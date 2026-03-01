Sau Tết thịt thà "ê hề" tủ lạnh: Bỏ ngay thói quen ngâm nước, 2 mẹo rã đông này nhanh mà ngon gấp 10 lần

Thịt là một trong những thực phẩm được nhiều gia đình chọn mua với số lượng lớn rồi cấp đông trong tủ lạnh để dùng dần. Cách làm này vừa tiết kiệm thời gian đi chợ, vừa chủ động nguồn thực phẩm mà vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng nếu bảo quản đúng cách. Đặc biệt sau dịp Tết, tủ đông của nhiều nhà thường đầy ắp thịt do mua sắm tích trữ từ trước đó. Sinh viên hay người đi làm xa nhà quay lại thành phố cũng mang theo khá nhiều thực phẩm để trữ sẵn, tiện nấu nướng trong những tuần đầu bận rộn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng rã đông thịt đúng cách. Nhiều người có thói quen ngâm nước cho nhanh tan đá, nhưng cách này dễ làm thịt nhạt vị và kém thơm. Chỉ cần đổi phương pháp rã đông, bạn vừa tiết kiệm thời gian vừa giữ được độ ngon của thịt. Dưới đây là 2 cách đơn giản, được nhiều người nội trợ áp dụng vì nhanh và an toàn.

1. Dùng lò vi sóng đúng cách để rã đông cấp tốc

Nếu trong nhà có lò vi sóng, đây là cách rã đông nhanh gọn, rất tiện khi cần nấu ăn gấp. Trước khi rã đông, nên tháo bỏ toàn bộ nilon hoặc bao bì nhựa, đặt thịt vào bát hoặc đĩa chịu nhiệt, tốt nhất là loại có lòng sâu để hứng nước tan chảy. Sau đó chọn chế độ rã đông và chỉnh thời gian theo đúng trọng lượng miếng thịt.

Nhiều lò vi sóng hiện nay có chương trình rã đông tự động, giúp thịt mềm dần mà không bị chín viền nếu dùng đúng cách. Trong quá trình rã đông, nên tạm dừng giữa chừng để kiểm tra và trở mặt thịt để nhiệt phân bố đều. Tránh rã đông quá lâu hoặc ở công suất cao vì dễ làm phần ngoài bị khô. Sau khi rã đông bằng lò vi sóng, nên nấu ngay để đảm bảo độ tươi và an toàn thực phẩm. Cách này rất phù hợp với những món xào, kho hoặc nấu canh nhanh trong ngày, vừa tiết kiệm thời gian vừa giữ được chất lượng thịt.

2. Rã đông bằng nước muối loãng để thịt mềm nhanh, không tanh

Nếu không vội đến mức phải dùng lò vi sóng, rã đông bằng nước muối loãng là mẹo rất đáng thử. Bạn chỉ cần chuẩn bị một thau nước lạnh, cho vào khoảng một thìa cà phê muối rồi khuấy tan. Thả miếng thịt đông lạnh vào sao cho ngập hoàn toàn.

Muối giúp bề mặt thịt mềm ra nhanh hơn, đồng thời giảm mùi hôi nhẹ do quá trình đông lạnh lâu ngày. Chỉ sau 10 đến 20 phút, miếng thịt đã đủ mềm để thái lát hoặc băm nhỏ. Khi nấu, thịt vẫn giữ được độ đàn hồi, không bị nhão hay chảy nước. Cách này đặc biệt hợp với các món xào, rang, nấu canh nhanh. Tuy nhiên không nên ngâm quá lâu vì thịt có thể mặn nhẹ. Khi nêm nếm nên giảm lượng muối hoặc nước mắm để món ăn cân vị.

Một vài lưu ý nhỏ để rã đông thịt an toàn hơn

Không rã đông bằng nước nóng vì nhiệt độ cao làm thịt chín tái, mất nước và dễ sinh vi khuẩn. Nếu có thời gian, cách tốt nhất vẫn là chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát trước 6 đến 8 giờ. Thịt tan chậm nhưng giữ trọn vị ngọt.

Nên chia thịt thành từng phần nhỏ trước khi cấp đông. Khi cần chỉ lấy đúng lượng đủ nấu, vừa rã đông nhanh vừa hạn chế việc đông đi đông lại nhiều lần.

Không để thịt rã đông ở nhiệt độ phòng quá lâu, nhất là những ngày nóng ẩm. Nếu chưa kịp nấu, nên bọc kín và cho vào ngăn mát để hạn chế vi khuẩn. Ngoài ra, luôn đặt thịt vào khay hoặc bát khi rã đông để nước thịt không chảy ra làm nhiễm bẩn các thực phẩm khác trong tủ lạnh.

