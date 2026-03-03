3/3 săn sale 6 món hàng giá rẻ trên Shopee, tôi tự thấy mình đỉnh

3/3 vừa mở app là tôi lao vào Shopee như một “chiến binh săn sale” chính hiệu. Flash sale chạy liên tục, mã giảm giá tung ra dồn dập, chỉ cần chậm một nhịp là hết lượt. Sau gần một tiếng canh giờ, áp mã và so giá từng shop, tôi chốt được 7 món đồ gia dụng giá rẻ mà vẫn đúng nhu cầu. Nhìn lại giỏ hàng thanh toán xong, tự dưng thấy mình đỉnh thật sự.

Món đầu tiên tôi chốt trong đợt sale 3/3 là cây chà sàn nhà tắm Parroti Easy ES04. Đây là loại chổi cọ sàn tích hợp thêm thanh gạt nước, nghĩa là sau khi chà sạch vết bẩn có thể gạt nước đi ngay, không cần dùng thêm dụng cụ khác. Với nhà tắm hay sân ướt, tính năng này cực tiện vì giúp sàn khô nhanh hơn, đỡ trơn trượt.

Phần đầu chà có thể xoay linh hoạt, len vào các góc tường hay khe hẹp khá dễ. Cán dài vừa tầm, cầm chắc tay nên không phải cúi quá nhiều khi vệ sinh. Chất liệu tương đối cứng cáp, dùng để chà ron gạch hay mảng bám nhẹ đều ổn. Với mức giá săn được trong sale, đây là món tôi thấy mua rất hời vì vừa gọn nhà vừa tiết kiệm thời gian dọn dẹp.

Món tiếp theo tôi săn được là cân tiểu ly điện tử dùng cho nhà bếp, loại có độ chính xác từ 0.1g đến 5kg hoặc bản 1g đến 10kg tùy nhu cầu. Đây là kiểu cân nhỏ gọn nhưng cực kỳ hữu ích nếu bạn hay nấu ăn theo công thức, làm bánh hoặc cần kiểm soát khẩu phần ăn cho gia đình.

Cân hiển thị số điện tử rõ ràng, chỉ cần đặt nguyên liệu lên là ra kết quả gần như ngay lập tức. Điểm tôi thích là có thể cân từ lượng rất nhỏ như vài gram bột, đường cho đến thực phẩm nặng vài ký mà vẫn ổn định. Thiết kế mặt cân phẳng, dễ lau chùi, không chiếm nhiều diện tích trong bếp. Với mức giá săn sale dịp 3/3, đây là món tôi thấy đáng tiền vì giúp nấu nướng chính xác hơn hẳn, đặc biệt nếu bạn đang theo chế độ ăn uống kiểm soát calo hoặc tập làm bánh tại nhà.

Món thứ ba tôi chốt là combo hũ đựng gia vị thủy tinh kèm thìa thông minh, có lựa chọn 3 hoặc 6 lọ tùy nhu cầu. Lý do tôi ưng ngay là vì nhìn bếp gọn gàng hẳn chỉ nhờ thay mấy túi gia vị lặt vặt bằng bộ hũ đồng bộ, trong suốt nên nhìn là biết bên trong còn bao nhiêu.

Hũ làm bằng thủy tinh dày vừa phải, dễ vệ sinh và không ám mùi như nhựa. Điểm tiện nhất là mỗi lọ đều có thìa riêng đặt gọn bên trong, lấy muối, đường, bột nêm hay tiêu đều sạch sẽ, không phải dùng chung muỗng rồi lại rửa nhiều lần. Nắp đóng mở khá kín, hạn chế ẩm, phù hợp để trên kệ bếp hoặc trong ngăn tủ.

Giá sale dao động từ 35 đến 62k tùy combo 3 hay 6 lọ nên tính ra khá hời. Với một người thích bếp gọn gàng và dễ lấy gia vị khi nấu như tôi thì đây là món mua xong thấy đáng tiền ngay.

Món tiếp theo trong giỏ hàng của tôi là chảo inox dập nguyên khối Elmich EL2431OL, có đủ ba size 20, 24 và 26cm để dùng cho mọi kiểu nấu nướng trong bếp. Đây không phải loại chảo inox rẻ tiền thường thấy, mà là dòng dập nguyên khối, tức là phần thân và đáy được làm liền mạch, giúp truyền nhiệt đều hơn và bền chắc hơn so với chảo ghép nhiều mảnh.

Điểm tôi thích nhất là khi rán hoặc xào, thức ăn không bị “nóng chỗ lạnh chỗ” như nhiều chảo inox rẻ khác; nhiệt lan tỏa đều nên miếng thịt, rau hay trứng chín đồng đều, hạn chế tình trạng dính nếu canh lửa đúng.

Món khiến tôi đắn đo lâu nhất nhưng cũng đã ấp ủ từ trước là bếp âm từ đôi Hafele HC I2712A bản mặt kính rộng 71.5cm. Từ đầu năm tôi đã tính đổi bếp mới cho căn bếp nhìn hiện đại và gọn gàng hơn, nhưng cứ lần lữa vì nghĩ giá sẽ khá cao. Đúng dịp sale thấy mức chỉ còn hơn 7 triệu, thấp hơn nhiều so với giá thường, thế là quyết tâm chốt luôn.

Bếp thiết kế hai vùng nấu, mặt kính phẳng sang và dễ lau chùi, nhìn vào là thấy căn bếp sáng hẳn lên. Điều tôi thích là nấu nhanh, bắt nhiệt tốt và kiểm soát nhiệt độ ổn định hơn hẳn bếp cũ. Với những ai hay nấu ăn mỗi ngày, việc đổi sang bếp từ đôi không chỉ để đẹp mà còn giúp tiết kiệm thời gian nấu và an tâm hơn về độ an toàn. Năm mới nâng cấp gian bếp bằng một chiếc bếp từ xịn sò, lại mua được giá hời, cảm giác đúng kiểu tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc chăm chỉ vậy.

Món cuối cùng tôi chốt là bộ 14 món chén bát, đĩa gốm sứ STAUB Ceramic Dining Line màu White Truffle hoặc Cherry Blossom. Thú thật là tôi mê từ lâu vì nhìn quá sang, đặt lên bàn ăn là thấy không khí khác hẳn, kiểu tối giản mà vẫn tinh tế. Bộ này đủ dùng cho gia đình nhỏ, từ bát, đĩa đến chén, men gốm bóng mịn và tông màu nhẹ nhàng, dễ phối với nhiều kiểu bàn ăn. Săn được giá sale trong đợt 3/3 nên tôi coi như tự thưởng cho căn bếp một “bộ outfit” mới, nhìn thôi cũng thấy bữa cơm hấp dẫn hơn hẳn.

