F5 bản thân đón 8/3: Dọn ngay 5 món đồ này khỏi tủ, "phong thủy" nhan sắc và tình duyên thăng hạng tức thì

Chúng ta thường mải miết đi tìm những bí kíp làm đẹp xa xôi, hay những phương pháp phong thủy cầu duyên rườm rà mà quên mất rằng, trường năng lượng gần gũi nhất, ảnh hưởng trực tiếp nhất đến thần thái lại nằm ngay trong chiếc tủ quần áo mỗi ngày. Bạn có biết, việc thói quen cứ giữ khư khư những món đồ không còn phù hợp chính là đang tự tạo ra một "khối sỏi" cản trở vượng khí của chính mình? Hãy cùng xắn tay áo lên, thanh lọc không gian cá nhân và dọn sạch 5 món đồ dưới đây khỏi tủ để nhan sắc thăng hạng, đường tình duyên thêm phần hanh thông rực rỡ đón chào ngày của phái đẹp nhé.

1. Những bộ quần áo đã sờn cũ, ố màu hay sứt chỉ

Dẫu biết rằng có những món đồ mặc quen rất thoải mái và mang lại cảm giác an toàn, nhưng góc độ phong thủy và tâm lý học đều chỉ ra rằng, việc thường xuyên khoác lên mình những trang phục đã quá cũ kỹ, sờn rách sẽ vô tình tạo ra một trường năng lượng nghèo nàn, trì trệ. Khi bạn mặc một chiếc áo ố màu, dù chỉ là loanh quanh trong xó bếp, tiềm thức của bạn cũng tự động hạ thấp giá trị bản thân xuống một chút, khiến sự tự tin bị bào mòn lúc nào không hay. Một người phụ nữ biết trân trọng chính mình sẽ luôn muốn bản thân xuất hiện tinh tươm, gọn gàng nhất dù ở bất cứ đâu. Đừng tiếc nuối những món đồ đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, hãy mạnh dạn gom lại để làm giẻ lau hoặc bỏ đi, nhường chỗ cho những luồng sinh khí mới mẻ, rạng rỡ hơn bước vào cuộc sống của bạn.

2. Trang phục gắn liền với kỷ niệm buồn hoặc người cũ

Chiếc váy bạn từng mặc trong ngày cãi vã kịch liệt, hay chiếc áo khoác người yêu cũ tặng nhưng giờ chỉ còn là một đoạn hồi ức dĩ vãng... tất cả những món đồ "chứa đầy kỷ niệm dở dang" ấy thực chất là những mỏ neo vô hình dìm bạn xuống đáy của năng lượng tiêu cực. Trong phong thủy tình duyên, việc cố chấp giữ lại đồ vật của quá khứ buồn bã, tổn thương sẽ tạo ra một bức tường ngăn cản những mối nhân duyên mới tốt đẹp tìm đến. Nếu bạn thực sự muốn trái tim mình rộng mở để đón nhận yêu thương, bước đầu tiên là phải mạnh mẽ giải phóng không gian vật lý. Hãy gói ghém chúng lại, đem cho hoặc quyên góp, để dọn đường cho những niềm vui mới, những con người mới bước vào cuộc đời mình một cách thanh thản và trọn vẹn nhất.

3. Những món đồ "đợi khi nào gầy sẽ mặc"

Hầu như góc tủ của chị em nào cũng chật ních một vài chiếc váy size S, những chiếc quần jeans chật ních được mua với niềm hy vọng "một ngày nào đó giảm cân thành công sẽ mặc vừa". Thế nhưng, thực tế phũ phàng là mỗi lần mở tủ ra và nhìn thấy chúng, bạn không hề thấy động lực mà chỉ cảm thấy áp lực, tự ti và sự chán nản về vóc dáng hiện tại của bản thân. Điều này cực kỳ có hại cho "phong thủy nhan sắc" bởi sự tự tin, nét rạng ngời từ sâu bên trong mới chính là lớp trang điểm lộng lẫy nhất của phái đẹp. Hãy học cách yêu thương và ôm ấp cơ thể mình ngay lúc này, giải tán những món đồ không vừa vặn ấy đi và chỉ giữ lại những trang phục thực sự tôn lên nét đẹp hiện tại của bạn, bởi khi bạn thoải mái với chính mình, thần thái tự nhiên sẽ tỏa sáng.

4. Đồ lót đã giãn chun, mất phom hoặc quá hạn sử dụng

Nhiều chị em có thói quen chỉ đầu tư cho những bộ cánh lộng lẫy mặc ra ngoài mà lại xuề xòa với đồ lót bên trong vì suy nghĩ đơn giản "mặc bên trong thì chẳng ai thấy". Đây thực sự là một sai lầm tai hại cản trở sự thăng hoa của phái đẹp. Đồ lót tiếp xúc trực tiếp với làn da và những vùng nhạy cảm nhất, nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất mà còn đại diện cho mức độ yêu thương bản thân từ tận sâu bên trong. Những chiếc áo ngực mất phom, quần lót rão chun không thể nâng đỡ cơ thể, khiến bạn mất đi sự quyến rũ và cảm giác được che chở cơ bản nhất. Việc kiên quyết thanh lọc đồ lót định kỳ chính là cách thiết thực nhất để tự thưởng cho mình sự nâng niu, giúp ngọn lửa nữ tính luôn cháy âm ỉ và quyến rũ.

5. Những món đồ mua theo trào lưu nhưng chưa từng mặc tới

Những chiếc áo lấp lánh theo mốt của năm ngoái, hay chiếc váy bèo nhún mua lúc "bốc đồng" khi săn sale rạng sáng mà đến nay vẫn còn nguyên tem mác chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự lãng phí và năng lượng tắc nghẽn trong nhà. Giữ mãi những món đồ không thực sự thuộc về phong cách và cá tính của mình chỉ làm chiếc tủ thêm chật chội ngột ngạt, đồng thời khiến mỗi buổi sáng của bạn trở nên mệt mỏi, loay hoay với câu hỏi quen thuộc "Hôm nay mặc gì?". Hãy dũng cảm thanh lý, pass lại cho những người thực sự cần và có phong cách phù hợp với chúng. Trả lại sự thoáng đãng cho không gian lưu trữ cũng chính là cách bạn dọn dẹp lại tâm trí, tập trung ánh nhìn vào những giá trị cốt lõi làm nên sức hút mộc mạc mà duy nhất của riêng mình.

Dọn dẹp tủ quần áo trước thềm mùng 8 tháng 3 không đơn thuần chỉ là việc vứt bỏ đồ đạc vật lý, mà sâu xa hơn, đó là một nghi thức "detox" tinh thần vô cùng hiệu quả để dọn chỗ cho những điều tốt đẹp ùa vào. Hãy tự tặng cho mình một không gian sống thanh nhẹ, một chiếc tủ áo quần chỉ chứa chan sự tự tin và niềm vui hân hoan, bởi khi bạn biết cách gạn lọc những điều cũ kỹ, tự khắc vượng khí, tình duyên và nhan sắc sẽ đua nhau nở rộ.