Vứt thứ này ra vườn ngay bây giờ, cây cối tự nhiên xanh tốt suốt xuân hè

Những người làm vườn muốn có hoa to hơn và vụ thu hoạch cây trồng mọng nước hơn trong năm nay nên bắt đầu giữ lại vỏ chuối từ bây giờ để cung cấp cho khu vườn nguồn dinh dưỡng tự nhiên. Mùa xuân là thời điểm thích hợp để bắt đầu chuẩn bị phân bón, bởi tháng Ba là lúc cây trồng cần nhiều dưỡng chất, do đất thường bị cạn kiệt sau mùa đông.

Holly Noakes, một người làm vườn được biết đến trên mạng với tên Sustainable Holly, chia sẻ rằng vỏ chuối chứa kali – dưỡng chất cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của hoa và quả, giúp cây phát triển xanh tốt nhất có thể.

Cô cho biết: “Vỏ chuối có kali, một dưỡng chất thiết yếu để thúc đẩy cây ra nhiều hoa và quả hơn. Hãy ưu tiên dùng phân bón từ vỏ chuối đã sấy khô cho các cây ra hoa như bí ngô, ớt chuông và cây ăn quả. Thúc đẩy ra hoa sẽ tạo nhiều cơ hội đậu quả hơn!”

Vỏ chuối nổi tiếng nhất nhờ hàm lượng kali, nhưng chúng cũng cung cấp phốt pho, giúp rễ khỏe hơn để cây hấp thụ nhiều nước hơn và chống héo úa.

Vỏ chuối có thể đem lại nhiều lợi ích bất ngờ cho khu vườn của bạn.

Chúng cũng chứa magiê, giúp lá phát triển để hấp thụ nhiều năng lượng hơn, thậm chí còn có thể làm tăng độ ngọt của trái cây.

Cẩm tú cầu và hoa hồng đặc biệt ưa thích vỏ chuối, vì chúng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và làm đậm sắc tố hoa, tạo ra những bông hoa rực rỡ hơn.

Cà chua, dâu tây và ớt cũng phát triển mạnh nhờ kali, vì vậy bón vỏ chuối khi mới trồng sẽ giúp đảm bảo thu hoạch được những sản phẩm to hơn và mọng nước hơn.

Tuy nhiên, chuối nhìn chung đều tốt cho mọi khu vực trong vườn, vì chúng là loại phân bón giải phóng chậm, có thể làm đất giàu dinh dưỡng và khỏe mạnh hơn mà không cần thêm bất kỳ sản phẩm nào khác.

Làm thế nào để biến vỏ chuối thành phân bón?

Nếu muốn sử dụng vỏ chuối trong vườn, bạn không thể chỉ ném chúng xuống đất, vì điều đó sẽ thu hút các loài gây hại như kiến, ruồi và thậm chí cả chuột.

Thay vào đó, bạn cần làm khô vỏ chuối trước để chúng không bị thối rữa, điều này giúp cô đặc dưỡng chất và nuôi cây trong thời gian dài hơn.

Bạn chỉ cần đặt những vỏ chuối còn lại lên một cái khay, sau đó để ở nơi ấm áp, chẳng hạn như cạnh bậu cửa sổ.

Bạn cần phơi khô vỏ chuối trước khi bón cho cây.

Để chúng phơi nắng khoảng một ngày cho đến khi vỏ chuyển sang màu đen và giòn. Sau đó, bạn chỉ cần cắt nhỏ chúng và cho vào một cái lọ.

Khi vỏ chuối khô trở nên vụn và dễ vỡ, bạn có thể nghiền thành bột rồi rắc xung quanh khu vườn. Bạn cũng có thể thêm hai thìa canh vào bình tưới nước để tưới trực tiếp lên cây.

Khi bón vỏ chuối cho cây, nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh làm đất quá ẩm hoặc thu hút côn trùng. Không nên rải quá dày sát gốc vì có thể gây úng hoặc cản trở rễ hô hấp. Hãy kết hợp tưới nước hợp lý và theo dõi tình trạng sinh trưởng của cây để điều chỉnh lượng bón phù hợp.