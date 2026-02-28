8 sản phẩm "khó lật đổ" nhất Olive Young: Phá đảo doanh số, chị em toàn cầu đua nhau mua

Giữa thiên đường mỹ phẩm Olive Young, có những cái tên năm nào cũng lọt top bán chạy, được nhắc đi nhắc lại trên các diễn đàn làm đẹp và luôn trong tình trạng hết hàng cục bộ. Điểm chung của chúng không phải là quảng cáo rầm rộ mà là hiệu quả đủ tốt để người dùng quay lại mua lần hai, lần ba. Dưới đây là 8 sản phẩm được đánh giá cao về độ ổn định, dễ dùng và tỉ lệ tái mua cực lớn.

1. Torriden Dive-In Low Molecular Hyaluronic Acid Serum

Tinh chất cấp nước quốc dân của Torriden nhiều năm liền nằm trong nhóm serum bán chạy nhất hệ thống Olive Young nói riêng và thị trường mỹ phẩm Hàn nói chung. Sản phẩm này có công thức nổi bật với phức hợp hyaluronic acid đa tầng phân tử thấp, giúp nước thẩm thấu sâu thay vì chỉ nằm trên bề mặt da. Kết cấu dạng gel lỏng trong suốt, thấm gần như ngay lập tức sau khi tán.

Khi dùng đều đặn, da có cảm giác căng hơn, bớt khô ráp, đặc biệt là vùng má và khóe mũi. Sản phẩm không chứa hương liệu nặng mùi, không gây bí nên phù hợp cả da dầu thiếu nước. Nhiều người dùng còn xem đây là bước đệm lý tưởng trước kem nền vì giúp lớp makeup mịn và hạn chế mốc.

2. Huyết thanh hỗ trợ mọc tóc LILYEVE

Đây là sản phẩm chăm sóc da đầu gây chú ý mạnh gần đây tại Olive Young, trở thành hot item được thảo luận sôi nổi nhất trên các trang MXH như Threads hay TikTok. Em này tập trung vào việc hỗ trợ môi trường da đầu khỏe mạnh, giúp tóc trông dày và bồng bềnh hơn. Thiết kế đầu bôi trực tiếp vào chân tóc giúp kiểm soát lượng tinh chất chính xác, tránh lãng phí. Sản phẩm có chất lỏng nhẹ, mát, không gây bết. Khi massage nhẹ nhàng, da đầu có cảm giác thông thoáng rõ rệt. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với người có tóc mỏng, tóc dễ xẹp hoặc đường ngôi rõ.

3. Kem ủ tóc UNOVE Deep Damage Treatment EX

Dòng ủ tóc phục hồi UNOVE nổi tiếng nhờ dung tích lớn và mùi hương dễ chịu. Chất kem đặc, bám tốt trên sợi tóc, tập trung cải thiện tóc khô xơ do uốn nhuộm. Sau khoảng 5 đến 10 phút ủ, tóc mềm hơn rõ rệt khi xả. Điểm cộng lớn của em này là hiệu ứng bóng mượt nhìn thấy ngay sau khi sấy khô, nhưng không tạo cảm giác nặng tóc. Với mức giá dễ tiếp cận so với dung tích, đây là sản phẩm thường xuyên xuất hiện trong giỏ hàng tái mua.

4. Arencia Holy Hyssop Serum

Sản phẩm này có thiết kế tưởng như 1 hũ kem dưỡng nhưng thực chất là 1 dạng serum siêu đặc được kết hợp từ phức hợp niacinamide và 30% Vitamin ACE với các thành phần dưỡng ẩm sâu như axit hyaluronic và nước gạo. Em này nổi bật với khả năng hỗ trợ làm sáng và làm đều màu da.

Kết cấu dạng gel trong, dễ tán, không nặng mặt. Sau một thời gian sử dụng, bề mặt da có xu hướng mịn hơn và giảm cảm giác sần nhẹ do thiếu ẩm. Sản phẩm thường được chọn cho routine tập trung làm sáng và phục hồi nhẹ.

5. Tinh chất ủ mụn đầu đen ILSO Blackhead Melting Solution

Đây là dung dịch hỗ trợ làm mềm và đẩy nhân mụn đầu đen được yêu thích nhất Hàn Quốc vì cách dùng đơn giản. Chỉ cần thấm dung dịch lên bông, đắp vùng mũi khoảng 10 phút rồi nhẹ nhàng làm sạch, bề mặt da trông thông thoáng hơn. Công thức hướng đến việc làm mềm bã nhờn thay vì lột mạnh, nhờ đó hạn chế kích ứng. Sản phẩm phù hợp với người có mụn đầu đen nhẹ đến trung bình và muốn chăm sóc lỗ chân lông theo cách dịu nhẹ.

6. Son dưỡng môi Bring Green Bamboo Hyalu Lip Essence

Tinh chất môi dạng serum mỏng nhẹ thay vì dạng sáp đặc truyền thống là sản phẩm best seller tại Olive Young. Thành phần của em này có hyaluronic acid và chiết xuất tre giúp môi giữ ẩm tốt hơn trong môi trường điều hòa hoặc thời tiết lạnh. Chị em có thể dùng trước son lì để hạn chế lộ vân môi, hoặc thoa dày ban đêm như mặt nạ môi. Sau vài ngày sử dụng liên tục, môi mềm và ít bong tróc hơn.

7. Dưỡng ẩm phục hồi da Heveblue Cica PDRN Repair Cream

Nằm trong nhóm sản phẩm được săn đón tại Olive Young, kem dưỡng Heveblue rau má phục hồi đang được nhiều tín đồ skincare truyền tai nhau. Trên Threads, không ít người dùng chia sẻ đây là món được các makeup artist của IVE và Karina (aespa) ưu ái khi chuẩn bị da trước lớp nền, nhờ khả năng làm dịu và giúp da căng mịn rõ rệt.

Sản phẩm nổi bật với nền nước lá rau má nồng độ cao thay cho nước tinh khiết thông thường, giúp tăng hiệu quả làm dịu da đang kích ứng, mẩn đỏ hoặc nổi mụn. Điểm đặc biệt là sự kết hợp của PDRN chiết xuất từ cá hồi cùng tinh chất trứng cá hồi – những thành phần thường xuất hiện trong các liệu trình phục hồi da chuyên sâu tại Hàn Quốc. Bộ đôi này hỗ trợ tái tạo, củng cố hàng rào bảo vệ da và cải thiện độ đàn hồi.

Về kết cấu, kem có dạng gel cream mềm, hơi sánh nhẹ nhưng tan nhanh khi thoa lên da. Lớp finish ẩm mượt, có độ bóng khỏe tự nhiên chứ không bết dính. Với da thiếu nước, sau khi thoa sẽ cảm nhận được độ căng và mịn tức thì. Với da dầu mụn, sản phẩm thấm khá nhanh, không gây nặng mặt hay bí da.

8. Toner pad Celimax

Nếu bạn đang tìm một em toner pad có khả năng hỗ trợ làm sáng da và se khít lỗ chân lông thì Celimax là 1 ứng cử viên sáng giá. Bảng thành phần của em này chứa niacinamide và tranexamic acid có khả năng cải thiện tình trạng da không đều màu và kém sức sống. Bạn có thể dùng sản phẩm để lau nhẹ sau rửa mặt hoặc đắp cục bộ những vùng da sạm.

Miếng bông dày vừa phải, giữ nhiều tinh chất nên không bị khô nhanh. Sau khi dùng, da có cảm giác dịu và ẩm, phù hợp với người muốn chăm sóc da sáng hơn nhưng không muốn dùng quá nhiều bước.

Theo: Beauty321