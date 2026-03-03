Rằm tháng Giêng quyết định vận khí cả năm: 4 việc nên làm, 5 điều không nên phạm

Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên tiêu, được xem là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Nhiều gia đình tin rằng khởi đầu tốt trong ngày này sẽ giúp cả năm hanh thông, nên thường chuẩn bị chu đáo từ việc thắp hương đến những việc thiện nhỏ trong đời sống.

Những điều nên làm trong ngày rằm tháng Giêng

Thắp hương gia tiên cầu an

Việc thắp hương gia tiên nên thực hiện vào sáng sớm hoặc trước khi ra khỏi nhà. Đây không chỉ là nghi thức quen thuộc mỗi ngày rằm hay mùng một mà còn là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, sức khỏe và may mắn cho gia đình. Trước khi dâng hương, nên lau dọn bàn thờ gọn gàng, thay nước, cắm hoa tươi và sắp lễ ngay ngắn để thể hiện sự tôn kính. Mâm lễ không cần cầu kỳ, quan trọng là sự chu đáo và thành tâm. Trái cây tươi, hoa sạch, chén trà hoặc chén nước là đủ trang trọng.

Đi lễ chùa đầu năm

Sau khi cúng gia tiên, nhiều người chọn đi chùa dâng hương. Việc đi chùa trong ngày rằm tháng Giêng mang ý nghĩa cầu bình an, sức khỏe và hướng tâm đến điều thiện. Khi đi lễ, nên ăn mặc kín đáo, lịch sự, giữ thái độ nhẹ nhàng và tránh chen lấn. Lễ dâng chùa nên chọn hoa tươi, bánh trái đơn giản. Điều quan trọng nhất vẫn là tâm thái an hòa, hướng đến những mong ước tích cực thay vì cầu xin vật chất.

Phóng sinh có ý thức

Phóng sinh được xem là việc thiện mang ý nghĩa nhân văn trong ngày đầu năm. Tuy nhiên, cần tìm hiểu tập tính của loài vật trước khi thả, chọn nơi phù hợp để chúng có thể sinh sống. Không nên thả bừa bãi hoặc xả túi nilon xuống sông hồ gây ô nhiễm. Hành động nhỏ nhưng đúng cách sẽ giữ được ý nghĩa tốt đẹp của việc phóng sinh.

Làm việc thiện, giữ tâm an

Rằm tháng Giêng cũng là dịp nhiều người chọn giúp đỡ người khó khăn, ủng hộ từ thiện hoặc đơn giản là nhường nhịn, bỏ qua chuyện nhỏ. Giữ tâm bình thản, nói lời tích cực và sống tử tế là điều được khuyên nên làm trong ngày này. Một năm thuận lợi thường bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng đúng đắn.

Những điều nên tránh trong ngày Rằm tháng Giêng

Không để bàn thờ bừa bộn

Trước ngày rằm, cần lau dọn bàn thờ sạch sẽ, thay hoa và nước mới. Không nên để bụi bẩn hoặc đồ cúng hỏng trên bàn thờ vì dễ tạo cảm giác thiếu chu đáo. Khi lau dọn cần nhẹ nhàng, tránh làm đổ vỡ đồ thờ.

Tránh cãi vã trong gia đình

Ngày Rằm tháng Giêng nên giữ không khí hòa thuận, tránh tranh cãi hay nói lời khó nghe. Người lớn cũng nên nhẹ nhàng với con cái để giữ sự vui vẻ trong nhà.

Không để thùng gạo trống

Theo quan niệm dân gian, thùng gạo tượng trưng cho sự no đủ. Vì vậy, nhiều gia đình thường giữ hũ gạo đầy trong ngày rằm để cầu mong năm mới sung túc.

Hạn chế cho vay tiền hoặc vay mượn

Một số người tránh cho vay tiền trong ngày này vì sợ thất thoát tài lộc đầu năm. Dù chỉ là quan niệm, nhưng nhiều gia đình vẫn giữ thói quen này để yên tâm về mặt tinh thần.

Tránh sát sinh và lời nói xui rủi

Nhiều người chọn ăn chay hoặc hạn chế sát sinh trong ngày rằm tháng Giêng. Đồng thời nên cẩn trọng trong lời nói, tránh nhắc chuyện xui xẻo để giữ không khí nhẹ nhàng.

Rằm tháng Giêng là dịp nhắc mỗi người sống chậm lại, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, giữ tâm an và hướng đến điều tốt đẹp. Những điều nên làm hay nên tránh chủ yếu mang ý nghĩa nhắc nhở về nếp sống chu đáo, hòa thuận và biết ơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm