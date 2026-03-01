Khi 8/3 không còn là "thủ tục" tặng cho xong!

Cứ đến gần mùng 8/3, hội mày râu lại rơi vào "ma trận" câu hỏi: Tặng gì để vừa tinh tế, vừa không bị gắn mác "sến"? Hoa tươi thì chóng tàn, mỹ phẩm đôi khi lại quá an toàn.

Năm nay, thị trường quà tặng ghi nhận một cú chuyển mình rõ rệt. Người mua không còn chạy theo những món đồ xa xỉ phô trương mà bắt đầu tìm kiếm những giá trị sâu sắc hơn: Quà tặng có concept và mang tính kể chuyện. 8/3 giờ đây là dịp để gửi gắm sự thấu hiểu, chứ không chỉ là một món đồ đặt trong hộp thắt nơ.

"Bình thường mà phi thường": Thông điệp chạm đúng tim đen hội chị em

Giữa hàng loạt các chiến dịch của các thương hiệu, bộ quà tặng 8/3 từ Cỏ Cây Hoa Lá – một thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam – đang nhận được nhiều sự quan tâm của hội chị em vì thông điệp rất "chạm": "Phụ nữ Việt – Bình thường mà phi thường".

- Thiết kế "đậm chất Việt": Lấy cảm hứng từ hình ảnh phụ nữ ba miền Bắc – Trung – Nam với áo tứ thân, thổ cẩm hay tà áo dài truyền thống.

- Insight đắt giá: Thay vì xây dựng hình tượng "nữ cường" xa vời, concept này tôn vinh những điều nhỏ bé mỗi ngày. Phụ nữ thường không thấy mình đặc biệt khi quán xuyến việc nhà hay nỗ lực ở công sở. Nhưng chính sự bền bỉ "bình thường" đó lại là điều "phi thường" nhất.

Set quà "Phi Thường" của Cỏ Cây Hoa Lá là một ví dụ rõ nét cho xu hướng này. Không phải những món đồ xa xỉ, bộ quà được xây dựng từ các sản phẩm chăm sóc quen thuộc như dầu gội, sữa tắm hay sản phẩm chăm sóc cơ thể hằng ngày – những điều rất đời nhưng thiết thực. Và chính sự giản dị ấy lại giống như một lời nhắc nhẹ: người đã quen gồng gánh mọi thứ cũng xứng đáng được nghỉ ngơi, được chăm sóc và được ghi nhận.

Đa dạng lựa chọn: 8/3 không chỉ là câu chuyện cá nhân

Một điểm đáng chú ý trong xu hướng quà tặng năm nay là sự đa dạng về phiên bản và đối tượng.

Không chỉ dành cho người yêu hay vợ, các set quà được thiết kế linh hoạt để phù hợp với nhiều mục đích:

- Set quà tinh tế để người chồng gửi tặng vợ

- Phiên bản ấm áp dành cho mẹ

- Lựa chọn thanh lịch cho cô giáo, đồng nghiệp

- Và cả những set trang nhã để doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng nhân viên nữ dịp 8/3

Các phiên bản quà đa dạng từ tặng vợ, tặng mẹ, tặng cô giáo, đồng nghiệp cho đến quà doanh nghiệp dành cho nhân viên nữ, cũng cho thấy 8/3 không còn là câu chuyện riêng của tình yêu đôi lứa, mà là dịp để nhìn lại vai trò của phụ nữ trong nhiều không gian khác nhau.

Bên cạnh thiết kế mang tính biểu tượng, các set quà chăm sóc tóc, chăm sóc da và chăm sóc cơ thể của Cỏ Cây Hoa Lá cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong mùa 8/3 năm nay.

Thay vì những sản phẩm đơn lẻ, các bộ quà được kết hợp theo nhu cầu sử dụng thực tế, tập trung vào yếu tố chăm sóc và phục hồi từ nguyên liệu thiên nhiên & nông sản bản địa.

Sự đa dạng về phiên bản và mức giá cũng khiến các set quà này trở thành lựa chọn linh hoạt, phù hợp cho cả nhu cầu cá nhân lẫn số lượng lớn của các đơn vị, công ty.

Đã đến lúc tặng quà để nói điều chưa nói

Có lẽ phụ nữ không cần thêm một bó hoa rực rỡ nhưng chóng tàn. Thứ họ cần là một sự công nhận: "Anh biết em đã vất vả", "Cảm ơn vì em luôn giữ mọi thứ ổn định".

8/3 năm nay, thay vì hỏi "mua gì cho đẹp", nhiều người đã bắt đầu hỏi: "Món quà này nói được điều gì?". Khi món quà có thể thay lời cảm ơn chân thành, nó không còn là hình thức, mà là sự trân trọng thực thụ.

Tham khảo các set quà 8/3 ý nghĩa từ Cỏ Cây Hoa Lá tại: https://cocayhoala.vn/