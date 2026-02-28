Jonathan Anderson tiếp tục “giữ chuỗi” phong cách preppy với BST Xuân Hè kết hợp cùng UNIQLO

Không xa lạ với các tín đồ yêu thời trang, thương hiệu JW ANDERSON được thành lập vào năm 2008 bởi nhà thiết kế (NTK) Jonathan Anderson - một trong những NTK sáng tạo và tiên phong bậc nhất. BST kết hợp đầu tiên của UNIQLO và JW ANDERSON ra mắt vào mùa Thu/Đông 2017.

Chia sẻ về BST mới nhất kết hợp cùng UNIQLO, nhà thiết kế Jonathan Anderson cho biết: "BST mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của Anh, thể hiện cá tính qua sự nhẹ nhàng của mùa Xuân/Hè, kết hợp cùng bảng màu tươi sáng. Bên cạnh các thiết kế kinh điển như áo sơ mi oxford hay áo khoác dáng ngắn, chúng tôi còn bổ sung các item mang đậm tinh thần mùa mới như áo khoác parka và các kiểu dáng quần short."

BST mang đến một cách tiếp cận mới cho phong cách preppy học đường cổ điển, kết hợp với tinh thần tươi vui, lấy cảm hứng từ các môn thể thao dưới nước của Anh Quốc. Các thiết kế mùa này đề cao sự linh hoạt, layering phóng khoáng, với điểm nhấn là các gam màu rực rỡ như cam cháy, xanh lá nổi bật.

Sự hài hoà giữa cổ điển và hiện đại

Mẫu Áo Sơ Mi Oxford kinh điển dành cho nữ lần đầu tiên có phiên bản ngắn tay rất được mong đợi, với tổng cộng 6 màu sắc, trong đó có cả sắc vàng và hồng. Áo có phom dáng boxy ngắn hiện đại và đang được yêu thích.

Các mẫu Quần Short Túi Hộp được làm từ vải cotton linen twill, mang đến cảm giác tự nhiên, thoải mái khi mặc. Bên cạnh đó, BST còn có Áo Khoác Blouson Kéo Khóa lấy cảm hứng từ trang phục workwear cổ điển với phom dáng phi giới tính, phù hợp với cả nam và nữ.

Tủ đồ thiết yếu của mùa Xuân/Hè

Áo Khoác Cản Gió Dáng Ngắn dành cho Nữ có khả năng cản gió và chống thấm nước, với phần gấu áo có dây rút điều chỉnh phom dáng linh hoạt. Quần Jeans Baggy dành cho Nữ bổ sung gam màu tự nhiên, hoàn hảo cho tiết trời Xuân/Hè. Áo Polo Vải Dry Pique dành cho Nam với điểm nhấn logo JWA có tới 19 màu đa dạng, cùng với đó là Áo Thun với 10 màu, mang đến cảm hứng phối đồ sáng tạo cho mùa mới.

Thông tin chi tiết về BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026:

Ngày mở bán: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

BST gồm 14 thiết kế dành cho Nữ, 10 thiết kế dành cho Nam, và 3 mẫu phụ kiện (gồm mũ lưỡi trai, ba lô, tất).

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2026 tại ĐÂY.