Không tin mỹ nhân này là con người, vì vẻ đẹp vô thực như AI: Đến style cũng đỉnh thôi nhé

Karina (aespa) luôn nằm trong danh sách những nữ idol sở hữu visual ấn tượng nhất Kpop hiện nay. Nhắc đến Karina, người ta thường nhớ ngay đến gương mặt đẹp như đồ họa, đường nét sắc sảo nhưng vẫn mềm mại, mang cảm giác tựa nhân vật AI. Mỹ nhân sinh năm 2001 sở hữu tỷ lệ hài hòa hiếm có với shape đầu nhỏ gọn, chiếc cổ thiên nga thanh thoát, thần thái lạnh mà cuốn hút, giúp cô luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Không chỉ gây thương nhớ bởi vẻ đẹp vô thực tựa AI, Karina còn ghi điểm với vóc dáng cân đối, chiều cao 1m68 cùng tỷ lệ cơ thể hài hòa. Nhờ lợi thế hình thể và gu thẩm mỹ tinh tế, cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục, từ phong cách nữ tính ngọt ngào đến cá tính hiện đại. Ngắm loạt outfit của Karina, chị em sẽ dễ dàng bỏ túi được nhiều bí kíp mix đồ xinh sang, vừa đơn giản vừa trendy

Diện áo khoác da, Karina chọn mix cùng quần short và boots cao cổ để tổng thể thêm sành điệu, cá tính. Set đồ tông trầm trung tính được mỹ nhân 2001 khéo điểm thêm sắc xanh ngọt ngào của chiếc túi xách

Gợi ý mua sắm: Áo da , boots

Karina mix match xinh xắn chân váy xếp ly cùng áo thun, khoác ngoài với áo khoác xám. Để giao diện thêm hài hoà, cô diện mốt tất cao cổ phối giày cao gót trẻ trung và sành điệu

Gợi ý mua sắm: Chân váy xếp ly dài

Ăn vận đơn giản với quần skinny, Karina chọn phối với áo len hồng, mang đến giao diện ngọt ngào, tươi tắn. Cách phối này vừa đơn giản vừa tôn dáng hiệu quả

Gợi ý mua sắm: Áo len , skinny

Diện chân váy ren dáng dài màu trắng, Karina mix cùng áo dài tay màu đen, phối thêm thắt lưng bản to làm điểm nhấn cho tổng thể

Gợi ý mua sắm: Chân váy trắng

Karina mang đến giao diện chuẩn ngoan xinh yêu khi diện áo khoác màu xanh pastel ngọt ngào, phối cùng chân váy xếp ly dáng ngắn. Bên trong cô layer cùng áo trắng mỏng, giúp tổng thể thêm phần nhẹ nhàng, trong trẻo

Khi lên đồ với style cá tính năng động, Karina ưu ái những mẫu áo lệch vai, mix đơn giản cùng quần jeans là có ngay outfit sang xịn xuống phố

Gợi ý mua sắm: Áo lệch vai

Diện áo khoác nâu, Karina mix match với túi xách cùng tông để tổng thể thêm matching. Có thể thấy phong cách đời thường của Karina cũng chính là style được nhiều chị em yêu thích vì toàn trang phục cơ bản, dễ phối mà lại tôn dáng hiệu quả

Gợi ý mua sắm: Áo khoác , túi xách



