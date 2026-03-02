4 KIÊNG KỴ cần tránh trong nhà trong ngày Rằm tháng Giêng mà ai cũng cần biết để tránh hao tài, mất lộc

Vào ngày này, bên cạnh việc chuẩn bị mâm lễ tươm tất, người xưa còn lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ trong không gian gia đình, với quan niệm rằng nếu sơ suất phạm phải có thể ảnh hưởng đến tài lộc, vận khí của cả năm.

Dù trong đời sống hiện đại, những tập tục này chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ văn hóa - tâm linh, song việc hiểu và lưu tâm đến các “đại kỵ” vẫn có ý nghĩa nhất định giúp gia đình giữ sự chỉn chu, hòa thuận hơn trong ngày Rằm đầu năm.

Tránh làm rơi, vỡ đồ đạc trong nhà

Một trong những điều kiêng kỵ mà nhiều gia đình cần lưu tâm trong ngày 15/1 là hạn chế tối đa việc làm rơi, vỡ đồ đạc, đặc biệt là bát đĩa, ly tách, gương soi hay các vật phẩm đặt trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, sự đổ vỡ tượng trưng cho chia cắt, hao hụt và thiếu trọn vẹn. Nếu xảy ra đúng ngày trăng tròn đầu năm, điều này thường bị xem là dấu hiệu không may, có thể ảnh hưởng đến tài lộc và sự hanh thông trong những tháng tiếp theo.

Những vật dụng liên quan đến thờ cúng như: bát hương, chén nước hay đèn nến,... cần được giữ gìn cẩn trọng, bởi đây là không gian linh thiêng nhất trong nhà. Trong trường hợp sự cố xảy ra ngoài ý muốn, điều quan trọng là bình tĩnh thu dọn sạch sẽ, tránh để mảnh vỡ vương vãi gây nguy hiểm.

Không vay, mượn tiền

Trong các điều kiêng kỵ ngày Rằm tháng Giêng, việc tránh vay mượn hoặc cho vay tiền bạc được nhắc đến nhiều nhất. Vì theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm vận khí đầu năm đang khởi mở, nếu “xuất tiền” ra khỏi nhà hoặc khởi đầu năm mới bằng việc đi vay sẽ bị xem là dấu hiệu tài lộc khó tụ, dễ hao hụt suốt cả năm. Vì vậy, nhiều gia đình coi ngày này là thời điểm cần giữ sự ổn định về tài chính.

Người xưa thường dặn con cháu nên hoàn tất các khoản thanh toán trước Rằm, hạn chế phát sinh giao dịch tiền bạc đúng ngày 15 tháng Giêng. Ở góc độ thực tế, việc chủ động cân đối chi tiêu đầu năm cũng giúp giảm áp lực tài chính và tạo tâm thế vững vàng hơn cho các kế hoạch dài hạn.

Tránh sát sinh và cãi vã

Trong ngày Rằm tháng Giêng, các gia đình nên hạn chế việc sát sinh bởi cho rằng hành động này có thể làm suy giảm phúc khí, ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe trong năm mới. Theo quan niệm Phật giáo dân gian, ngày 15 âm lịch là thời điểm trăng tròn, tượng trưng cho sự viên mãn, cũng là lúc con người hướng đến sự thanh tịnh và tích thêm công đức.

Bên cạnh đó, cãi vã, to tiếng hay buông lời tiêu cực trong ngày Rằm cũng được khuyên nên hạn chế, bởi nhiều người tin rằng không khí căng thẳng có thể ảnh hưởng đến vận khí đầu năm. Vì vậy, sự hòa thuận và nhường nhịn trong gia đình luôn được đặt lên hàng đầu.

Không bày biện, dâng cúng bằng trái cây giả

Một điều đại kỵ khác mà không phải ai cũng để ý là việc dùng trái cây giả hoặc hoa giả để bày trên bàn thờ trong ngày Rằm tháng Giêng. Theo quan niệm truyền thống, lễ vật dâng cúng cần thể hiện sự tươi mới và thành tâm. Hoa quả thật mang ý nghĩa sinh sôi, kết trái, tượng trưng cho tài lộc và sự đủ đầy.

Ngược lại, trái cây giả dù đẹp mắt nhưng thiếu sinh khí, không truyền tải được ý nghĩa trọn vẹn của nghi lễ. Vì vậy, nhiều gia đình ưu tiên chọn hoa quả tươi, sạch, bày biện gọn gàng và tránh dùng đồ héo úa. Điều quan trọng không nằm ở giá trị vật chất mà ở sự chuẩn bị chu đáo và lòng thành kính khi thực hiện nghi lễ trong ngày Rằm đầu năm.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo