5 lọ sữa rửa mặt Hàn Quốc mềm da mà vẫn làm sạch hiệu quả, dùng là mê không muốn đổi loại khác

Làn da khỏe đẹp luôn bắt đầu từ bước làm sạch. Nhưng giữa vô vàn sản phẩm trên thị trường, việc chọn được một loại sữa rửa mặt vừa dịu nhẹ, vừa làm sạch hiệu quả mà không gây khô căng không hề dễ. May mắn là các thương hiệu Hàn Quốc luôn nổi tiếng với triết lý chăm sóc da cân bằng – làm sạch kỹ nhưng vẫn bảo vệ hàng rào da. Dưới đây là 5 cái tên đáng thử nếu bạn đang tìm một "chân ái" mới cho chu trình skincare của mình.

COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser

Nếu bạn từng "mê mẩn" dòng snail mucin đình đám của COSRX, thì đừng bỏ qua gel rửa mặt này. Low pH Good Morning Gel Cleanser được thiết kế với độ pH lý tưởng từ 5–6, tương thích với độ pH tự nhiên của da, nhờ đó không làm tổn hại hàng rào bảo vệ da sau khi rửa mặt.

Kết cấu dạng gel trong, tạo bọt nhẹ nhàng nhưng đủ để loại bỏ lớp kem chống nắng, bụi bẩn và dầu thừa tích tụ sau một ngày dài. Thành phần nổi bật là tea tree oil giúp làm dịu và giảm viêm, đặc biệt phù hợp với da dầu mụn. Bên cạnh đó, các acid dịu nhẹ hỗ trợ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, mang lại bề mặt da mịn màng, tươi sáng hơn mà không hề gây khô rát.

Nơi mua: COSRX VN

Medicube Zero Foam Cleanser

Nếu bạn sống ở thành phố lớn và lo lắng về bụi mịn, ô nhiễm không khí, Zero Foam Cleanser chính là "chiến binh" làm sạch đáng tin cậy. Sản phẩm nổi bật với công nghệ Pollushield – chứa các polyme chelate kim loại và chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn chặn các chất ô nhiễm bám vào da và xâm nhập hàng rào bảo vệ.

Khả năng làm sạch của em này rất ấn tượng: loại bỏ cả những tạp chất siêu nhỏ, bụi vi sinh độc hại chỉ sau một lần sử dụng (đã được thử nghiệm lâm sàng). Tuy làm sạch sâu nhưng kết cấu bọt vẫn êm ái, hạn chế tối đa kích ứng, kể cả với da nhạy cảm.

Ngoài ra, bảng thành phần còn có chiết xuất mộc qua, dầu dưỡng chanh và hoa cam giúp hỗ trợ se khít lỗ chân lông. Nếu bạn cần một loại sữa rửa mặt vừa làm sạch sâu vừa chăm sóc lỗ chân lông mỗi ngày, đây là ứng viên sáng giá.

Nơi mua: Shopee

Ma:nyo Pure Soybean Cleansing Milk

Với những ai yêu thích cảm giác mềm mại, ẩm mịn sau khi rửa mặt, Pure Soybean Cleansing Milk chắc chắn sẽ ghi điểm. Các thành phần hoạt tính của Glycine Soja (Đậu nành) được tối ưu hóa thông qua quá trình ủ và lên men trong 120 giờ, giúp cung cấp độ ẩm sâu và dưỡng chất phong phú cho da

Kết cấu sữa màu vàng nhạt, hơi đặc và mịn, dễ dàng hòa tan lớp kem chống nắng và lớp trang điểm nhẹ. Sau khi rửa lại với nước, da không hề có cảm giác căng kéo mà ngược lại rất mềm, đủ ẩm.

Sản phẩm còn chứa CERASHIELD – hoạt chất mô phỏng cấu trúc hàng rào da, giúp hạn chế tình trạng mất nước sau khi làm sạch. Panthenol, hyaluronic acid, chiết xuất rau má và quả sung cũng góp phần làm dịu, phục hồi da nhạy cảm. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho da khô, da thiếu ẩm hoặc đang trong giai đoạn phục hồi.

Nơi mua: Olive Young

Anua Heartleaf Quercetinol Pore Deep Cleansing Foam

Trong thế giới K-beauty, Anua là cái tên được rất nhiều tín đồ skincare yêu thích, đặc biệt với các sản phẩm chứa heartleaf (diếp cá). Dòng sữa rửa mặt tạo bọt này là bestseller cho da dầu và da hỗn hợp.

Công thức không hương liệu, không gây khô căng, chứa 0.5% BHA giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và làm sạch sâu lỗ chân lông. Thành phần quercetinol cùng chiết xuất thực vật hỗ trợ làm dịu, giảm tình trạng da xỉn màu và sần sùi.

Điểm thú vị là kết cấu khá đặc, nhưng bạn chỉ cần một lượng bằng hạt đậu cho toàn mặt. Khi tạo bọt, lớp foam mịn và dày, mang lại cảm giác làm sạch kỹ nhưng không "bào mòn" da. Sau khi rửa, da có độ mịn mướt rất dễ chịu – đúng kiểu "da cá heo" mà nhiều người vẫn ví von.

Nơi mua: ANUA Official Store

Aestura Atobarrier365 Bubble Cleanser

Aestura là thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc, đặc biệt được tin dùng cho da khô và nhạy cảm. Dòng Atobarrier365 Bubble Cleanser là minh chứng rõ ràng cho triết lý chăm sóc da nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Sản phẩm ở dạng bọt tạo sẵn, tiện lợi và hạn chế ma sát lên da. Thành phần giàu glycerin, vitamin E và chiết xuất trà xanh giúp làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và cặn ô nhiễm mà vẫn giữ lại độ ẩm cần thiết.

Lưu ý nhỏ: em này không được thiết kế để tẩy trang, nên bạn cần dùng dầu hoặc sáp tẩy trang trước nếu có makeup. Tuy nhiên, với vai trò sữa rửa mặt dịu nhẹ hằng ngày, đặc biệt cho da khô, da dễ kích ứng, đây là lựa chọn cực kỳ an toàn và dễ chịu.

Nơi mua: Beauty Box

Ảnh: Sưu tầm