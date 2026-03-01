Không mở rộng diện tích, chỉ đổi cách dùng: Người phụ nữ 57 tuổi tiết kiệm tiền cải tạo nhờ 9 khe hở dưới 20cm

Khi nhà chật không phải vì thiếu mét vuông

Căn hộ của bà Mỹ Sâm (Thượng Hải, Trung Quốc) không lớn, bếp vừa đủ, ban công nhỏ, nhà vệ sinh tiêu chuẩn. Trước đây, bà cũng từng nghĩ phải đóng thêm tủ mới giải quyết được cảnh đồ đạc chồng chất. Nhưng khi hỏi giá, riêng hệ tủ bếp bổ sung đã ngốn vài chục triệu đồng.

Thay vì ký hợp đồng, bà bắt đầu đo lại từng góc. Và phát hiện ra: có rất nhiều khoảng hở 9cm, 10cm, 14cm… đang bị bỏ phí.

Chính những khoảng hẹp tưởng vô dụng đó lại trở thành "mỏ vàng" lưu trữ.

1. Khe 14cm giữa tủ và tủ lạnh

Phần này trước đây chỉ để bụi bám và rất khó vệ sinh. Bà lắp một hệ ray trượt mỏng, biến nó thành tủ kéo đựng gia vị, chai dầu, giấy bạc, thớt mỏng.

Kết quả: giải phóng được gần một ngăn tủ lớn trong bếp, mặt bàn thoáng hơn hẳn.

Chi phí: chỉ bằng một phần rất nhỏ so với việc đóng thêm tủ mới.

2. Góc ống hút mùi thay vì bịt kín

Thợ từng đề xuất đóng phẳng lại cho "đẹp". Nhưng bà giữ nguyên và lắp kệ mở kèm khay xoay để gia vị.

Không gian méo mó trở thành trạm nêm nếm tiện lợi. Đẹp hay không tùy gu, nhưng công năng thì tăng rõ rệt.

3. Tủ bếp mỏng 9-10cm

Những đoạn tường sâu chưa tới 10cm thường bị bỏ qua. Bà đặt làm tủ mỏng chuyên đựng dao kéo, muỗng đong, túi zip, đồ nhỏ.

Ưu điểm lớn nhất không phải chứa được nhiều, mà là "nhìn là thấy ngay", không cần đào bới.

Với bà, giảm thời gian tìm đồ cũng là một dạng tiết kiệm.

4. Khe hở tủ lavabo

Sau khi lắp tủ chậu rửa, còn dư một khoảng hẹp khá khó chịu. Bà dùng tấm chắn acrylic kết hợp giá kéo giãn để giấu giẻ lau, găng tay, bàn chải nhỏ.

Không cần đục khoan nhiều, không cần thay tủ. Chỉ cần xử lý thông minh.

5. Khe hở ban công

Giữa tủ và cửa sổ có một khoảng hẹp. Bà lắp thanh treo kéo ra để phơi tất, giẻ lau; phía dưới dùng thanh co giãn cất móc quần áo.

Hai chức năng trong một không gian nhỏ, không cần thêm diện tích.

6. Bên cạnh máy giặt

Máy giặt không sát tường vì vướng ống nước. Bà đặt giá đỡ thu gọn lên ống thoát, tạo thêm mặt phẳng để đặt máy chà sàn và chai nước giặt.

Thay vì để đồ dưới đất, mọi thứ có vị trí rõ ràng.

7. Kệ kẹp bàn làm việc

Không muốn mua thêm tủ đứng, bà dùng kệ kẹp cạnh bàn để tăng thêm một tầng chứa đồ.

Giải pháp rẻ, gọn và linh hoạt – đúng tinh thần "không mở rộng nhưng vẫn thêm không gian".

Tư duy tiết kiệm bắt đầu từ cách nhìn

Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải là kỹ thuật lưu trữ, mà là tư duy tài chính đằng sau đó.

Thay vì chi vài chục triệu để đóng thêm tủ, bà tự hỏi: "Mình đã dùng hết căn nhà hiện tại chưa?".

Kết quả là:

- Không tốn tiền mở rộng.

- Không phát sinh cải tạo lớn.

- Không làm nhà lộn xộn vì thi công.

- Nhưng vẫn tăng đáng kể khả năng lưu trữ.

Ở tuổi 57, bà không chạy theo xu hướng sửa nhà rầm rộ. Bà chọn cách tối ưu thứ mình đang có.

Trong bối cảnh chi phí xây dựng và nội thất ngày càng tăng, cách làm này mang một thông điệp rất rõ: thiếu không gian đôi khi không phải do thiếu diện tích, mà do thiếu cách nhìn.

Và biết đâu, trong căn nhà của bạn cũng đang có vài khe hở dưới 20cm chờ được "kích hoạt" – trước khi bạn quyết định mở ví cho một bản hợp đồng cải tạo mới.