Mái tóc xơ rối báo hiệu điều gì về năng lượng của bạn trong năm Bính Ngọ?

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, chị em phụ nữ thường dễ bị cuốn vào những lo toan cơm áo gạo tiền, mải miết chạy theo những deadline hay vun vén cho tổ ấm mà đôi khi quên bẵng đi việc lắng nghe chính cơ thể mình. Chắc hẳn đã có những buổi sáng thức dậy, bạn đứng trước gương, đưa lược chải vội mái tóc rối nùi, khô khốc rồi lại thở dài tặc lưỡi búi gọn lên cho xong chuyện.

Nhưng bạn biết không, vạn vật đều mang năng lượng, và mái tóc mỏng manh ấy lại chính là ăng-ten thu phát sinh khí nhạy bén nhất của người phụ nữ. Năm Bính Ngọ mang theo hỏa khí vượng, đòi hỏi sự cân bằng tĩnh tại từ bên trong. Một mái tóc đánh mất đi vẻ bóng khỏe mượt mà, cứ xơ rối và chẻ ngọn triền miên không chỉ làm phai nhạt đi nét đằm thắm vốn có, mà sâu xa hơn, nó đang bóc trần sự hỗn loạn trong tâm trí, sự cạn kiệt về khí huyết và là dấu hiệu cho thấy thần tài, may mắn đang ngần ngại gõ cửa nhà bạn.

Mái tóc khô xơ là tiếng thở dài của nội tâm đang quá tải

Xét theo lăng kính của Đông y và phong thủy ứng dụng, tóc là phần dư ra của huyết, có mối liên hệ mật thiết với thận khí và nguồn năng lượng nguyên thủy của mỗi người. Năm Bính Ngọ vốn dĩ mang đặc tính của ngọn lửa rực cháy, tượng trưng cho sự vận động nhanh, mạnh và đôi khi là những quyết định bốc đồng. Khi năng lượng cá nhân của bạn không đủ "thủy" để làm dịu đi cái "hỏa" của năm nay, sự mất cân bằng sẽ lập tức hiển hiện trên chính mái tóc. Những sợi tóc bỗng nhiên khô ráp, xỉn màu và đứt gãy gập phản ánh một nội tâm đang chất chứa quá nhiều áp lực, những âu lo không tên cứ bấu víu lấy tâm trí khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên.

Khi tâm không tịnh, khí huyết sẽ kém lưu thông, dinh dưỡng chẳng thể đẩy lên nuôi dưỡng phần ngọn. Một mái tóc rối bời vào mỗi buổi sáng chính là hình ảnh thu nhỏ của những quyết định thiếu sáng suốt, những mối quan hệ đang lấn cấn và những cơ hội công việc cứ ngổn ngang chưa tìm được lối thoát. Bạn cứ để ý mà xem, vào những giai đoạn bản thân ngập ngụa trong stress hay buồn phiền, dù có dùng dầu dưỡng đắt tiền đến mấy, tóc vẫn cứ xẹp lép và thiếu sức sống. Đó là lúc cơ thể đang phát đi tín hiệu SOS, nhắc nhở bạn rằng nguồn năng lượng dương tích cực bên trong đang bị bòn rút từng ngày, nhường chỗ cho những trược khí nặng nề, trì trệ.

Yêu lại suối tóc là cách gọt giũa từ trường, gọi vượng khí trở về

Nếu mái tóc xơ rối là biểu hiện của một nguồn năng lượng đang tản mác, thì việc bắt tay vào chăm chút lại suối tóc chính là bước đầu tiên để bạn dọn dẹp lại "phong thủy" cho chính bản thân mình. Không cần phải tìm kiếm những nghi lễ thanh tẩy cầu kỳ, quá trình gỡ những nút thắt trên tóc cũng giống như cách bạn đang từ từ gỡ bỏ những vướng bận trong lòng. Đừng tiếc nuối những phần đuôi tóc đã chẻ ngọn, khô xơ như rơm rạ. Hãy can đảm cắt bỏ chúng đi, bởi theo quan niệm tâm linh, việc tỉa đi phần tóc hư tổn cũng mang ý nghĩa cắt đứt những muộn phiền cũ kỹ, loại bỏ những luồng khí xui rủi tích tụ bấy lâu để nhường chỗ cho sinh khí mới nảy nở.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, thay vì lướt điện thoại đến mỏi mắt, bạn hãy dành ra vài phút dùng lược sừng hoặc lược gỗ chải tóc chầm chậm từ chân đến ngọn. Từng nhịp chải êm ái massage da đầu không chỉ kích thích tuần hoàn máu, làm ấm các huyệt đạo mà còn là một liệu pháp thiền định tuyệt vời, giúp tâm trí được neo đậu lại với thực tại. Kết hợp thêm vài giọt tinh dầu bưởi hay hương nhu thoang thoảng, bạn sẽ thấy bao nhiêu muộn phiền của ngày dài như tan biến vào hư không. Khi bạn bắt đầu trân trọng và nâng niu từng gốc tóc, ấy là lúc bạn đang phát ra tần số của sự tự yêu thương. Một người phụ nữ với suối tóc mềm mại, tỏa hương thơm dịu nhẹ và được chải chuốt gọn gàng sẽ tự khắc tỏa ra một từ trường an tĩnh, ấm áp. Chính sự bình ổn, tự tin và rạng rỡ từ bên trong ấy mới là thứ "bùa yêu" mạnh mẽ nhất để thu hút quý nhân, chiêu tài đón lộc và mở ra một năm Bính Ngọ hanh thông, trọn vẹn đến từng khoảnh khắc.