5 kem dưỡng da "made in Vietnam" tới người khó tính cũng phải tấm tắc khen

Những năm gần đây, mỹ phẩm Việt Nam đã có bước chuyển mình rõ rệt cả về công thức lẫn bao bì. Không còn là những sản phẩm "giá rẻ cho có", nhiều thương hiệu nội địa đã đầu tư bài bản, chú trọng thành phần, trải nghiệm và độ an toàn cho da. Nếu bạn vẫn còn định kiến với mỹ phẩm Việt, 5 cái tên dưới đây có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ.

1. Kem sâm Thorakao

Nhắc đến Thorakao là nhắc đến một thương hiệu lâu đời gắn với ký ức của nhiều thế hệ. Kem sâm tái tạo da của hãng nổi bật với chiết xuất nhân sâm, hỗ trợ nuôi dưỡng và phục hồi làn da thiếu sức sống. Kết cấu kem khá đặc nhưng thấm dần sau khi massage nhẹ, phù hợp dùng ban đêm. Điểm cộng của sản phẩm là khả năng làm da mềm mịn hơn sau một thời gian sử dụng đều đặn. Với mức giá "mềm", đây là lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tìm một loại kem dưỡng cơ bản, tập trung vào phục hồi và cải thiện độ đàn hồi.

Nơi mua: Thorakao

2. Thạch bí đao Cocoon

Cocoon là một trong những thương hiệu thuần chay nổi bật tại Việt Nam. Thạch bí đao của hãng có kết cấu dạng gel mát, thấm nhanh và không gây bí da. Thành phần chính từ chiết xuất bí đao giúp làm dịu, hỗ trợ giảm dầu và mang lại cảm giác dễ chịu cho da trong thời tiết nóng ẩm. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp thiên dầu. Khi sử dụng lâu dài, da có xu hướng cân bằng hơn, ít bóng nhờn vào cuối ngày. Thiết kế tối giản, hiện đại cũng là điểm khiến nhiều người yêu thích.

Nơi mua: Cocoon

3. Kem dưỡng ẩm Tơ Tằm Cỏ Mềm

Cỏ Mềm hướng tới các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, lành tính. Kem dưỡng tơ tằm của hãng tập trung vào khả năng cấp ẩm đa tầng và hỗ trợ chống lão hóa sớm. Kết cấu kem mịn, không quá nặng mặt, thích hợp cho da khô hoặc da bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Điểm nổi bật là cảm giác ẩm mượt nhưng không bết dính, giúp da duy trì độ mềm suốt nhiều giờ. Với những ai đang tìm một sản phẩm dưỡng ẩm dịu nhẹ, ưu tiên thành phần thiên nhiên, đây là cái tên đáng cân nhắc.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Kem dưỡng ban đêm Oribe

Oribe được nhiều người biết đến nhờ các sản phẩm chăm sóc da tập trung vào làm sáng và cải thiện thâm nám. Kem dưỡng ban đêm của hãng thường chứa các thành phần hỗ trợ dưỡng sáng, giúp da trông đều màu hơn sau một thời gian sử dụng. Kết cấu kem tương đối đậm, phù hợp thoa buổi tối để da có thời gian hấp thụ và phục hồi trong lúc nghỉ ngơi. Với những làn da xỉn màu hoặc có vết thâm nhẹ, sản phẩm có thể là bước bổ sung trong chu trình chăm sóc da ban đêm.

Nơi mua: Oribe

5. Kem dưỡng ẩm Tràng An S:kin Heritage

S:kin Heritage mang đến hình ảnh kết hợp giữa cảm hứng truyền thống và công nghệ hiện đại. Kem dưỡng ẩm Tràng An được đánh giá cao nhờ khả năng cấp ẩm tốt, giúp da mềm mại và giảm tình trạng khô căng. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da thường đến da khô. Khi dùng đều đặn, da có xu hướng ổn định hơn, lớp nền trang điểm cũng mịn và ít mốc hơn.

Có thể thấy, mỹ phẩm "made in Vietnam" ngày nay không chỉ cạnh tranh bằng giá mà còn bằng chất lượng và trải nghiệm. Tuy nhiên, mỗi làn da là một cơ địa khác nhau. Khi chọn kem dưỡng, bạn nên cân nhắc tình trạng da, nhu cầu (cấp ẩm, làm sáng, phục hồi…) và thử trước trên vùng da nhỏ để đảm bảo phù hợp. Ủng hộ hàng Việt không chỉ là lựa chọn vì giá thành, mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực nâng tầm chất lượng của các thương hiệu nội địa. Và biết đâu, trong số 5 cái tên trên, bạn sẽ tìm được "chân ái" cho làn da của mình.