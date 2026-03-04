Dinh thự của vợ cũ Tổng Thống Trump được rao bán với giá "sale sập sàn"

Theo tờ Wall Street Journal , căn nhà phố (townhouse) cầu kỳ ở Manhattan - nơi Ivana Trump quá cố đã sống suốt nhiều thập kỷ - vừa được bán với giá 14 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức chào ban đầu 26,5 triệu USD.

Theo hồ sơ bất động sản, Ivana - một nhân vật xã hội thượng lưu và là vợ cũ của Tổng thống Donald Trump - mua căn townhouse ở Upper East Side với giá khoảng 2,5 triệu USD vào năm 1992, trùng thời điểm thủ tục ly hôn của họ hoàn tất. Bà trực tiếp chỉ đạo một đợt cải tạo quy mô lớn, biến căn nhà đá vôi thành không gian “đậm chất Ivana” với họa tiết da báo, đá cẩm thạch hồng, đèn chùm pha lê và rất nhiều chi tiết mạ vàng. Ba người con Donald Jr., Eric và Ivanka Trump từng sống trong ngôi nhà rộng khoảng 8.725 foot vuông (xấp xỉ 810 m²) này trong những năm tuổi thiếu niên.

Bà Ivana và Tổng thống Trump.

Sau khi Ivana qua đời tại căn nhà 5 tầng vào năm 2022 vì một tai nạn ngã cầu thang, bất động sản được đưa ra thị trường. Tuy nhiên, đây là một thương vụ “khó chốt”: trải qua nhiều lần giảm giá, mức chào gần nhất vẫn là 17,9 triệu USD trước khi được bán với giá 14 triệu USD.

Tọa lạc giữa Đại lộ số 5 và Đại lộ Madison, căn townhouse hiện được bố trí 5 phòng ngủ. Phòng ngủ chính có lò sưởi dập nổi màu vàng và các bức bích họa theo phong cách Trung Hoa. Ngôi nhà có 2 không gian tiếp khách trang trọng để tổ chức tiệc tùng, nhưng lại không có một căn bếp tiêu chuẩn đúng nghĩa; thay vào đó là 2 bếp nhỏ kiểu “galley” (bếp dài hẹp dạng hành lang). Theo lời Ivana từng chia sẻ, bà không nấu nướng nhiều trong những năm về sau.

Gia đình Trump hiện chưa thể liên hệ ngay để đưa ra bình luận. “Mẹ tôi thực sự yêu ngôi nhà đó,” Eric Trump nói với The Wall Street Journal năm 2022, khi nhớ lại những buổi tiệc bà từng tổ chức với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng và cả hoàng gia. Sự xa hoa của căn nhà, theo ông, “là hiện thân của Ivana Trump.”

Trong cuốn sách Raising Trump xuất bản năm 2017, Ivana mô tả phong cách của mình là “sang trọng” và “ngẫu hứng.”

Môi giới niêm yết Adam Modlin cho biết ông đại diện cho cả bên mua lẫn bên bán trong giao dịch, nhưng từ chối bình luận thêm.

Thương vụ này cũng nằm trong chuỗi giao dịch townhouse gần đây tại Manhattan. Chỉ cách đó một dãy nhà, một căn townhouse đang chào 39,5 triệu USD vừa được đưa vào trạng thái “đang trong hợp đồng” (đã có bên ký đặt mua).

Từng là người mẫu đến từ Tiệp Khắc (cũ), Ivana đảm nhiệm nhiều vai trò tại Trump Organization trong thời gian kết hôn với Donald Trump. Bà từng là phó chủ tịch phụ trách thiết kế nội thất, giám sát xây dựng và thiết kế Trump Tower cùng khách sạn Trump Plaza . Sau đó, bà phát triển thương hiệu thời trang riêng, đồng thời sở hữu nhà tại Florida và Pháp.