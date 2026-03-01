5 loại cây nên được gieo trồng ngay bây giờ

Những người làm vườn đang được khuyến khích gieo nhiều loại hạt giống trong tháng Ba nếu không muốn “hối tiếc” vào mùa hè.

Nhiều người tin rằng họ phải đợi thời tiết ấm lên mới có thể chuẩn bị cho những tháng mùa hè. Tuy nhiên, chuyên gia làm vườn người Anh Benedict Vanheems – người điều hành kênh YouTube Grow Veg – cho biết tháng Ba là thời điểm tuyệt vời để gieo một số loại cây trồng chủ lực nhằm có được vụ thu hoạch “sớm hơn và đáng tin cậy hơn”.

Những người làm vườn đang được khuyến khích gieo nhiều loại hạt giống trong tháng Ba nếu không muốn “hối tiếc” vào mùa hè.

5 loại cây nên được gieo trồng trong tháng Ba

Trong số những loại hạt mà Benedict thích gieo vào thời điểm này có cà chua, một loại cây mà ông thích trồng với “nhiều giống khác nhau”. Trong một video, Benedict nói: “Cà chua là một trong những loại cây khiến tôi gần như không kìm được sự háo hức chờ đợi. Và một quả cà chua vừa hái từ cây, cho thẳng vào miệng trong một lần cắn… đúng là mật ngọt của các vị thần.”

Benedict cho biết thời điểm tốt nhất để gieo cà chua là khoảng sáu đến tám tuần trước khi đợt lạnh cuối cùng dự kiến xuất hiện. Theo ông, điều này giúp cây cà chua không phát triển “quá sớm” khi thời tiết thay đổi.

Trong số những loại hạt mà Benedict thích gieo vào thời điểm này có cà chua.

Ông gợi ý sử dụng đất trồng đa dụng cho vào chậu để gieo hạt, đồng thời dán nhãn các giống nếu bạn trồng nhiều loại. Sau đó, ông nhặt từng hạt một và đặt chúng cách đều nhau trong chậu, mỗi hạt cách nhau khoảng 1,25 cm.

Sau khi gieo hạt xong, Benedict thích đặt chậu lên tấm sưởi để hạt nảy mầm thành cây con. Khi cây con phát triển, chúng có thể được chuyển sang các chậu riêng để tạo thành những cây “cứng cáp”.

Ông sẽ đợi đến khi đợt lạnh cuối cùng qua đi rồi mới trồng những cây cà chua non ra vườn.

Tháng Ba cũng là thời điểm Benedict thích trồng khoai tây.

Ông nói: “Khoảng thời gian này là lúc rất thích hợp để đưa khoai tây giống xuống đất hoặc đặt chúng vào lớp giá thể giàu dinh dưỡng.”

Tháng Ba cũng là thời điểm Benedict thích trồng khoai tây.

Tuy nhiên, vị chuyên gia làm vườn cũng nhấn mạnh bạn cần “thận trọng một chút” khi trồng khoai do nguy cơ sương giá. Dù vậy, ông cho rằng trồng vào thời điểm này rất đáng giá để có được vụ thu hoạch sớm.

Ông khuyến khích những người yêu làm vườn nên chờ khoai tây giống nảy mầm trước khi trồng. Mặc dù ông thừa nhận đây không phải bước “bắt buộc”, nhưng Benedict cho rằng cách này giúp ông đi trước một bước trong việc thu hoạch.

Vị chuyên gia cho biết ông thích đặt khoai tây giống vào chậu lớn trong nhà kính để có thể “chăm bẵm chúng kỹ lưỡng trong vài tuần đầu”.

Ngoài ra, Benedict cũng rất yêu thích đậu Hà Lan trồng tại vườn, cho rằng chúng “khác biệt một trời một vực” so với đậu đông lạnh bán trong cửa hàng.

Benedict giải thích rằng “đậu chịu lạnh” có thể được gieo từ đầu mùa xuân. Ông khuyên nên gieo chúng vào khay ươm trước để tránh sên và chim bồ câu.

Những người làm vườn muốn trồng hành tây trong khu đất của mình cũng vẫn còn thời gian để trồng ngay bây giờ, bằng cách sử dụng hành giống dạng “củ nhỏ”.

Một lựa chọn khá khác thường, theo Benedict, là su hào. Loại rau này trông cùng họ với bắp cải và bông cải xanh và có thể cung cấp những chiếc củ ngọt ngào cho bữa tối mùa hè của bạn.



