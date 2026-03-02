"Vua trái cây" tiêu thụ nhiều nhất thế giới: Trồng bạt ngàn ở Đồng Nai, mùa nào cũng sẵn, giá chưa tới 10.000đ/quả

Chuối từ lâu đã được xem là một trong những loại trái cây phổ biến và được tiêu thụ nhiều nhất toàn cầu. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chuối nằm trong nhóm cây lương thực – trái cây quan trọng nhất thế giới, có mặt tại hơn 150 quốc gia và sản lượng mỗi năm lên tới hàng trăm triệu tấn. Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, chuối còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và tính tiện lợi - bóc ra là ăn được ngay, không cần chế biến cầu kỳ.

Tại Việt Nam, Đồng Nai được xem là một trong những “thủ phủ” chuối lớn nhất cả nước. Diện tích trồng chuối tại đây lên tới hàng nghìn hecta, tập trung nhiều ở các huyện như Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán… Chuối Đồng Nai không chỉ phục vụ thị trường nội địa mà còn xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông. Nhiều vùng trồng đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP để đáp ứng yêu cầu khắt khe từ thị trường nước ngoài.

Vì sao chuối được tiêu thụ nhiều nhất thế giới?

Trước hết là nhờ giá trị dinh dưỡng cao nhưng giá thành thấp. Một quả chuối trung bình cung cấp:

- Kali dồi dào - tốt cho tim mạch và huyết áp

- Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa

- Vitamin B6 giúp chuyển hóa năng lượng

- Vitamin C và các chất chống oxy hóa

Chuối còn chứa carbohydrate tự nhiên dễ hấp thu, vì vậy thường được vận động viên, người tập gym, người lao động nặng lựa chọn để bổ sung năng lượng nhanh chóng. So với nhiều loại trái cây nhập khẩu đắt đỏ, chuối có giá mềm hơn rất nhiều nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thua kém.

Chuối Đồng Nai - mùa nào cũng có

Một lợi thế lớn của chuối là thu hoạch gần như quanh năm. Nhờ điều kiện khí hậu nóng ẩm thuận lợi, nông dân Đồng Nai có thể trồng gối vụ liên tục. Điều này giúp thị trường lúc nào cũng có hàng, không xảy ra tình trạng khan hiếm kéo dài như nhiều loại trái cây theo mùa khác.

Các giống chuối phổ biến hiện nay gồm:

- Chuối già Nam Mỹ (phục vụ xuất khẩu, trái to, vỏ dày, vị ngọt thanh)

- Chuối sứ (thường dùng ăn tươi hoặc nấu chè, chiên)

- Chuối cau (trái nhỏ, thơm, ngọt đậm)

Tuỳ giống mà mức giá khác nhau, nhưng nhìn chung đều thuộc nhóm trái cây dễ mua nhất chợ.

Giá chuối hiện nay bao nhiêu?

Tại các chợ truyền thống và siêu thị:

- Chuối già: khoảng 20.000 – 35.000 đồng/kg

- Chuối cau: 25.000 – 40.000 đồng/kg

- Tính trung bình mỗi quả chỉ từ 5.000 – dưới 10.000 đồng

Với mức giá này, một gia đình có thể mua cả nải chuối ăn trong vài ngày mà chi phí chưa bằng một ly trà sữa. Đó là lý do chuối luôn nằm trong danh sách trái cây bán chạy nhất.

Nếu muốn mua loại chất lượng cao hơn (chuối xuất khẩu tuyển chọn), giá có thể nhỉnh hơn nhưng bù lại trái đồng đều, ít dập, bảo quản lâu.

Cách chọn chuối ngon để mua

Chuối ngon hay không quyết định ở độ chín tự nhiên và cách bảo quản trước đó. Khi mua, nên để ý vài điểm sau:

Vỏ chuối: Nên chọn quả vàng tươi, có lốm đốm nâu nhỏ - đây là dấu hiệu chuối chín tự nhiên, lượng tinh bột đã chuyển hóa thành đường nên ăn sẽ ngọt và thơm hơn. Nếu vỏ vàng đều nhưng quá bóng, ít mùi thơm, có thể là chuối được kích chín nhanh.

Cuống và nải: Cuống còn xanh nhẹ hoặc vàng nhạt chứng tỏ chuối mới thu hoạch. Nếu cuống khô quắt, thâm đen hoặc rụng lẻ từng quả thì thường là hàng đã để lâu. Nải chuối còn chắc, không rời rạc sẽ tươi hơn.

Độ chắc của quả: Cầm thử thấy chắc tay, không mềm nhũn hay có chỗ lõm bất thường. Chuối quá mềm dễ bị dập bên trong, còn quá cứng và xanh đậm có thể còn non, ăn sẽ sượng.

Chọn theo nhu cầu sử dụng:

- Ăn ngay trong 1–2 ngày: chọn chuối vàng vừa, có đốm nâu nhẹ.

- Muốn để 3–4 ngày: chọn nải còn hơi xanh để chín dần tự nhiên.

Bảo quản đúng cách: Không nên cho chuối xanh vào tủ lạnh vì dễ bị sượng và thâm vỏ. Khi chuối đã chín vàng hoàn toàn mới nên để ngăn mát để kéo dài thêm 1–2 ngày. Treo nải ở nơi khô thoáng sẽ giúp chín đều hơn.