiểu khi ngay sau đó, cả cõi mạng rầm rộ truy tìm thông tin mẫu váy, biến outfit này thành một trong những item được chị em toàn cầu hỏi han nhiều nhất suốt thời gian chương trình phát sóng.

Không ngoa khi nói rằng, chiếc váy hai dây vàng mà Mina Sue diện trở thành hình ảnh "iconic" nhất Địa Ngục Độc Thân mùa 5. Khiến bất kỳ cô gái nào cũng muốn "cheap moment".

Trên TikTok, "Mina Sue yellow dress" (váy vàng của Mina Sue) nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm dày đặc, kéo theo hàng loạt video “đu trend” của hội chị em. Từ các fashion blogger cho đến người dùng phổ thông, ai cũng thử diện slip dress satin tông vàng nhạt, tái hiện lại layout tóc buông nhẹ và lối trang điểm trong trẻo giống Choi Mina Sue. Phần bình luận dưới những video này gần như ngập tràn lời khen, nhiều người cho rằng gam vàng nhạt thực sự tôn da và tạo hiệu ứng sang xịn bất ngờ. Không ít shop thời trang cũng nhanh nhạy nhập về các thiết kế tương tự, gắn thẳng hashtag liên quan đến Mina Sue để bắt sóng xu hướng.

Được biết, thiết kế mà Choi Mina Sue lựa chọn đến từ ZARA, với mức giá khoảng 59,90 USD, tương đương gần 1,5 triệu đồng. So với mặt bằng chung các item từng xuất hiện trong Single's Inferno, đây được xem là mức giá khá dễ tiếp cận.

Nếu không săn được đúng phiên bản của Zara, bạn hoàn toàn có thể tìm những thiết kế slip dress satin dáng tương tự. Chỉ cần giữ tinh thần tối giản, hai dây mảnh, cổ chữ V vừa phải và gam vàng nhạt tươi tắn là đã có thể tái hiện được vẻ ngoài mong manh, nữ tính như Mina Sue.

Kiểu váy này đặc biệt hợp diện vào mùa hè, từ những buổi cà phê cuối tuần, du lịch biển cho tới tiệc tối ngoài trời. Chất liệu satin bắt sáng tốt giúp tổng thể trông mềm mại và nổi bật hơn dưới nắng, còn phom dáng suông nhẹ lại tạo cảm giác thoải mái, không gò bó. Một item tưởng đơn giản nhưng chỉ cần chọn đúng sắc độ và đường cắt, bạn đã có ngay outfit vừa trendy vừa tôn dáng.

Gợi ý shopping tương tự: