Chuyên gia phong thủy nói gì về hướng kê giường để “ngủ một đêm, nhẹ lòng cả tháng”

Trong nhịp sống hiện đại, khi áp lực tiền bạc và công việc ngày càng lớn, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến phong thủy phòng ngủ – nơi ta dành tới một phần ba cuộc đời để nghỉ ngơi. Gần đây, câu nói “giường quay đầu hướng Đông, tài vận tự đến” được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến không ít gia đình tò mò thử áp dụng. Nhưng liệu chỉ cần xoay giường là đổi vận? Hay đằng sau đó còn những nguyên tắc quan trọng khác mà ta thường bỏ qua?

Hướng Đông trong quan niệm truyền thống: Vì sao được xem là cát lành?

Trong văn hóa Á Đông, hình ảnh mặt trời mọc từ phía Đông tượng trưng cho khởi đầu, sinh khí và hy vọng. Câu nói quen thuộc “tử khí đông lai” hay “mặt trời mọc ở phương Đông” đều gắn với nguồn năng lượng mới mẻ, ấm áp và đầy sức sống. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng kê đầu giường quay về hướng Đông sẽ giúp hấp thu nguồn khí tốt, mang lại tinh thần lạc quan, từ đó ảnh hưởng tích cực đến công việc và tài lộc.

Xét ở góc độ tâm lý, việc thức dậy trong không gian có ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ buổi sáng cũng giúp cơ thể điều chỉnh đồng hồ sinh học tốt hơn. Người ngủ đúng giờ, đủ giấc, tỉnh táo khi thức dậy thường làm việc hiệu quả hơn, tinh thần ổn định hơn. Và khi tâm thế tốt, ta dễ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tài chính lẫn sự nghiệp. Tài vận vì thế cũng “đi lên” theo cách rất đời, rất thực tế.

Tuy nhiên, phong thủy phòng ngủ không chỉ xoay quanh một hướng duy nhất.

Những điều kiêng kỵ khi kê đầu giường: Nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Theo quan niệm phong thủy truyền thống, nếu muốn phòng ngủ thực sự là nơi nuôi dưỡng năng lượng tốt, gia chủ nên tránh một số bố cục bất lợi dưới đây:

1. Đầu giường không nên đối diện cửa ra vào

Khi nằm ngủ mà đầu hoặc toàn thân trực diện cửa phòng, nhiều người sẽ có cảm giác bất an vô thức. Trong phong thủy, đây được gọi là thế “trực xung”, dễ khiến năng lượng bị xáo trộn, giấc ngủ không sâu, dễ giật mình. Về lâu dài, ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần – hai yếu tố nền tảng của tài lộc.

Nếu phòng nhỏ bắt buộc phải đặt giường gần cửa, bạn có thể dùng tủ thấp, rèm hoặc bình phong nhẹ để tạo khoảng đệm mềm mại giữa cửa và giường.

2. Đầu giường không nên quay thẳng ra cửa sổ

Cửa sổ là nơi lưu thông không khí và ánh sáng, nhưng cũng là điểm giao thoa mạnh của luồng khí ra vào. Đầu giường đặt sát và hướng trực diện cửa sổ dễ khiến người ngủ bị ảnh hưởng bởi gió lùa, thay đổi nhiệt độ đột ngột. Không ít người từng than phiền rằng ngủ gần cửa sổ thường đau đầu, mỏi cổ hoặc khó ngủ sâu.

Về lâu dài, sức khỏe giảm sút đồng nghĩa với việc năng lượng tích cực cũng suy giảm. Tài vận, xét cho cùng, luôn gắn chặt với thể trạng và sự minh mẫn của mỗi người.

3. Tránh kê đầu giường hướng về phía nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh trong phong thủy được xem là nơi tích tụ uế khí nhiều hơn các không gian khác. Nếu đầu giường tựa hoặc hướng thẳng về phía đó, gia chủ có thể cảm thấy nặng nề, mệt mỏi, ngủ dậy không sảng khoái. Dù bạn tin nhiều hay ít vào phong thủy, việc giữ khoảng cách hợp lý giữa giường ngủ và khu vực vệ sinh vẫn là một nguyên tắc nên ưu tiên vì lý do vệ sinh và thẩm mỹ.

4. Không nên để gương chiếu thẳng vào giường ngủ

Gương có tính phản xạ mạnh, dễ tạo cảm giác bất an khi ta bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong đêm. Nhiều người chia sẻ rằng họ từng giật mình giữa khuya khi vô tình thấy bóng mình trong gương. Chất lượng giấc ngủ vì thế bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu phòng bắt buộc phải có gương, hãy đặt lệch khỏi tầm nhìn trực tiếp từ giường hoặc dùng rèm che lại vào ban đêm.

Ngoài hướng kê giường, một phòng ngủ gọn gàng, sạch sẽ và thoáng khí mới là yếu tố quyết định. Ga gối thơm tho, không khí lưu thông tốt, ánh sáng hài hòa… tất cả tạo nên cảm giác dễ chịu khi bước vào phòng. Và chính cảm giác đó giúp ta tái tạo năng lượng sau một ngày dài.

Nhiều gia đình cũng thích đặt thêm cây xanh nhỏ, vật phẩm mang ý nghĩa may mắn hoặc tranh ảnh mang thông điệp tích cực trong phòng ngủ. Tuy vậy, điều quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng và thoải mái. Phòng ngủ quá nhiều đồ trang trí đôi khi lại gây rối mắt, tạo cảm giác bức bối.

Kê giường hướng Đông có thực sự giúp “tài tự đến”?

Câu trả lời có lẽ nằm ở cách ta hiểu về chữ “tài”. Nếu xem tài lộc chỉ đơn thuần là tiền bạc bất ngờ tìm đến sau một đêm đổi hướng giường, có thể bạn sẽ thất vọng. Nhưng nếu hiểu tài vận là kết quả của sức khỏe tốt, tinh thần vững vàng, giấc ngủ sâu và sự tập trung trong công việc thì việc chăm chút phong thủy phòng ngủ, bao gồm cả hướng Đông, lại là một bước đi hợp lý.

Phong thủy suy cho cùng là nghệ thuật sắp xếp không gian để con người sống hài hòa hơn với môi trường xung quanh. Một chiếc giường đặt đúng chỗ giúp ta ngủ ngon; một giấc ngủ ngon giúp ta sáng suốt; và sự sáng suốt giúp ta giữ được tiền bạc cũng như cơ hội.

Vì vậy, nếu có thể, bạn hãy thử điều chỉnh đầu giường theo hướng Đông, miễn là không phạm phải những điều kiêng kỵ cơ bản. Nhưng trên hết, hãy chăm sóc phòng ngủ như chăm sóc chính mình: Gọn gàng, sạch sẽ và đầy cảm giác an yên. Khi lòng nhẹ nhàng, mọi thứ khác kể cả tài lộc, đôi khi cũng tự nhiên tìm đến.